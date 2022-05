Premier League: Il City risponde presente, Norwich retrocesso

Nella 35^ giornata di Premier League, continua il botta e risposta per il titolo tra Manchester City e Liverpool. I Reds passano 1-0 in casa del Newcastle grazie al gol di Keita al 19′ minuto. Ma la formazione di Guardiola replica vincendo 4-0 sul campo del Leeds con i gol di Rodri al 13′ minuto, di Ake al 54′ minuto, di Gabriel Jesus al 78′ minuto e, nel finale, di Fernandinho al 93′ minuto: Klopp resta secondo a -1. Norwich ufficialmente retrocesso in Championship dopo il ko per 2-0 con l’Aston Villa. Colpaccio del Burnley in casa del Watford vicinissimo alla retrocessione in Championship

LEEDS-MANCHESTER CITY 0-4

Non si fa attendere la risposta del Manchester City, che con un poker rotondo (4-0) si sbarazza del Leeds e si riprende il primo posto in classifica. La formazione di Guardiola passa già al 13′ minuto: calcio di punizione di Foden e colpo di testa vincente di Rodri, che firma l’1-0. La rete, però, non fa alzare subito bandiera bianca ai padroni di casa, che a tratti riescono a costringere gli ospiti nella loro area di rigore e vanno vicini al pareggio con l’ex Barcellona Firpo, il cui sinistro finisce alto sopra la traversa. Il City sfiora il raddoppio prima dell’intervallo con la conclusione di Sterling murata dalla difesa di casa, ma lo 0-2 arriva comunque al 54′ minuto: angolo di Foden, sponda di testa di Ruben Dias e zampata da pochi passi di Ake, che fa 2-0 e indirizza definitivamente la gara. La sfida si chiude ufficialmente al 78’minuto: Foden serve Gabriel Jesus, che in posizione regolare si presenta davanti a Meslier e insacca con freddezza il 3-0 finale. Per i padroni di casa non c’è neanche la gioia del gol della bandiera, visto che Cancelo ed Ederson salvano su James e Gelhardt. L’ultima azione è allora il 4-0 di Fernandinho, che dal limite dell’area trova l’angolino basso. Con questa vittoria, il City torna a +1 sul Liverpool, restando davanti nel lungo testa a testa con la formazione di Klopp. Il Leeds, invece, resta insieme al Burnley a 34 punti, a +5 sul terzultimo posto dell’Everton che, però, ha due partite in meno.

NEWCASTLE-LIVERPOPOL 0-1

Il testa a testa con il Manchester City prosegue incessantemente e, verosimilmente, andrà avanti fino a fine campionato. Nel frattempo, il Liverpool compie il proprio dovere al St. James’ Park, superando 1-0 il Newcastle. Reds pericolosi già all’8’minuto: destro dal limite di Keita, deviazione di Targett e palla che termina di poco a lato. L’ottimo avvio degli uomini di Klopp viene premiato al 19’minuto: Milner recupera palla sulla trequarti anticipando Schar, Diogo Jota va in verticale per Naby Keita che salta in dribbling Dubrovka e insacca col sinistro da due passi. Ospiti poi vicinissimi al raddoppio al 35’minuto: Luis Diaz scappa in contropiede in campo aperto e, arrivato al limite, appoggia per Mané, il cui piatto destro di prima intenzione è una sorta di passaggio al portiere avversario: erroraccio del senegalese da ottima posizione. Il portiere dei Magpies alza poi sopra la traversa una girata aerea di Jota. Mané si divora il raddoppio al 65’minuto, dopo la percussione di Joe Gomez. Dubravka è super su Diogo Jota, ma i tre punti d’oro del Liverpool sono comunque assicurati al triplice fischio finale.

WATFORD-BURNLEY 1-2

Il Burnley batte 2-1 e inguaia il Watford, ora aggrappato solo alla differenza reti per non retrocedere. Eppure, la partita gira subito in favore degli Hornets, avanti all’8′ minuto con l’autogol di Tarkowski. A decidere la sfida sono due reti nel giro di tre minuti nel finale: all’83’ minuto, Cork firma l’1-1, mentre all’86’ minuto è Brownhill a siglare il 2-1 che regala al Burnley il momentaneo sorpasso all’Everton e il +12 a quattro giornate dalla fine sul Watford, ora davvero vicinissimo alla retrocessione in Championship.

ASTON VILLA-NORWICH 2-0

L’Aston Villa batte 2-0 il Norwich, prima squadra ufficialmente retrocessa in Championship. I Villans si impongono al Villa Park grazie a due reti: la prima a pochi minuti dall’intervallo, con Watkins che firma l’1-0 al 41′ minuto. La sfida resta aperta fino al recupero, quando Ings raddoppia al 93′ minuto chiudendo i giochi. La formazione di Gerrard raggiunge i 40 punti e può festeggiare virtualmente la salvezza, mentre i gialloverdi scivolano a -13 da Burnley e Leeds con sole quattro partite rimaste e abbandonano matematicamente la Premier League.

WOLVERHAMPTON-BRIGHTON 0-3

La sfida tra l’ottava e la nona in classifica va al Brighton, che si impone per 3-0 in trasferta. Primo tempo caratterizzato da due rigori, entrambi tirati da Mac Allister: il primo finisce sul legno, mentre il secondo al 42′ minuto vale l’1-0 in favore dei Seagulls. I Lupi ci provano nella ripresa, ma al 70′ minuto Welbeck serve Trossard che chiude i giochi. C’è tempo anche per il tris: lo trova all’86’ minuto Bissouma, che rende più rotondo il risultato per gli ospiti, ora a quota 44 punti e a -5 proprio dagli uomini di Lage.

SOUTHAMPTON-CRYSTAL PALACE 1-2

Successo allo scadere e in rimonta per il Crystal Palace, che batte e supera in classifica il Southampton. Le Eagles si impongono per 2-1 ribaltando l’iniziale vantaggio in favore dei Saints, che trovano l’1-0 già al 9′ minuto con Romeu. La vittoria ospite si concretizza nell’ultimo terzo di gara: allo scoccare dell’ora di gioco, Eze firma l’1-1, mentre al 92′ minuto arriva l’1-2 finale firmato da Zaha. Crystal Palace a quota 41 e virtualmente salvo, a +1 proprio sul Southampton che è comunque al riparo da sorprese finali.