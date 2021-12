Premier League: Il Newcastle non va oltre il pari, colpo Leeds al ’93

La 14^ giornata di Premier League si apre con l’1-1 fra il Newcastle e il Norwich al St. James’ Park: la squadra di Howe, in inferiorità numerica per 80 minuti per l’espulsione di Clark nelle prime battute del primo tempo, passa in vantaggio al 57′ minuti con un rigore di Wilson ma viene raggiunta dal finlandese Pukki al 79′ minuto. I Magpies restano così ultimi in classifica a sette punti, ancora a secco di vittorie in questo campionato. Piena zona retrocessione anche per la squadra di Smith, a 10 punti in terz’ultima posizione. Nell’altro match della serata, il Leeds di Marcelo Bielsa vince 1-0 contro il Crystal Palace di Patrick Viera grazie ad un calcio di rigore di Rafinha al 93′ minuto, coi Whites che vincono dopo oltre un mese e salgono a quota 15 punti al quindicesimo posto, uno in meno dei londinesi che restano a quota 16.

Finisce 1-1 la gara fra Newcastle e Norwich: gara che si mette subito male per i Magpies: al 9′ minuto Clark commette fallo da ultimo uomo su Pukki lanciato a rete e l’arbitro mostra il cartellino rosso al centrale irlandese. Howe corre ai ripari e inserisce l’ex Napoli Fernandez al posto di Fraser per tappare il buco al centro della difesa. Il Norwich però non riesce a dare concretezza al suo possesso palla e non crea grattacapi a Dubravka, se non con un tiro di Tzolis che al 37′ minuto finisce di poco fuori. Al 56′ minuto la gara si infiamma: fallo di mano di Gilmour in area di rigore, penalty per il Newcastle dopo il consulto del Var: dal dischetto Wilson non sbaglia e porta in vantaggio i Magpies.

E’ ancora la squadra di Howe a rendersi pericolsa al 69′ minuto, con Saint-Maximin che tira fuori dopo una bella azione personale. Al 79′ minuto però il Norwich pareggia: è Pukki a trafiggere il portiere di sinistro al volo su assist di Giannoulis: per il finlandese è il 73° gol con la maglia gialloverde. Finisce 1-1, e per il Newcastle è un record negativo che potrebbe essere un grande campanello d’allarme per la nuova proprietà saudita: nella storia della Premier League infatti, solo tre club non sono riusciti a vincere nessuna delle prime 14 gare in una stagione, tutte e tre retrocesse a fine campionato (lo Swindon nel 1993-94, il QPR nel 2012-13 e lo Sheffield United nel 2020-21).

Nel match di Elland Road fra Leeds e Crystal Palace Marcelo Bielsa ottiene un’importante successo contro la squadra Patrick Vieira: primo tempo che non regala particolari emozioni, se non un’ incursione pericolosa di Schlupp per i londinesi e un tentativo da fuori di Forshaw per i Whites. Nei secondi 45 minuti prima Rodrigo per la squadra di Bielsa e poi Benteke due volte per Vieira vanno vicini al gol, ma è al 93′ minuto che si decide il match: fallo di mani in area di Guehi, calcio di rigore per il Leeds: Rafinha si presenta dal dischetto e segna un gol pesantissimo, il sesto del campionato, regalando i tre punti all’allenatore argentino: finisce 1-0, ponendo fine ad un digiuno di vittorie di un mese per i Whites.