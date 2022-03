Premier League: Il Tottenham vede la Champions, West Ham travolto

Il Tottenham non si arrende e continua a sognare un posto nella prossima Champions. Nella 30ª giornata di Premier League, gli Spurs stendono il West Ham 3-1 e restano a tre punti dall’Arsenal quarto. Gli uomini di Conte aprono al 9’ minuto con l’autogol di Zouma e chiudono con la doppietta di Heung-Min Son al 24’ minuto ed all’88’ minuto, agli Hammers non basta Benrahma che aveva segnato al 35’ minuto. Il Leicester batte il Brentford 2-1 con Castagne e Maddison: inutile il gol di Wissa. La partita di Premier League Watford-Everton, in programma domenica 20 marzo alle ore 15, è stata posticipata. Il campionato inglese entra sempre più nel vivo, la stagione delle due squadre non è stata all’altezza.

Il Tottenham non perde colpi nella sua rincorsa alla Champions e vince l’importante scontro diretto con il West Ham. Gli uomini di Antonio Conte si aggiudicano la sfida londinese 3-1, scappando via nel primo tempo per poi chiudere nel finale. Gli Spurs sbloccano dopo appena 9 minuti con un po’ di fortuna: Kane scappa via sulla destra e mette in mezzo per Son, che manca l’appuntamento con il pallone ma mette fuori tempo Zouma, il quale devia involontariamente nella propria porta. Gli ospiti provano a rispondere con Antonio, gli Spurs sfiorano subito il raddoppio con Son, che servito da Kulusevski colpisce il palo da ottima posizione. La gioia del nordcoreano è solo rimandata di una decina di minuti. Al 24’ minuto Kane lo imbecca nello spazio, il numero 7 controlla, si porta il pallone in area e di sinistro infila sotto la traversa. Gli Hammers non mollano e riaprono il match al 35’ minuto, quando il corner di Cresswell prolungato di testa da Dawson trova sul secondo palo Benrahma, liberissimo di infilare all’angolino con il piattone. I ritmi calano nella ripresa, in cui Fabianski salva su Kane e poi su Reguilon: la banda di Conte insiste e trova il tris all’88’ minuto di nuovo con Son, lanciato a campo aperto dalla spizzata di Kane. Il 3-1 permette al Tottenham di rispondere all’Arsenal per rimanere a tre punti dall’ultimo posto valido per la prossima Champions, mentre il West Ham si trova ora a -3 dagli Spurs e rischia di perdere il treno buono.

Il Leicester supera il Brentford 2-1 per proseguire il suo tranquillo cammino a metà classifica. Al King Power Stadium, i padroni di casa passano al 20’ minuto con la meravigliosa botta di destro dell’ex Atalanta Castagne, che dal limite dell’area di rigore spedisce all’incrocio del secondo palo. Gli ospiti reagiscono con Jensen, su cui è attento Schmeichel, e le Foxes raddoppiano al 33’ minuto con la punizione di Maddison, telecomandata per girare nel sette sul primo palo. Nella ripresa gli uomini di Rodgers non trovano il tris con Iheanacho, che spreca da buona posizione, e il Brentford rientra in partita all’85’minuto grazie al destro chirurgico di Wissa, preciso all’angolino. Nel finale Fosu sfiora la rimonta con un tiro deviato da un difensore, che Schmeichel prolunga in corner. Il Leicester protegge il 2-1 e sale a 36 punti, mentre il Brentford, senza Eriksen (che ha contratto il coronavirus), resta a 30, +8 sulla retrocessione.

Il Watford occupa la terzultima posizione, ma è reduce dal colpo in trasferta contro il Southampton. L’Everton ha conquistato solo tre punti in più e rischia la retrocessione, nell’ultima partita è arrivato il successo all’ultimo respiro contro il Newcastle. Nel frattempo la partita Watford-Everton è stata posticipata. Il motivo è che l’Everton sarà impegnato nella partita di FA Cup contro il Crystal Palace.

F.A. CUP: il quadro delle semifinali: il Liverpool trova il City. Per il Chelsea c’è il Palace

Dopo il Chelsea si completa il quadro delle squadre che giocheranno per la coppa nazionale inglese. I ‘Reds’ battono 1-0 il Nottingham Forest con un gol del portoghese. La squadra di Guardiola vince 4-1 contro il Southampton. Passa anche il Crystal Palace che rifila 4 gol all’Everton di Lampard.

Prima il Chelsea, poi il Crystal Palace, il Manchester City e il Liverpool. Dopo la qualificazione dei Blues, vittoriosi sabato in casa del Middlesbrough, i quarti di finale di FA Cup colorano pure la domenica inglese. Le squadre allenate da Vieira, Guardiola e Klopp, rispettivamente impegnate con Everton, Southampton e Nottingham, hanno raggiunto i campioni d’Europa in semifinale. A Selhurst Park i padroni di casa passano senza difficoltà contro i Toffees (4-0), segnando due gol per tempo con Guehi, Mateta, Zaha e Hughes. I Citizens, ospiti dei Saints, riescono invece ad affermarsi soltanto nella seconda frazione, grazie alle reti di De Bruyne, Foden e Mahrez, che hanno fissato il punteggio sull’1-4 in seguito al vantaggio di Sterling e l’autogol di Laporte. Non riesce infine l’impresa al Forest, che si oppone ai Reds fino al 78’minuto, prima di arrendersi alla classe di Jota, autore del gol partita.

Dopo un avvio decisamente propositivo, trascorso per lo più nella metà campo avversaria, l’Everton incassa l’ennesima sconfitta del 2022, arrendendosi di fronte al Palace che, una volta segnato l’1-0, fa suo il pallino del gioco e rifila un poker alla formazione di Lampard. Al 25’minuto Guehi segna la prima rete con un colpo di testa su corner di Olise, al 41’ minuto Mateta si inserisce centralmente e trafigge il portiere deviando un cross rasoterra di Zaha. A dieci minuti dalla fine, l’ivoriano firma il tris, ribattendo alle spalle di Pickford il pallone che, calciato da Olise, era tornato in campo dopo aver colpito il palo. Prima del fischio finale, anche Hughes si regala la gioia del gol, con un tap-in vincente all’88’ minuto.