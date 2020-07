Premier League: Il West Ham sorprende il Chelsea, poker per Arsenal e Newcastle

C’è anche l’Everton di Carlo Ancelotti nell’ammucchiata in Premier in corsa per l’Europa League: il 2-1 al Goodison Park sul Leicester di Brendan Rodgers consente infatti ai Toffees di salire a quota 44 e di affiancare al decimo posto lo Sheffield United. Nell’ apertura delle gare odierne della 32^ giornata di Premier League l’Everton di Ancelotti supera 2-1 il Leicester e sale in classifica a 44 punti, in nona posizione. Un duro colpo per le Foxes che, però, salvano la propria posizione visto che il Chelsea nel posticipo è caduto contro il West Ham.

Parte forte l’Everton che al 10′ minuto trova subito il vantaggio con Richarlison, bravo a tagliare dentro l’area e a infilare il pallone alle spalle di Schmeichel. Al 16′ minuto arriva anche il raddoppio su rigore: l’arbitro non fischia inizialmente il fallo di mano di Ndidi, il Var lo richiama e torna sui suoi passi, di Sigurdsson. Nella ripresa, al 51′ minuto, la squadra di Brendan Rodgers rientra in partita grazie al fortunato tocco di faccia di Iheanacho che dopo un batti e ribatti riesce a deviare in porta con il volto. Il 2-1 riaccende le speranze ma non basta per riprendere completamente l’Everton. Esulta Ancelotti al secondo successo consecutivo. La zona Europa ora dista otto punti: non un traguardo irraggiungibile.

Vince anche l’Arsenal: i gunners calano un poker al Norwich. Protagonista assoluto Aubameyang che apre e chiude il match siglando una doppietta. Il primo gol arriva al 33′ minuto. Pochi minuti dopo, al 37′ minuto, si unisce alla festa dei Gunners anche Xhaka che raddoppia. Poi nel secondo tempo, al 67′ minuto, ancora l’ex attaccante del Borussia Dortmund timbra il cartellino arrotondando il risultato sul 3-0. Il 4-0 è opera di Soares. Con questa vittoria i Gunners di Arteta tengono dietro Ancelotti e salgono settimi a 46 punti. Il Norwich rimane ultimo a 21.

Un altro poker lo regala il Newcastle sul campo del Bournemouth, strapazzato 4-1. Apre al 5′ minuto Gayle, raddoppia Longstaff al 30′ minuto. Nella ripresa prima Almiron con un destro morbido sotto l’incrocio al 57′ minuto e l’ex Inter Lazaro al 77′ minuto firmano la goleada che spingono il Newcastle a 42 punti. La rete della consolazione per il Bournemouth arriva in pieno recupero, al 93′ minuto, con Gosling: è notte fonda per il Bornemouth. La retrocessione è un incubo concreto visti i 27 punti e una differenza reti che peggiora.

Nel posticipo odierno scoppiettante 3-2 tra il West Ham e il Chelsea, che spinge gli Hammers più lontano dalla zona retrocessione: con 3 punti di vantaggio. A passare in vantaggio è il Chelsea: Willian porta in vantaggio la squadra di Lampard al 42′ minuto, ma nel recupero del primo tempo Soucek trova immediatamente il pareggio. Al 51′ minuto Antonio regala al West Ham il 2-1 che dura fino al 72′ minuto quando ancora Willian va in gol per la rete del 2-2. Il 3-2 finale è di Yarmolenko proprio allo scadere, al 90′ minuto.