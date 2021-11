Premier League: Il West Ham stende il Liverpool, Benitez ferma Conte

Antonio Conte si ripresenta in Premier con un pareggio: sul campo dell’Everton finisce 0-0. Il Tottenham gioca una partita di attenzione e nel rispetto delle nuove direttive. La squadra cerca di applicare le idee del nuovo allenatore, ma in quattro giorni di lavoro e con due partite in 72 ore – giovedì il 3-2 sul Vitesse in Conference League – non si possono compiere rivoluzioni. Il match contro la banda di Rafa Benitez regala poche emozioni. La migliore occasione del primo tempo matura tra i piedi di Reguilòn sull’apertura di Kane, ma l’esterno spagnolo spedisce il pallone in curva. Nella ripresa, l’episodio clou è il rigore assegnato al 63’ minuto da Kavenagh dopo un contrasto in area Lloris-Richarlison, ma il VAR richiama l’arbitro e dopo il controllo al monitor, la decisione viene revocata. Il match si scalda e Kavenagh fatica a mantenere la disciplina in campo. Al’88’ minuto Lo Celso colpisce il palo con un sinistro dal limite. Nel recupero, viene espulso Holgate per un intervento pericoloso su Hojbjerg: anche in questo caso è determinante la moviola. Bello il sostegno del tifo degli Spurs che intonano più volte “Antoniooo”, con una discreta presenza di bandiere italiane.

Il Liverpool di Klopp perde la sua imbattibilità stagionale (striscia di 25 partite) e in campionato all’undicesima giornata. In casa del West Ham finisce 3-2 per la squadra di Moyes. Allison apre la partita con uno sfortunato autogol che manda in vantaggio i padroni di casa al 4′ minuto. Prima della fine del primo tempo il Liverpool spinge e al 41′ minuto trova la rete del pareggio con Alexander-Arnold. Nel secondo tempo si scatena il West Ham con le reti di Fornals e Zourma in 7 minuti: al 67′ minuto ed al 74′ minuto. I Reds provano la rimonta, trovando la rete del 3-2 con Origi al 83′ minuto, ma non riescono ad evitare la sconfitta. Il West Ham sale così al terzo posto a 23 punti. Superata proprio la squadra di Klopp, che rimane ferma a 22 punti.

Pareggio per il Leicester sul campo del Leeds. Gli avversari del Napoli in Europa League non sono andati oltre l’1-1 contro la squadra del Loco Bielsa. Barnes ha pareggiato dopo pochissimi minuti il vantaggio di Raphinha. Annullato anche un gol a Lookman per posizione di fuorigioco al 67′ minuto. Le Foxes sono al 12° posto in Premier e nel prossimo turno di Europa League affronteranno il Legia Varsavia.

La squadra di Ranieri perde sul campo dei vicini di casa dell’Arsenal: all’Emirates decide Smith Rowe al 56’ minuto e la terza rete di fila del talento inglese permette a Mikel Arteta di festeggiare con i tre punti la presenza numero 100 sulla panchina dei Gunners. Nel primo tempo, annullato dal VAR al 7’ minuto un gol di Saka: fuorigioco. Al 34’ minuto, rigore per l’Arsenal, dopo un contrasto Rose-Lacazette. Sul dischetto si presenta Aubameyang: Foster para. Il portiere del Watford salva ancora la sua squadra prima dell’intervallo, opponendosi alla capocciata di Gabriel. Incassato il gol, gli Hornets reagiscono. La migliore chance per pareggiare viene sprecata da King: tiro sballato dopo aver dribblato Ramsdale. L’Arsenal sale al quinto posto e si mette alle spalle il Manchester United. Il Watford è due punti sopra la zona retrocessione.