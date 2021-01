Premier League: L’Arsenal ha ripreso a correre, Newcastle nel baratro

Dopo la frenata col Crystal Palace, i Gunners tornano a vincere e lo fanno in scioltezza. Protagonista del match un grande Aubameyang, che sfiora il gol più volte prima di aprire e chiudere i conti grazie ai suoi centri numero 299 e 300 in carriera (in 588 presenze). Nel mezzo la quarta rete stagionale di Saka. Un 3-0 netto e mai in discussione, con il Newcastle incapace di reagire e in balia degli uomini di Arteta dall’inizio alla fine. L’Arsenal parte subito forte: la prima iniziativa è targata Aubameyang che accelera dalla sua metà campo fino all’area avversaria, ma non riesce ad impensierire Darlow al 7′ minuto. L’attaccante gabonese ci riprova al 15′ minuto, ma la mira è clamorosamente imprecisa: il diagonale rasoterra di Saka costringe il portiere ospite alla respinta col piedone, Aubameyang spedisce sul palo il più facile dei tap-in.

Il Newcastle cerca la scossa: contropiede fulmineo e mancino dal limite di Almiron, pallone alto al 24′ minuto. Aubameyang prova a ristabilire le gerarchie, ma il suo mancino dopo lo scarico di Smith Rowe non inquadra lo specchio al 27′ minuto. Gli ospiti sono chiusi nella propria metà campo, l’Arsenal controlla e tenta di affondare il colpo: il possesso palla a fine primo tempo è 72% a 28%. Il copione non cambia nella ripresa: Darlow trova subito il riflesso giusto sul destro di Lacazette al 47′ minuto, ma, poco dopo, al 50′ minuto l’Arsenal sfonda e raccoglie quanto seminato: Aubameyang va via sulla sinistra e spara un sinistro terra-aria, stavolta il numero 26 di Bruce non può opporsi. Quinto gol in campionato per l’ex Dortmund, ma soprattutto vantaggio Gunners. La reazione del Newcastle è poca roba ed è tutta in sinistro largo e debole di Carrol al 55′ minuto.

L’Arsenal non perde tempo e chiude subito i conti: al 60′ minuto Smith Rowe confeziona un cioccolatino per Saka che non sbaglia il rigore in movimento al 61′ minuto. Nel giro di 11 minuti l’Arsenal prende in mano in match e non lo lascia più. Lacazette sfiora il gol di testa cinque minuti dopo, ma Darlow chiude ancora lo specchio. Ma il tris è solo rimandato: al 77′ minuto Aubameyang sfrutta l’assist dell’ex Inter Cedric Soares, firma 300 gol in carriera (e chissà quante capriole) tra club, nazionale maggiore e giovanili e chiude definitivamente i giochi all’Emirates Stadium. L’Arsenal vince per la quinta volte nelle ultime sei giornate, si porta al decimo posto e continua la rincorsa al Tottenham quinto (-5 punti), mentre il Newcastle raccoglie i cocci e non vede ancora la luce in fondo al tunnel.