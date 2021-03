Premier League: L’Arsenal riprende il West Ham, Mourinho rialza la testa

Spettacolare 3-3 fra West Ham e Arsenal, nel derby di Londra valevole per la 29^ giornata di Premier League: Hammers avanti con Lingard, Bowen e Soucek, ma un’autorete proprio da parte di quest’ultimo rimette in partita i Gunners, che accorciano con un altro autogol di Dawson e pareggiano all’82’ minuto con Lacazette. Quella che va in scena all’Olympic Stadium è la definizione perfetta di partita dai due volti. Una sfida che termina in parità, ma che entrambe le squadre in campo avrebbero potuto portare a casa senza rubare nulla al proprio avversario. A partite forte, anzi fortissimo, è la squadra di David Moyes, che trova il vantaggio al 15’minuto con un missile terra-aria dal limite di Jesse Lingard. Nemmeno due minuti dopo arriva il raddoppio: proprio Lingard batte rapidamente una punizione dal limite e pesca Bowen che, dimenticato dalla difesa avversaria, batte un Leno tutt’altro che efficace. Al 32’minuto arriva anche il tris: cross di Coufal dalla destra, Antonio colpisce di testa e Soucek tocca quel tanto che basta da imprimere al pallone la traiettoria giusta per varcare la linea di porta. Tutto finito? Non con l’Arsenal in campo, che anche con un po’ di fortuna rientra in gioco: al 38’minuto Soucek si produce in un’altra deviazione decisiva, stavolta però nella propria porta sulla conclusione di Lacazette, mentre al 61’ minuto è un’altra autorete a portare a un gol di distanza gli ospiti, con Dawson che calcia tra i propri pali un pallone crossato da Chambers. La partita è apertissima: il West Ham sfiora il 4-2 con Antonio, che al 77’minuto colpisce il palo praticamente a porta vuota, ma all’82’ minuto Alexandre Lacazette trova il gol del pari approfittando nel migliore dei modi di un cross preciso di Pépé. Una rete meritata vista la mole di gioco prodotta dalla squadra di Mikel Arteta nella ripresa. Il finale è palpitante, ma nei minuti restanti (compresi i tre di recupero assegnati dall’arbitro Moss) il punteggio non cambia più: gli Hammers mancano l’aggancio alla zona Champions e restano quinti con 49 punti, a -2 dal Chelsea, mentre i Gunners salgono a quota 42 ma rimangono al nono posto e sono sempre più lontani dalle posizioni che contano in chiave Europa.

In campo anche Aston Villa e Tottenham per il recupero della 18^ giornata di Premier League: gli Spurs vincono 2-0, con reti di Vinicius e Kane su rigore. Reduce dalla peggior settimana della propria stagione, iniziata con la sconfitta nel North London Derby contro l’Arsenal e proseguita con la clamorosa eliminazione dall’Europa League per mano della Dinamo Zagabria, il Tottenham torna a respirare contro l’Aston Villa, in una sfida importante per non perdere il treno delle prime quattro posizioni. La squadra di Josè Mourinho sa di dover dimostrare qualcosa e inizia il match con grande personalità, lasciando il possesso ai padroni di casa e provando rapide ripartenze. Da una di queste arriva il vantaggio al 29’minuto, firmato da un Carlos Vinicius bravo ad approfittare di un’intuizione di Lucas Moura sulla tre quarti (palla rubata, scambio con Harry Kane e assist al centro) e a depositare in rete a porta quasi sguarnita. Nella ripresa il canovaccio dell’incontro non cambia, nemmeno quando il tecnico portoghese è costretto a fare a meno di Reguilon, costretto a lasciare il posto a Davies dopo un pestone subìto da Sanson: al 67’ minuto Cash regala un rigore agli avversari con un’ingenua scivolata su Kane e il bomber degli Spurs, dal dischetto, non sbaglia, firmando il raddoppio. Chi si aspetta una reazione da parte dell’Aston Villa resta deluso: è anzi il Tottenham a sfiorare il tris al 78’ minuto, con una conclusione di Hojbjerg respinta da Martinez, prima di gestire il possesso fino al triplice fischio. Con i tre punti conquistati, gli Spurs si portano al sesto posto con 48 punti e restano a due lunghezze dalla zona Champions, mentre i Villans restano a quota 41 e possono dire ormai addio ai sogni europei.

F.A. CUP

Un ex Manchester City si toglie la soddisfazione di eliminare con la sua doppietta lo United e di trascinare il Leicester in semifinale di FA Cup dopo 39 anni: Kelechi Iheanacho è il grande protagonista del 3-1 che, al fischio finale, fa esultare Gary Lineker in diretta sulla BBC che ha trasmesso la gara. Di fronte alle telecamere, anche l’attaccante farà festa, con un “WOWWW” dopo l’intervista di rito. A spianare la strada alle Foxes verso il successo è un incredibile errore della coppia Maguire-Fred al 24’ minuto: una normale ripresa del gioco consegna il pallone a Iheanacho, che dribbla Henderson e firma l’1-0. Lo United è stanco dopo la trasferta e l’impresa di Milano, ma al 38’ minuto i Red Devils trovano l’1-1: sul cross di Pogba, velo di Van der Beek e botta in corsa di Greenwood. Nella ripresa, il Leicester si rimette in marcia e al 52’ minuto, dopo una lunga serie di passaggi, Iheanacho serve Tielemans: inserimento in verticale, esitazione fatale della difesa dello United e destro in diagonale preciso del belga. Il 3-1 matura al 78’ minuto. Punizione di Albrighton, pallone che passa sopra le teste di tutta la difesa dei Red Devils, compreso McTominay che è l’ultimo della fila: la capocciata di Iheanacho è implacabile. Leicester padrone, anche se all’88’ minuto Schmeichel deve volare per allontanare dall’incrocio il pallone scagliato da Fernandes su punizione. Leicester in semifinale con pieno merito: un traguardo che si aggiunge al terzo posto in Premier. Tra le Foxes e la finale, c’è ora il Southampton.

Anche il Chelsea centra la semifinale, con Thomas Tuchel che resta imbattuto dopo 14 gare. Anche se il 2-0 dei Blues non tiene conto dei meriti dello Sheffield United, ultimo e virtualmente retrocesso in Premier, con un tormentato cambio di allenatore che ha scosso l’ambiente, ma capace nella ripresa di mettere alle corde la squadra londinese. Il 2-0 dello Stamford Bridge ha le firme di un’autorete di Norwood al 24’ sul tiro-cross di Chilwell e di Ziyech al 92’, ancora sul cross di Chilwell. I Blues nel primo tempo hanno avuto con Pulisic e Hudson-Odoi le occasioni per chiudere la sfida, ma nella ripresa l’orgoglio dello Sheffield United ha fatto vacillare il Chelsea. “Abbiamo pagato la stanchezza di due mesi a tavoletta”, l’analisi di Tuchel. McGoldrick in tuffo di testa ha divorato l’1-1 al 67’minuto. Kepa è stato bravissimo su McBurnie al 70’minuto, si è ripetuto sull’assalto di McGoldrick ed è stato salvato da una deviazione della difesa al 90’minuto sulla botta di Brewster. In contropiede, al 92’minuto, il 2-0 di Ziyech. Chelsea avanti, ma lo Sheffield United esce dal campo a testa alta.