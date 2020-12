Premier League: L’Arsenal vince il derby, Everton 2°. City no problem

Quattro gol per celebrare il primo atto del Boxing Day, un 2-2 divertente, Leicester e Manchester United giocano a buoni livelli e divertono. Le squadre usano lo stesso modulo, il 4-2-3-1, ed hanno le stesse motivazioni, vale a dire candidarsi a rivale ufficiale del Liverpool. Ma hanno anche la stessa voglia di vincere: non a caso un’occasione a testa nei primi quattro minuti. Lo United divora l’1-0 con il colpo di testa a botta sicura di Rashford liberato da Fernandes, Vardy è anticipato di un nulla prima di piazzare la botta. Un mezzo pasticcio della difesa costringe Fred a salvare lo United con una respinta sulla linea, ma al 23’ minuto la squadra di Solskjaer passa. Azione avviata da James, assist di esterno sinistro di Fernandes, destro perfetto di Rashford. Il Leicester rialza la testa e al 31’ minuto pareggia: la legnata da fuori area di Barnes, sull’invito di Maddison, è imparabile. L’ultima chance del primo tempo è di Fernandes, al 37’ minuto: colpo di testa sballato sul cross di Shaw. La ripresa è sui livelli dei 45 minuti iniziali: sfida godibile e equilibrata. Schmeichel è straordinario al 59’ minuto respingendo con la mano una conclusione di Rashford. Martial segna al 62’ minuto, ma il francese è in fuorigioco. Maguire sfiora il 2-1 di testa. Lo United, più tonico con gli inserimenti di Pogba e Cavani, al 79’ minuto sale sul 2-1. Ripartenza fulminante, tocco delizioso di Cavani per Fernandes: il destro del portoghese è un gioiello. Il Leicester ancora una volta ha però la forza di reagire. Perez s’inserisce in area e serve Vardy: tiro al volo del centravanti, leggera deviazione di Tuanzebe per il 2-2 finale.

Vince e sogna in grande l’Everton. La squadra di Ancelotti non ha vita facile sul campo dello Sheffield United ultimo in classifica. Il primo lampo dei Toffees arriva al 29′ minuto con il destro al volo di Calvert-Lewin di poco al lato. Al 40′ minuto Sigurdsson ci prova da fuori area e manca la porta non di molto. Ma bisogna aspettare quasi il finale, l’80’ minuto, con il diagonale potente ancora di capitan Sigurdsson per vedere Ancelotti esultare. Lo Sheffield non si arrende, il finale è tutto in attacco, ma senza nessun occasione davvero pericolosa. Il sogno dell’Everton continua.

Torna a vincere l’Arsenal. Infatti i Gunners superano 3-1 il Chelsea in uno dei derby più sentiti della capitale britannica e finisce, forse, lo psicodramma di una squadra scivolata ai margini della zona retrocessione. La banda di Mikel Arteta torna a vincere dopo 55 giorni e sette gare a bocca asciutta: l’ultimo acuto risaliva all’1-0 all’Old Trafford, nella tana del Manchester United. L’Arsenal è più forte delle critiche, delle ansie e dei problemi: a poche ore dal match saltano causa Covid tre giocatori. Gabriel si è autoisolato dopo aver avuto contatti con una persona positiva, mentre Luiz e Willian sono risultati negativi al tampone, ma stanno male, con i sintomi del virus. Sei forze fresche rispetto al ko con l’Everton, modulo 4-2-3-1, ma, soprattutto, orgoglio e dedizione. La prima risposta dei Gunners è un atto di fiducia nei confronti di Arteta: la squadra non ha abbandonato il suo leader. La seconda è la gestione del match, iniziato con il piglio giusto, aggredendo un Chelsea svuotato. Ed è questa un’altra chiave di lettura della partita: lo spirito molle dei Blues. L’Arsenal dopo 30 secondi sfiora l’1-0: il tocco di Martinelli – uno dei sei nuovi – sul cross di Bellerin è sballato. Il Chelsea è sorpreso dalla partenza pancia a terra dei Gunners, ma al 13’ minuto Mount, su punizione, colpisce il palo esterno. Holding e Mari indovinano due recuperi importanti in difesa, Smith-Rowe fallisce una buona chance. Al 33’minuto, rigore per l’Arsenal: James atterra Tierney. Lacazette spiazza Mendy ed è 1-0. Il Chelsea va in confusione e al 43’ minuto, su punizione, Xhaka, eterno discusso dei Gunners, piazza la botta del 2-0. In apertura di ripresa, Saka con un pallonetto liftato abbatte per la terza volta Mendy. Martinelli manca il poker al 64’minuto. Il Chelsea ha un sussulto, ma all’82’ minuto Mendy è bravissimo su Lacazette e, a ruota, Elneny colpisce la traversa con una legnata memorabile. All’85’minuto, sull’invito di Hudson-Odoi, Abraham firma la rete dei Bues, ma serve il check del VAR per valutare la posizione del centravanti. Allo scadere, rigore per il Chelsea: Mari affonda Mount. Sul dischetto si presenta Jorginho, ma Leno non si fa incantare dall’italiano: il portiere tedesco respinge il pallone con la mano sinistra. È il secondo penalty fallito dall’ex giocatore del Napoli negli ultimi quattro: la giostra delle critiche è già partita. Arteta sorride. Era ora.

Vittoria senza troppo affanno per il Manchester City sul Newcastle. Buona la partenza degli ospiti che però finiscono presto col subire il gioco degli uomini di Guardiola. A sbloccare la gara al 14′ minuto è la rete di Gundogan su assist di Sterling. Al 35′ minuto De Bruyne in contropiede manca un’ottima chance per il raddoppio, tirando addosso a Darlow. Il 2-0 arriva però al 55′ minuto, con Ferran Torres che dopo una serie di rimpalli si ritrova sui piedi una palla solo da insaccare. Il resto è gestione o poco più. E ora il City è a -5 dal Liverpool capolista.

Il giorno in cui Roy Hodgson festeggia l’ingresso nella top ten delle presenze dei manager in Premier League a quota 341, si rivela un incubo per l’anziano allenatore inglese: il Crystal Palace perde 3-0 a Birmingham, nonostante la superiorità numerica dal 44’minuto del primo tempo. L’Aston Villa si ritrova infatti in dieci dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Mings – due cartellini in 5 minuti -, ma gioca una ripresa di straordinaria intelligenza, passando dall’1-0 maturato dopo appena 5 minuti con Traore – Guaita replica al tiro di Watkins, ma non può opporsi alla ribattuta dell’attaccante burkinabé – al 3-0 finale grazie alla capocciata di Hause al 66’ minuto e alla splendida rete di El Ghazi al 76’ minuto. Il 3-0 è un capolavoro. Ripartenza fulminante di Grealish che corre cinquanta metri con il pallone al piede, appoggio a Waktins e assist per El Ghazi: la botta fortissima abbatte Guaita. Non è finita: Watkins colpisce il palo all’88’ minuto. Una disfatta per il Palace, reduce dallo 0-7 incassato con il Liverpool il 19 dicembre. L’Aston Villa vola: sesto posto, Watkins determinante, Grealish trascinatore e talento indiscusso. Questo venticinquenne con doppio passaporto – inglese e irlandese – è l’uomo in più della banda di Dean Smith: forza fisica, piedi buoni, visione di gioco. Gli hanno tolto la patente per alcuni mesi dopo un’impressionante serie di infrazioni stradali, ma sta guidando con mano sicura l’Aston Villa, altra formazione emergente della stagione.

Fulham-Southampton finisce 0-0. I Cottagers, senza l’allenatore Scott Parker in isolamento precauzionale, soffrono, ma conquistano un punto importante. Il Southampton colpisce la traversa con la punizione di Ward-Prowse nel primo tempo, mentre nella ripresa il Var annulla i gol di Long e Walcott, ma il Fulham merita il punto per il coraggio e l’impegno complessivo.