Premier League: Leicester al comando, il West Ham sogna

Una notte in vetta per il Leicester. Le Foxes superano 2-0 un Chelsea in difficoltà e si prendono il momentaneo primo posto in classifica a quota 38 punti. In attesa della riposta del Manchester City, impegnato mercoledì alle 19, per il recupero della prima giornata di campionato contro l’Aston Villa. I Citizens inseguono tre lunghezze più indietro e occupano la terza piazza. In mezzo c’è lo United a 37 con una partita in meno. Con una vittoria la squadra di Guardiola aggancerebbe gli uomini di Rodgers.

Il Chelsea di Lampard non bissa il successo ritrovato nella scorsa giornata di Premier contro il Fulham. I Blues vivono un momento delicato: l’ottavo posto è la fotografia perfetta del presente in chiaroscuro. Per il Leicester quella del King Power Stadium è una vittoria meritata: in gol Ndidi al 6’ minuto con un gran tiro da fuori area. Il raddoppio è firmato al 41’ minuto da Maddison, bravo a sfruttare un assist al bacio di Albrighton. Gli ospiti provano a ristabilire la parità senza riuscirci. In campo il Leicester domina e respinge ogni attacco. Tre punti che valgono la vetta e una notte speciale.

Zitto zitto c’è anche il West Ham nei piani alti della Premier: il 2-1 sul West Bromwich Albion permette infatti alla squadra di David Moyes di agganciare l’Everton a quota 32 e di ritrovarsi a -2 dalla zona Champions. Il sesto risultato utile di fila del club londinese non è una passeggiata di salute: il West Bromwich dell’ex Sam Allardyce va sotto nel recupero del primo tempo quando Bowen, con una deviazione sul cross di Boufal, firma l’1-0, ma Costa Pereira al 51’ minuto trova l’1-1.

Antonio, da poco rientrato dopo l’infortunio, al 66’ minuto riporta avanti il West Ham, con la quinta rete stagionale. Il Wba non ha più la forza di reagire e il gruppo di Moyes, con Ogbonna sempre più protagonista, firma la nona vittoria in campionato, terza consecutiva. A gennaio solo successi: nonostante le turbolenze societarie, il West Ham va come un treno.