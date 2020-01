Premier League: Liverpool inarrestabile, vince in casa dei Wolves e vola a +16 sul Man City

Non si ferma più il Liverpool. Infiniti i reds, anche quando la serata non è delle migliori. Altro successo per la formazione di Klopp che vince sul campo del Wolverhampton nella 24esima giornata di Premier League. I reds, però, sono devono recuperare ancora un turno e sono saldamente in testa alla classifica con 67 punti, senza aver perso neanche un incontro. 22 vittorie ed un pareggio: bottino impressionante (terrificante per gli avversari) della squadra di Klopp. I Reds aggrediscono la gara anche al Molineux, in casa di una delle poche squadre in grado di metterli in difficoltà, come dimostra la sfida del girone d’andata ad Anfield.

Il Liverpool, però, vuole archiviare subito la pratica e passa in vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco dal fischio d’inizio dell’incontro con la rete di Henderson, su assist di Alexander-Arnold, che sblocca l’incontro e porta avanti la squadra di Klopp. Prima dell’intervallo, però, il tecnico tedesco è costretto a sostituire Sadio Mané per un problema fisico ed inserire Minamino. A inizio ripresa, arriva il pareggio dei padroni di casa: il gol è di Raul Jimenez su assist di Traore. La partita sembra terminare sul risultato di 1-1 ma all’ 84′ minuto il Liverpool torna nuovamente in vantaggio grazie alla rete di Firmino e porta a casa i tre punti.

Per il Liverpool, ancora imbattuto, si tratta della 22esima vittoria in 23 incontri di Premier League: Reds primi con 67 punti, con il Manchester City a 51, una distanza incolmabile di ben 16 punti. Un vantaggio che annichilisce perfino una corazzata come la squadra di Guardiola. Il Wolverhampton, invece, rimedia il sesto ko del torneo e rimane in quinta posizione a quota 34 con Tottenham e Manchester United, a -6 dal quarto posto.