Premier League: Lo United batte il Chelsea 2-0 e riapre la corsa al 4° posto

Nel Monday Night della 26^ giornata di Premier League il Manchester United vince contro il Chelsea e riapre la lotta per il 4° posto, in attesa dell’esito della squalifca del Manchester City che potrebbe liberare un altro posto in Europa. in attesa di sviluppi legati alla squalifica del City, ci sono ora quattro squadre in tre punti, pronte a darsi battaglia per la quarta posizione. I blues possono recriminare perché si vedono annullare due reti dal Var. Dopodiché crollano a Stamford Bridge sotto i colpi di Martial al 45′ minuto e Maguire al 66′ minuto.

In attesa di sviluppi legati alla squalifica del Manchester City, che potrebbe liberare un ulteriore posto per la prossima Champions League, lo United riapre la lotta alla quarta piazza battendo, nel monday match della 26ª giornata. I Red Devils vincono 2-0 in casa del Chelsea, un Monday Night che riapre totalmente la corsa al quarto posto utile per la qualificazione Champions. La squadra di Lampard ha ora un solo punto di vantaggio sul Tottenham di Mourinho, due sullo Sheffield Utd e tre proprio sullo United. Ma dalla quarta all’undicesima posizione ci sono ben 8 squadre in 7 punti. Il tutto aspettando chiarezza sulla situazione del Manchester City, oggi secondo ma con l’esclusione dalle coppe pendente: una vicenda che potrebbe mischiare ulteriormente le carte.

Stili tattici molto diversi, quelli di Lampard e Solskjaer: Frank schiera i suoi Blues col 4-3-3, mentre la disponibilità di Bailly offre al norvegese la possibilità di un 3-4-1-2 in cui Bruno Fernandes ha carta bianca tra le linee. Il piano dei Red Devils, comunque, non è troppo diverso da quello che fruttò la goleada a Old Trafford nel match del girone d’andata: il Chelsea manovra e spinge, lo United riparte, imbottendo stavolta il centrocampo con la stazza di Matic e la rapidità di Fred. I padroni di casa partono forte e sfiorano il vantaggio con James dopo soli 6 minuti, ci prova poi dopo con Willian al 9′ minuto e, dopo il forfait di Kanté avvenuto al 12′ minuto, ci prova Batshuayi al 26′ minuto. Dopodiché il palcoscenico è tutto per Martial: al 37′ minuto il francese mette paura a Caballero con un destro da fuori, 8 minuti più tardi lo punisce con un preciso colpo di testa sull’ottimo suggerimento di Wan-Bissaka.

Al quarto di recupero è ancora Batshuayi a guidare la reazione dei Blues, che si vedono quindi annullare il pareggio di Zouma dal Var al 56′ minuto. 120 secondi più tardi il palo colpito da Bruno Fernandes su punizione al 64′ minuto. Un’altra zuccata, stavolta di Maguire, porta lo United sul 2-0. Jorginho, Rudiger e compagni cercano l’episodio che possa riaprire il match fino all’ultimo, ma né Kovacic al 73′ minuto, né Taylor che va in gol al 77′ minuto, con la tecnologia che annulla nuovamente il gol, né Mount che colpisce in pieno legno su calcio da fermo al 90′ minuto riescono nell’intento.