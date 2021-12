Premier League: Lo United ferma il Chelsea, il City ne approfitta. Ranieri ko

Mentre le altre squadre cambiano divisa di anno in anno, il Brentford, neo promosso in Premier League e a +4 sulla zona retrocessione, ha deciso di allungare la vita della propria maglia “home”, che costa 49 dollari, è prodotta da Umbro e verrà indossata da Jansson (ex difensore del Torino) e compagni anche per la stagione 2022/23. L’amministratore delegato del club biancorosso, Jon Varney, ha detto: “Rispetto, progresso e solidarietà sono i nostri tre valori fondamentali. Crediamo in un calcio alla portata dei nostri tifosi e siamo consapevoli della necessità che il gioco si concentri maggiormente sulla sostenibilità”. L’impatto della scelta? “Ridurre i cicli di produzione di una maglia è un passo per aiutare l’ambiente. E i tifosi ci hanno già detto che sono favorevoli ai risparmi che avrebbero da un’unica maglia per due stagioni”. Saranno invece regolarmente prodotte e commercializzate le altre maglie del club: “Sappiamo che molti dei nostri fan adorano avere tre divise nuove ogni stagione. E il momento in cui sveliamo le maglie è sempre molto atteso. Perciò, anche se il kit casalingo resterà lo stesso, confermo fin da ora che avremo una nuova seconda e terza maglia nella stagione 2022/23”. L’Everton di Benitez non riesce a uscire dal tunnel di risultati negativi e crolla 1-0 anche sul campo del Brentford: negli ultimi due mesi non sono arrivate vittorie, con appena due punti in sei partite. I Toffees si mettono nei guai da soli con il fallo di Townsend in area di rigore al 24’minuto: dal dischetto Ivan Toney non sbaglia e firma il gol vittoria. Nella ripresa gli ospiti provano a scuotersi ma riescono a proporre poco più di un tiro di Iwobi letto bene da Fernandez. Il Brentford festeggia quindi l’1-0 ed esce da una terribile striscia di un solo punto in cinque partite, per portarsi a quota 16. Non finisce invece l’incubo dell’Everton, fermo a 15 e senza successi da settembre.

Dopo essersi aggiudicato il primo posto nel girone di Champions, il Manchester City prosegue il cammino in Premier League con una vittoria 2-1 sul West Ham. All’Etihad Stadium, gli ospiti iniziano senza timore reverenziale e provano a proporsi in avanti. Le grandi occasioni però capitano ai padroni di casa, prima con il rasoterra di Walker fuori di poco e poi con il colpo di testa di Laporte, che scheggia il palo esterno. Il City sblocca il match al 34’minuto, quando Gündogan spinge in rete il tiro-cross di Mahrez. Lo stesso Mahrez potrebbe raddoppiare poco dopo, ma il suo tiro sulla respinta corta di Fabianski sbatte contro il palo esterno. Nella ripresa gli uomini di Guardiola controllano il match e chiudono al 90’ minuto con il piazzato dal limite del nuovo entrato di Fernandinho, sugli sviluppi di uno schema da calcio d’angolo. Al 94’ minuto Lanzini inventa la magia da fuori area per freddare Ederson con il gol del 2-1, ma è troppo tardi: Il Manchester City vince e resta davanti al Liverpool, in piena lotta per vincere la Premier. Il West Ham è fermo a 23 punti in quarta posizione, ma conferma di poter competere per un posto in Champions.

Tutto lo stadio in piedi per applaudire Claudio Ranieri. Così i tifosi del Leicester City hanno accolto il tecnico romano, protagonista con i Foxes di una storica vittoria in Premier League nella stagione 2015-2016. Ranieri, che ora allena il Watford, ha risposto applaudendo a sua volta i tifosi e battendosi una mano sul cuore. L’omaggio al tecnico italiano è avvenuto prima del calcio di inizio di una partita che ha visto il Watford uscire sconfitto per 4-2. La squadra di Ranieri si trova attualmente in 16esima posizione in Premier League, con quattro punti di margine sulla zona retrocessione occupata dal Burnley, che però ha una partita in meno. Il Leicester stende il Watford 4-2 e riassapora il gusto della vittoria. Ranieri torna nello stadio che lo ha consacrato alla storia, ma le Foxes non perdonano l’ex allenatore: al 16’ minuto Troost-Ekong buca l’intervento di testa su un lancio lungo di Evans e permette a Maddison di trovarsi a tu per tu con Bachmann. Il classe ’96 non sbaglia e segna il secondo gol consecutivo dopo il timbro in Europa League. Al 29’ minuto gli ospiti trovano il pareggio per l’ingenuità di Ndidi, che abbocca a una finta di Dennis e lo sgambetta in area di rigore. Dal dischetto King batte Schmeichel e fa 1-1. A questo punto Jamie Vardy si prende la scena. L’attaccante del Leicester al 34’ minuto riporta i suoi in vantaggio con uno scavetto, al 42’ minuto ruba il tempo a tutti e trova lo splendido colpo di testa del 3-1 sul corner di Maddison. A riaprire la partita, a mezz’ora dalla fine, è una clamorosa disattenzione di Castagne, che si fa rubare palla da Dennis: l’attaccante si invola verso Scheichel e lo supera con uno scavetto dopo una finta per metterlo a sedere. Le speranze degli ospiti durano però pochi minuti, fino al 4-2 definitivo siglato da Lookman al 68’ minuto. Il Leicester ritrova il successo dopo tre partite e si porta a 18 punti, mentre il Watford di Ranieri resta a 13.

Una bufera di neve a Burnley, nella contea del Lancashire, ha costretto al rinvio della sfida della 13^ giornata di Premier League tra la squadra di casa e il Tottenham allenato da Antonio Conte. Il Chelsea continua a essere un tabù per Cristiano Ronaldo, ma il Manchester United torna a casa con un punto che, dopo il successo in settimana in Champions in casa del Villarreal, riporta l’ordine nei Red Devils, a chiusura di una settimana tormentata, tra l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer e l’arrivo complicato di Ralf Rangnick. Michael Carrick potrà rientrare nei ranghi a testa alta: ha fermato allo Stamford Bridge i Blues, frenando la corsa solitaria della banda di Thomas Tuchel, con il vantaggio ridotto a + 1 sul Manchester City e + 2 sul Liverpool. La panchina iniziale di Cristiano Ronaldo aggiunge materiale in abbondanza alle indiscrezioni della vigilia. L’avvento di Rangnick annuncia infatti secondo diversi organi di informazione tempi duri per CR7 e Carrick sembra volersi portare avanti con il lavoro. L’allenatore ad interim racconta nelle interviste prepartita di aver spiegato al campione portoghese le ragioni della sua scelta, ma è chiaro che Cristiano non può essere contento. Resterà a guardare fino al 64’ minuto, entrerà al posto di Sancho e dopo mezz’ora senza acuti, s’incamminerà a passo veloce verso lo spogliatoio con l’aria seria. La maledizione Chelsea per lui continua: solo 1 gol in 16 sfide e mai in campionato.

Il punto dello United, schierato con la difesa a quattro, un trio da battaglia a centrocampo – McTominay-Matic-Fred, Fernandes sulla trequarti e il duo Sancho-Rashford in attacco, è sofferto, ma non è un furto. Il Chelsea ha cercato fino all’ultimo di vincere, ma il pallone spedito verso la luna al 97’ minuto da Rudiger è riuscito solo a far crollare a terra Tuchel per la disperazione. I Blues hanno dominato sui numeri: 24 tiri complessivi contro 3 sono eloquenti. Lo United ha vinto solo sui cartellini: ben cinque ammonizioni, Ronaldo compreso. I Red Devils sono partiti con il pressing molto alto, ma la facilità di gioco del Chelsea ha portato dopo 20 minuti i Blues a occupare la metà campo avversaria. La forma precaria di Werner ha però frenato gli slanci della banda di Tuchel. Le occasioni migliori sono state un salvataggio di De Gea di piede su Hudson-Odoi al 3’ minuto e la traversa colpita con una sassata da Rudiger al 31’minuto. In apertura di ripresa, improvviso, il vantaggio dello United. Errore madornale di controllo da parte di Jorginho sul rinvio di Telles e fuga solitaria di Sancho, con il pallone infilato in porta. L’italo-brasiliano si è fatto perdonare quando Taylor al 69’minuto ha concesso il rigore al Chelsea dopo un atterramento in area di Silva da parte di Wan-Bissaka: De Gea spiazzato, 1-1 e pensieri al penalty fallito dallo stesso Jorginho contro la Svizzera il 12 novembre. Tuchel ha inserito via via Mount, Pulisic e Lukaku per cercare il 2-1, ma il muro dello United ha retto e un altro errore, stavolta di Mendy, ha permesso a Fred di riportare avanti allo scadere lo United, ma il brasiliano ha scagliato un tiro debole. Il sipario è calato con l’errore di Rudiger al 97’ minuto. Lo United attende Rangnick e la questione-Ronaldo sarà il tema dei prossimi giorni.