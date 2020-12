Premier League: Lo United frena il City, Ancelotti batte il Chelsea

Uno 0-0 senza gloria: Manchester United-Manchester City regala un brutto derby nel giorno della stracittadina numero 183. Il bilancio è ora di 76 successi per i Red Devils, 53 pareggi e 54 vittorie dei Citizens. Le cifre fotografano bene il match: due tiri per parte, 54% di possesso per la banda di Pep Guardiola, 46% per quella di Ole Gunnar Solskjaer. Ai punti avrebbe probabilmente trionfato il City perché ha cercato con maggior convinzione di portare a casa un risultato che avrebbe permesso di compiere un salto importante in classifica. Il City ha sfiorato il gol al 35’ minuto con un tiro ravvicinato di Mahrez respinto da De Gea e ribattuta sballata da parte di De Bruyne, con il portiere spagnolo a terra. Lo United è stato pericoloso nei corner: due capocciate di Maguire e Lindelof, un intervento tardivo di McTominay. In apertura di ripresa, rigore per lo United dopo la caduta di Rashford, ma correzione del VAR per la posizione in fuorigioco dello stesso attaccante in fase di partenza. Nel finale, altra parata importante di De Gea. Tutto qui. United settimo e City ottavo.

La legge dell’ex. Carlo Ancelotti ritrova il Chelsea – con cui conquistò la Premier League nel 2010 – e lo batte: l’Everton vince 1-0 a Goodison Park e impedisce ai Blues di andare a dormire in testa alla classifica. I Toffees tornano in alto: ora sono settimi. E le poche migliaia di tifosi ammessi allo stadio in questa fase della pandemia di coronavirus applaudono con convinzione la squadra. Frank Lampard, invece, mastica amaro. Il suo Chelsea cade al 22′ minuto, quando Sigurdsson dal dischetto firma il gol-partita. Ci sarebbe un rigore anche nella ripresa, sempre per l’Everton, ma il Var ravvisa il fuorigioco di partenza di Calvert-Lewin.

Un rigore nel recupero decide il derby delle West Midlands: l’Aston Villa vince 1-0, scavalca il Wolverhampton in classifica e la squadra di Nuno Espirito Santos incassa un k.o. in casa che certifica quanto sia pesante l’assenza di Raul Jimenez, convalescente dopo l’operazione per la frattura del cranio. L’episodio clou avviene al 92’minuto, quando Nelson Semedo sgambetta in area McGinn: rigore solare. El Ghazi, entrato al 75’minuto al posto di Traore, spiazza Rui Patricio e l’Aston Villa fa festa. Il Wolverhampton rimpiange il palo colpito da Fabio Silva e la grande parata di Martinez sulla conclusione di Dendoncker. Un espulso per parte: doccia anticipata per Moutinho (Wolves) e Douglas Luiz (Aston Villa) per doppia ammonizione. Il Villa è ottavo, mentre i Lupi scivolano in dodicesima posizione.

Una spettacolare capocciata di Gayle consente al Newcastle di superare 2-1 il West Bromwich Albion e di salire all’undicesimo posto, mettendosi alle spalle due settimane di problemi legati al focolaio di Covid che ha portato al rinvio della gara con l’Aston Villa, in programma il 4 dicembre. La rete di Dwight Gayle all’82’minuto, sullo splendido cross di Murphy, ha un valore speciale perché l’attaccante si era infortunato in modo serio durante la preparazione estiva. Entrato al 69’ minuto al posto di Lewis, Gayle in tredici minuti ha chiuso i conti con i guai degli ultimi mesi. Il Newcastle era passato dopo appena 20 secondi con Almiron. Al 50’minuto, il pareggio di Furlong, ma ancora una volta la squadra di Bilic ha mostrato limiti che, in Premier League, gli avversari non perdonano.