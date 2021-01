Premier League: Lo United sale al comando, Ancelotti inizia con un ko

Il primo gol del 2021 della Premier ha la firma del ceco Tomas Soucek, il primo deluso del nuovo anno è Carlo Ancelotti, il primo sorriso è quello di David Moyes, dal 2002 al 2013 allenatore dell’Everton per un totale di 518 presenze in panchina e mai un successo fino a oggi, da ex, al Goodison Park. L’1-0 del West Ham arriva al tramonto del match, ma non è un furto: i londinesi hanno gestito meglio la gara e hanno costruito le azioni più pericolose. L’Everton è rimasto al palo: Richarlison ancora non al top dopo aver saltato un match per una leggera commozione cerebrale, Calvert-Lewin controllato senza problemi da Ogbonna, centrocampo impoverito dall’assenza di Allan.

La rete matura all’86’ minuto: una conclusione di Soucek viene respinta da Pickford, il pallone arriva tra i piedi di Cresswell che piazza il tiro-cross, deviazione di Mina e riflesso ancora di Soucek: Pickford infilato senza pietà. Il gol è non è casuale: nella ripresa Fornals al 64′ minuto ha divorato un’occasione importante, mentre Pickford è stato reattivo sulla punizione di Cresswell al 61’minuto. In generale, West Ham padrone della situazione. Gli inserimenti di James Rodriguez e Gomes non hanno dato la scossa giusta all’Everton, mai pericoloso. Al fischio finale, delusione evidente sul viso di Ancelotti. Il West Ham torna a vincere dopo quattro gare senza acuti, mentre l’Everton interrompe il filotto di quattro successi di fila e resta al quarto posto, con un match da recuperare.

Spesso criticato, il Manchester United ora non si ferma più. La squadra di Solskjaer, che non perde in Premier League dal primo novembre, batte 2-1 l’Aston Villa e agguanta il Liverpool in vetta (ma la squadra di Klopp deve giocare lunedì sera a Southampton). Partita sbloccata da un gol di testa di Martial al 40′ minuto a chiudere una splendida azione iniziata da Pogba e portata avanti da Rushford e Wan-Bissaka. Ma i Villans, ottimo finora il loro campionato, non demordono e al 13′ minuto della ripresa pareggiano con Traore su dormita della difesa dello United, che però reagisce bene e ripassa in vantaggio tre minuti dopo con un rigore di Bruno Fernandes procurato da Pogba. Inutile l’assedio finale dell’Aston Villa.