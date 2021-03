Premier League: Impresa Red Devils nel derby, Liverpool mai così male!

La Premier non è ancora finita e lo United ha mandato un messaggio di avvertimento al Milan in vista della doppia sfida di Europa League: il 2-0 dei Red Devils nel derby numero 186 di Manchester ribadisce che la squadra di Ole Gunnar Solskjaer non va mai presa sottogamba. Il Manchester United ha vinto 2-0 il derby contro il Manchester City con le reti di Bruno Fernandes (su rigore al 2′ minuto e di Shaw al 50′ minuto. La squadra di Pep Guardiola si ferma così dopo 21 vittorie consecutive Il k.o. in casa ferma, al contrario, la grande corsa del City, dopo 21 successi di fila (ultimi punti lasciati il 15 dicembre nell’1-1 col Wba). Lo United ribadisce di essere inarrestabile lontano dall’Old Trafford: in campionato è imbattuto da 22 match. Il + 11 in classifica è un vantaggio enorme per i Citizens, ma scongiurato il + 17 tra prima e seconda, la Premier mantiene ancora un filo di interesse nella lotta per il titolo. L’episodio decisivo avviene dopo 34 secondi: folle e inutile fallo in area di Jesus su Martial. Rigore netto e Fernandes non sbaglia, anche se Ederson tocca il pallone.

Il City comincia a fare il suo gioco, mentre lo United cerca di sfruttare il pezzo migliore del repertorio: le ripartenze. Cancelo rischia un’altra comica facendosi soffiare il pallone da Shaw al 4’ minuto, poi parte il martellamento della squadra di Guardiola, condizionata però da una zavorra non da poco: la giornata nera di Jesus, stravolto dall’errore costato il rigore a sfavore. Il primo vero pericolo per Henderson è una sassata di Zinchenko al 24’ minuto: deviazione in angolo. Una girata di Gundogan è troppo debole, in chiusura di tempo una punizione di De Bruyne viene mandata sopra la traversa da Henderson. In apertura di ripresa, dopo la traversa sfiorata da Rodri, c’è il 2-0 di Shaw, al 50’ minuto: rilancio di Henderson, fuga di Shaw, triangolo perfetto con Rashford, sinistro chirurgico dell’esterno dei Red Devils. Il City prova a reagire, ma anche De Bruyne e Sterling non sono in giornata. L’inserimento di Foden al posto di Jesus aumenta la spinta della squadra di Guardiola, ma il muro dello United resiste. L’unica ombra del trionfo dei Red Devils è l’infortunio di Rashford, sostituito da Greenwood: la sua presenza contro il Milan è a forte rischio.

Il Liverpool sta scrivendo la storia al contrario: lo 0-1 ad Anfield contro il Fulham è la sesta sconfitta di fila in casa, record negativo assoluto. Il gol ha la firma dell’ex juventino Mario Lemina, al 45’ minuto: pallone sottratto in pressing su Salah al limite dell’area, botta di destro, Alisson superato senza pietà. Nella ripresa le migliori occasioni per i Reds sono una botta di Jota al 49’ minuto sulla quale Areola inventa una parata da urlo, il palo colpito da Mané al 70’ minuto e un anticipo straordinario di Andersen al 93’ minuto ancora sul senegalese, ma il Fulham nelle ripartenze fa soffrire i Reds. Il Liverpool sta colando a picco. Klopp ha cambiato sette giocatori rispetto alla sconfitta con il Chelsea, ma anche stavolta è andata male.

Il k.o. complica la corsa per centrare almeno il quarto posto: i Reds sono settimi, ma il Tottenham, impegnato in serata con il Crystal Palace, può piazzare il sorpasso. “Chi vince ha sempre ragione – dice sconsolato Klopp a fine match -. Il Fulham ci ha creduto di più”. L’ennesima disfatta è maturata nel giorno in cui i Rangers hanno trionfato in Scozia dopo dieci anni, sotto la guida di Steven Gerrard. Ad Anfield è apparso uno striscione dedicato all’ex capitano dei Reds: un tributo atteso, ma che alimenta ulteriormente le voci sulla successione di Klopp. Gerrard è infatti indicato come il favorito numero uno. L’1-0 del Fulham, che non vinceva ad Anfield dal 2012, rilancia i londinesi verso la salvezza. La squadra di Scott Parker ha agganciato il Brighton, è a – 1 dal Newcastle e a – 4 dal Burnley. Il mercato invernale ha dato una bella scossa ai Cottagers: quella che appena un mese fa appariva un’utopia potrebbe diventare realtà.

Pari senza reti e senza emozioni tra il West Bromwich Albion ed il Newcastle. Le due squadre pensano a non prenderle e il loro atteggiamento in campo da vita ad un match noioso e senza spunti. Il West Bromwich è ancorato nei bassifondi della classifica al penultimo posto con 18 punti, staccato di 8 punti dal Fulham terzultimo che ha 26 punti; il Newcastle è poco più su al 16 posto a quota 27 punti.

In serata il Tottenham di Mourinho centra la sua terza vittoria di fila: un 4-1 al Crystal Palace che riporta gli Spurs a contatto con la zona Champions. Primo tempo equilibrato con Benteke che risponde a Bale, poi nella ripresa il gallese e una doppietta di Kane siglano il poker.