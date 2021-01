Premier League: Mou aggancia Ancelotti, l’Arsenal cala il poker

Sul campo, il 3-0 degli Spurs è facilitato dagli errori del Leeds, a cominciare dal rinvio sballato del portiere Meslier che avvia l’azione del rigore dell’1-0. Fino a quel momento, meglio la banda di Bielsa, con le occasioni mancate da Alioski al 5’ minuto e Bamford al 23’ minuto, ma soprattutto più reattiva nelle ripartenze. Sul rilancio di Meslier, che si fa prendere dalla fretta, Winks conquista il pallone e serve Bergwijn, sul quale frana, al limite dell’area, Alioski. L’arbitro Coote indica il dischetto e il Var conferma: Kane spiazza Meslier, 1-0. Il Leeds ricomincia a giocare, il Tottenham prova a colpire in contropiede: colossale l’errore di mira di Bergwijn al 34’ minuto, Mourinho impreca.

Harrison sfiora l’1-1 e, da copione, ecco il 2-0 degli Spurs. Il cross di Kane per Son è un gesto tecnico straordinario: il sudcoreano, di destro, firma il gol numero 100 con la maglia del Tottenham. Aldeweireld, al 49’ minuto, cala il tris di testa, con la complicità di Meslier. Il Leeds ha il merito di non lasciarsi andare e di reagire, ma il Tottenham gestisce bene la situazione, a parte l’espulsione di Doherty al 92’ minuto per doppia ammonizione. Mourinho si aggiudica la quinta sfida su cinque con Bielsa, ma i tre punti non cancellano le polemiche per le violazioni delle norme Covid da parte dei tre giocatori.

Lo splendido gol di Eberechi Eze, il disastro di una squadra che rimedia la sconfitta numero 15 in 17 gare: ecco la sintesi di Crystal Palace-Sheffield United, 2-0 finale. La sfida tra due allenatori made in England premia il più anziano, Roy Hodgson. L’ultimo successo delle Aquile risaliva al 6 dicembre, 5-1 sul campo del West Bromwich Albion: da allora, tre pareggi e due ko. L’1-0 di Schlupp al 4’ minuto rende tutto più facile e manda in tilt il piano di combattimento di Chris Wilder. La reazione dello Sheffield è più di pancia che di testa. I limiti tecnici sono imbarazzanti: attacco inesistente, difesa che imbarca acqua.

Lo spettacolare gol di Eze al 51’ minuto del primo tempo, pallone riconquistato prima del centrocampo, due avversari saltati in dribbling, corsa solitaria di 50 metri e destro perfetto dal limite dell’area, non esalta solo il talento del giocatore di origine nigeriana, ma mostra la debolezza dello Sheffield United, in caduta libera. Il gesto di stizza di Wilder è emblematico. Il manager inglese, protagonista della promozione in Premier due stagioni fa e del buon campionato scorso, è stato finora protetto da carisma e riconoscenza, ma di fronte al disastro in atto, il suo esonero non è più un’ipotesi remota.

Sei gol, 3-3 pirotecnico in Brighton-Wolverhampton e il brivido finale dell’occasione divorata da Otasowie che al 93’ minuto, tutto solo al centro dell’area piccola, spedisce di testa il pallone in curva, mancando il 4-3 per gli ospiti. Il Brighton, passato al 13’ minuto con un bel gol in acrobazia di Connolly sul cross di Trossard, si è ritrovato sull’1-3 al termine del primo tempo. I Wolves hanno pareggiato al 19’ minuto con un colpo di testa di Saiss, hanno trovato il 2-1 al 34’ minuto sull’autorete di Burn e hanno calato il tris con il rigore realizzato da Neves al 44’ minuto per un fallo di Burn su Traoré.

Il Brighton è rientrato in campo con uno spirito diverso e il fallo di Moutinho su Maupay stavolta ha consegnato il penalty ai Seagulls: botta potente dello stesso Maupay, 2-3. Al 70’ minuto, Dunk, di testa, ha pareggiato: 3-3. L’assalto finale del Brighton, alla ricerca di tre punti vitali per allontanarsi dalla zona retrocessione, è stato contenuto bene dai Wolves. L’occasione da urlo fallita da Otasowie è un inno ai rimpianti, ma il Brighton non meritava una beffa atroce.

Nel posticipo serale, comoda vittoria dell’Arsenal per 4-0 sul campo del West Bromwich. Partita sostanzialmente chiusa al 28′ minuto, dopo i gol di Tierney e Saka. Nella ripresa, in totale controllo dei Gunners, arriva anche la doppietta di Lacazette.

