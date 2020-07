Premier League: Mou batte l’Arsenal e torna in corsa. Leicester, che crollo!

Trionfo nel superderby numero 200 di Londra e sorpasso: il 2-1 del Tottenham sull’Arsenal è uno dei risultati più importanti ottenuti da José Mourinho dal giorno del suo avvento. A tre turni dalla conclusione della Premier, questa vittoria consente agli Spurs di salire all’ottavo posto in classifica e di chiudere con il sorriso una settimana da sette punti: 1-0 sull’Everton, 0-0 a Bournemouth, 2-1 sui Gunners. Mou torna a respirare aria d’Europa: se il Cas dovesse confermare domani la squalifica Uefa del Manchester City, per il Tottenham la stagione potrebbe prendere una piega positiva, dopo molti tormenti. Dunque, importante vittoria, per 2-1, per il Tottenham dello Special One nel derby del Nord di Londra contro l’Arsenal. Con questo successo gli Spurs scavalcano il Burnley e si portano a quattro punti dalla zona Europa League.

L’undici di Arteta, invece, resta ottavo a -3 dal settimo posto dello Sheffield United. I padroni di casa vanno sotto a causa della rete di Lacazette che, al 16′ minuto, sblocca il match con un missile dalla distanza su cui Lloris non può far nulla. Tre minuti dopo Son pareggia i conti. Kolasinac prova il passaggio arretrato verso David Luiz ma il sud coreano capisce subito e brucia il difensore brasiliano sorprendendo, poi, Martinez con un colpo sotto. Al 31′ minuto Davies sfiora il primo gol stagionale in Premier League con una conclusione da distanza siderale ma la traversa salva l’Arsenal. Successivamente sono i Gunners a sfiorare per due volte la rete prima con Pepe e poi con Aubameyang. Entrambi i tentativi, però, finiscono di poco a lato. Nella seconda frazione di gioco parte meglio l’undici di Arteta. Al 59′ minuto Aubameyang, servito in area di rigore, centra l’incrocio dei pali. All’81’minuto, però, arriva il vantaggio del Tottenham. Sugli sviluppi di calcio d’angolo Alderweireld riesce a spingere, di testa, il pallone in rete.

Il Bournemouth batte nettamente 4-1 il Leicester e tiene vive le speranze di raggiungere la salvezza. Per le Foxes invece una battuta d’arresto che le mette a rischio sorpasso da parte del Manchester United nella corsa al quarto posto in classifica. Gli ospiti sono andati in vantaggio con il solito Vardy che sta vivendo un’annata (esclusa la pausa CoVid, come quella del magico Leicester di Ranieri) al 23′ minuto. Nella ripresa si sono scatenati i padroni di casa con le reti di Stanislas su rigore la doppietta di Solanke e l’autogol di Evans. Per il Leicester espulso Soyuncu

Pesante sconfitta per l’Everton di Ancelotti, battuto 3-0 dal Wolverhampton e sempre più lontano dalla zona Europa League. I Toffees hanno racimolato la miseria di un solo punto nelle ultime tre partite. Contro i lupi non entrano mai in partita. Letteralmente regalando i tre punti alla formazione di Espirito Santo, che torna a vincere dopo due ko di fila e sogna ancora un posto in Champions. Il Wolverhampton che, senza partire coi favori del pronostico ha puntato seriamente all’Europa che conta, si guadagna il successo a cavallo della pausa: nel recupero del primo tempo il messicano Jimenez trasforma un rigore, concesso per un netto, quanto inutile, fallo dell’ex romanista Digne su Podence.

In apertura di ripresa, quando non è trascorso neanche un minuto, i padroni di casa raddoppiano con un colpo di testa di Dendoncker su preciso spiovente in area di Pedro Neto. L’ex laziale, autore dell’assist, deve però lasciare il campo poco più tardi per un problema muscolare. I Toffees hanno un timido sussulto, ma fanno troppo poco per riaprire l’incontro. E così arriva anche il terzo gol dei Wolves con una veloce ripartenza al 74’ minuto: lunga apertura, a tagliare il campo, di Ruben Neves e sinistro vincente in corsa di Diogo Jota.

L’Aston Villa supera il Crystal Palace per 2-0. Doppietta dell’attaccante egiziano Trezeguet al 49′ minuto ed al 59′ minuto. In classifica, tre punti fondamentali per i padroni di casa in chiave salvezza con i Villans terzultimi, a -4 da Watford e West Ham.