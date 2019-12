Premier League: Nel Boxing Day il Liverpool allunga in classifica. Vincono Ancelotti e Mourinho

Nella partita che ha aperto il turno del Boxing Day, la 19esima giornata di Premier League, il Tottenham vince 2-1 in casa contro Brighton. Dopo la rete realizzata dagli ospiti con Webster al 37′ minuto di gioco del primo tempo, la formazione di Mourinho ha ribaltato il risultato e ottenuto i tre punti nella ripresa grazie al gol di Kane al 53′ minuto e alla rete del sorpasso di Dele Alli al 72′ minuto. Il Tottenham ora è in quinta posizione a 29 punti con 8 successi in 19 turni mentre il Brighton ha rimediato la nona sconfitta in campionato, la seconda consecutiva dopo il ko con lo Sheffield e rimane a quota 20 punti.

Il Manchester United torna alla vittoria dopo il ko contro il Watford e lo fa in grande stile, battendo per 4-1 il Newcastle all’ Old Trafford. Tre punti arrivati in rimonta per la squadra di Solskjaer, capace di ribaltare l’iniziale gol di Longstaff con la doppietta di Martial e le reti di Greenwood e Rashford. In campo anche Pogba dall’inizio del secondo tempo. I Red Devils sono al settimo posto, a – 1 dalla quinta piazza occupata proprio dal Tottenham di Mourinho.

Carlo Ancelotti trova la vittoria nella prima partita da allenatore dell’Everton. I Toffees, infatti, stendono 1-0 il Burnley grazie al gol decisivo di Calvert-Lewin a 10 minuti dal termine. Esordio positivo per l’ex tecnico del Napoli, che nella ripresa ha mandato in campo Moise Kean come prima sostituzione al posto di Bernard. L’Everton sale a quota 22 punti in classifica. Ancelotti è stato a lungo applaudito dalla Liverpool “blu” fin dal suo ingresso in campo e, al termine del match, si è detto molto più che soddisfatto della sua squadra e della prestazione fornita.

Clamorosa sconfitta casalinga del Chelsea, che cade a Londra contro il Southampton: 0-2 con le reti ospiti di Obafemi e Redmond. E’ la terza confitta in quattro turni per la formazione di Lampard, che resta quarta a 32 punti. Il tecnico ha sostenuto, a fine gara, che la squadra non sta giocando come suo solito. Per Lampard ci sarà tanto da lavorare.

Rimedia un punto, invece, l’Arsenal di Arteta: 1-1 a Bournemouth con il gol di Gosling e il pareggio di Aubameyang. Anche se il neotecnico, ex di Guardiola, ha detto di aver visto una prestazione al di sopra delle aspettative

Vittoria casalinga per l’Aston Villa che supera 1-0 il Norwich con una rete di Hourihane al 64′ minuto. Vittoria anche per il Crystal Palace che batte il West Ham per 2-1: vantaggio degli Hammers con Snodgrass al 57′ minuto, rimonta dei padroni di casa che prima pareggiano con Kouyatè al 68′ minuto e poi siglano il gol della vittoria nel finale, al 90′ minuto, con Ayew.

Finisce 1-1 la gara Sheffield Utd-Watford: ospiti in vantaggio con l’ex milanista Deulofeu al 27′ minuto, gol del pareggio dei padroni di casa Norwood che realizza un calcio di rigore al 36’minuto.

Nel posticipo il big match tra prima e seconda: Leicester- Liverpool. La squadra di Klopp annienta le Foxes e arriva al giro di boa della Premier League con ben 13 punti di vantaggio sulla prima diretta inseguitrice, la seconda in classifica. Il sogno di tornare a vincere il campionato inglese, dopo circa 30 anni, non è più tanto utopistico. Per il gol dei Reds è solo questione di tempo, e al 31′ minuto arriva, inesorabile: pressione, pallone che torna fuori area sui piedi fatati di Alexander-Arnold, cross che è un capolavoro michelangiolesco e testa vincente di Bobby Firmino. Il più vicino al brasiliano che stacca sul secondo palo è Salah, tanto per mettere in chiaro quanto l’azione dei rossi sia riuscita a tagliar fuori la resistenza dei blu. E Firmino continua nel magic moment, dopo le reti decisive in semifinale e finale a Doha.

Se Schmeichel non uscisse alla grande su Mané tre minuti dopo l’1-0, la gara sarebbe già chiusa prima dell’intervallo. Invece resta in bilico fino al 70′ minuto, nonostante il primo quarto d’ora della ripresa sia una specie di tiro al bersaglio verso la porta del danese del Leicester. Poi l’episodio che chiude i conti: Soyuncu tiene il braccio troppo largo in area e Milner, appena entrato, è gelido dal dischetto. Raddoppio, 2-0 e game-set-match. Il King Power Stadium diventa il teatro dei festeggiamenti del popolo Reds, accorso in massa a occupare il settore ospiti. E in un attimo riparte altissimo il coro “Sì señor”, perché Firmino fa il bis, libero in area: controllo, destro piazzato sotto l’incrocio, 3-0. Il Leicester si sbriciola, il Liverpool non alza il piede dall’acceleratore ed ecco il poker: Alexander-Arnold, fresco di secondo assist della serata, s’iscrive lui pure nel tabellino dei marcatori con una botta rasoterra in diagonale. Apoteosi. Il digiuno trentennale è sempre più vicino a concludersi.