Premier League: Nel Boxing Day l’Arsenal prova la fuga, vincono Liverpool e Brighton

Dopo la lunga pausa per i Mondiali in Qatar, riparte la Premirr League con il tradizionale appuntamento del Boxing Day. Ad aprire la 17° giornata arriva il pari tra Brentford e Tottenham al termine di un match dalle mille emozioni che segna la sesta rimonta stagionale della formazione di Conte: 4 vittorie e 2 pareggi in questo campionato partendo da situazioni di svantaggio. Al secondo posto (con una partita in più rispetto all’Arsenal e due in più del Manchester City) c’è il Newcastle che riprende da dove aveva lasciato piegando per 3-0 il Leicester, bene il Brighton di De Zerbi che supera il Southampton.

Vittoria all’ultimo respiro all’esordio in Premier per Lopetegui che passa al 94′ con il suo Wolverhampton sul campo dell’Everton in un delicato scontro salvezza, chiude il quadro la vittoria del Fulham contro un Crystal Palace che chiude in 9. Il Liverpool non lascia scampo all’Aston Villa: vantaggio dei ‘Reds’ con Salah servito da Robertson. Raddoppio firmato da van Dijk con un tiro deviato, Watkins riapre i giochi con un colpo di testa preciso. A chiuderli ci pensa il 18enne Bajcetic.

L’Arsenal continua la sua corsa inarrestabile in vetta: rimonta vincente nel derby londinese col West Ham, passato in vantaggio con Benrhama su rigore assegnato per fallo di Saliba su Bowen. Saka e Martinelli ribaltano tutto tra il 53′ e il 58′, la gemma di Nketiah mette Arteta al riparo da brutte sorprese.