Premier League: Notte fonda Arsenal, il Brighton vince 2-1. Pari Leicester

All’ultimo respiro il Brighton sconfigge l’Arsenal 2-1. Seconda sconfitta consecutiva, dunque, per i Gunners in seguito alla ripresa del campionato. Il primo tempo non regala molte emozioni, al 53′ minuto Aubameyang sigla l’1-0 ma l’arbitro, dopo un rapido consulto al VAR, annulla a causa di un fuorigioco millimetrico. Al 68′ minuto però, arriva la meravigliosa rete di Pepe che supera Ryan con un fantastico sinistro a giro. A un quarto d’ora dal termine Dunk, sugli sviluppi di una mischia, riesce a beffare la retroguardia dei Gunners. In pieno recupero, al 95′ minuto, Maupay sorprende tutti e, con un colpo sotto, supera Martinez. Occasione sprecata, dunque, per gli uomini di Arteta che restano momentaneamente in nona posizione a -6 dal Manchester United. Successo fondamentale per il Brighton che si porta a +5 dalla zona retrocessione.

Il Leicester viene bloccato dal Watford nel finale. A Vicarage Road, infatti, il match termina 1-1 con le due reti realizzate nel finale a distanza di tre minuti l’una dall’altra. Due gol spettacolari che illuminano la miglior partita della ripresa del campionato inglese. Il finale è in perfetto stile Premier. Dopo un primo tempo soporifero, infatti, la gara si ravviva nella seconda frazione di gioco. L’ingresso di Gray al 65′ minuto aiuta la manovra delle Foxes. A un quarto d’ora dal termine un palo ferma Albrighton e successivamente Foster si supera sul piazzato di Maddison. Nel finale, al 90′ minuto, Chilwell scarica un sinistro imprendibile per l’estremo difensore del Watford. Ma al 93′ minuto Dawson sigla l’1-1 finale. Il Leicester grazie a questo punto mantiene la terza posizione ma adesso il Chelsea avrà l’opportunità di portarsi a -3 in caso di vittoria. Il Watford, invece, sale momentaneamente in sedicesima posizione a +1 dalla zona retrocessione.

Scatto in classifica del Wolverhampton che impartisce una lezione di calcio e di strapotere fisico: Adama Traoré entra al 64’, ispira i due gol sul campo del West Ham e ribadisce di essere un giocatore di altissimo livello. Nuno Espirito Santo, che potrebbe presto prolungare il contratto, ringrazia: i tre punti conquistati a Londra consentono alla sua squadra di agganciare al quinto posto il Manchester United e di aumentare le chance di qualificazione alla prossima Champions. I Wolves grazie alle reti di Jimenez, al 73′ minuto e dell’ex Lazio Pedro Neto all’84’ minuto, battono 2-0 il West Ham. Gli Hammers restano invece fermi a 27 punti, terz’ultimi in coabitazione col Bournemouth che viene sconfitto in casa per 2-0 dal Crystal Palace.

Nel primo match della Premier trasmesso in diretta dalla Bbc – l’ultima partita del massimo campionato trasmesso dal vivo dal colosso britannico risaliva al 1988 -, il Crystal Palace regola la pratica-Bournemouth in soli 23 minuti. Accade tutto nel primo tempo con la punizione di Milivojevic e la rete di Ayew, su assist di van Aanholt, che regalano tre punti alla formazione di Hodgson al momento nona a quota 42 punti insieme al Tottenham. L’aspetto peggiore è la debolezza mostrata contro la banda di Roy Hodgson. Tradito da Ryan Fraser, che in scadenza di contratto non ha voluto prolungare l’accordo con il club che gli ha dato notorietà, il Bournemouth appare in difficoltà. Gli unici aspetti positivi della giornata sono il k.o. del West Ham e il pareggio del Watford: le distanze non si sono allungate.