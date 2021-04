Premier League: Papera di Leno, l’Everton batte l’Arsenal 1-0

Grazie a un clamoroso autogol del portiere Leno, l’Everton torna a vincere in casa dell’Arsenal dopo 25 anni, chiude a 6 la serie di partite senza vittorie in Premier e torna a sperare di poter agganciare la zona Champions, ora a 3 lunghezze (la classifica). I Gunners cadono invece all’Emirates per la settima volta in stagione e ora devono puntare tutto sulla semifinale di Europa League col Villareal. Primo tempo di marca Toffee, ripresa tutta dell’Arsenal, prima dell’unica vera incursione della squadra di Grazie a un clamoroso autogol del portiere Leno, l’Everton torna a vincere in casa dell’Arsenal dopo 25 anni, chiude a 6 la serie di partite senza vittorie in Premier e torna a sperare di poter agganciare la zona Champions, ora a 3 lunghezze (la classifica).

I Gunners cadono invece all'Emirates per la settima volta in stagione e ora devono puntare tutto sulla semifinale di Europa League col Villareal. Primo tempo di marca Toffee, ripresa tutta dell'Arsenal, prima dell'unica vera incursione della squadra di Carlo Ancelotti nella metà campo avversaria, col tiro di Richarlison maldestramente deviato in rete da Leno al 76'minuto. Prepartita movimentato fuori dallo stadio con un sostenuto gruppo di tifosi ritrovatosi al'esterno dell'Emirates per protestare contro la proprietà dell'Arsenal, nella persona di Stan Kroenke. Al 52'minuto Richarlison sgambetta Ceballos in area: rigore.

Ma il Var lo annulla per un millimetrico fuorigioco all’inizio dell’azione. L’episodio sembra accendere i Gunners, che chiudono l’Everton nella propria metà campo, con Chambers che sfiora il gol di controbalzo al 64’minuto. Due minuti dopo è lo spagnolo Ceballos a costringere Pickford alla deviazione in angolo. Ma alla prima vera incursione della ripresa l’Everton passa: fuga di Richarlison sulla destra e clamorosa papera di Leno sul cross rasoterra indirizzato nell’area piccola. Il portiere di fatto spinge la palla in porta per il vantaggio esterno al 76’ minuto. Il pressing finale dell’Arsenal produce solo un tiro di Martinelli al 93’ minuto deviato in angolo da Pickford