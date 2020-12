Premier League: Pareggi per Tottenham e Liverpool, tris Leicester

Rallenta anche il Tottenham. Dopo la frenata contenuta del Manchester City e quella brusca del Chelsea negli anticipi di ieri della dodicesima di Premier, anche gli uomini di Mourinho non vanno oltre l’1-1 sul campo del Crystal Palace. Si sapeva che la trasferta a Selhurst Park sarebbe stata ostica perché a distanza di 281 giorni duemila tifosi dei rossoblu erano nuovamente presenti nel proprio stadio. E anche perché il Palace ama giocare di rimessa, proprio come gli Spurs. Le qualità del Tottenham non si limitano tuttavia unicamente al contropiede.

E il primo tempo del derby nel sud della capitale l’ha dimostrato. Højbjerg e Sissoko formano uno scudo impenetrabile davanti alla difesa, mentre la spinta incessante di Aurier e Reguilon sulle fasce crea parecchi grattacapi alla difesa delle Eagles. Kane non è solo un cecchino continuamente affamato di reti – la sua conclusione da 35 metri contro il Palace è la rete numero quindici in stagione – ma si è saputo trasformare in un assist-man sempre pronto ad assecondare i movimenti di Son, Bergwijn e Ndombele. Dopo la pausa però gli Spurs arretrano troppo fino a subire il punto del pareggio siglato da Schlupp con la complicità di un Lloris apparso nell’occasione tuttaltro che perfetto. Il vero protagonista della partita è stato però l’altro numero uno, Vicente Guaita. Nonostante non abbia saputo interpretare la conclusione a effetto di Kane, spostandosi dalla parte sbagliata, lo spagnolo ha detto di no a Ndombele, Kane e Dier con tre interventi magistrali. E il Liverpool, impegnato in questo momento a Fulham, ringrazia.

Il Liverpool non sfrutta l’assist del Palace e non va oltre l’uno pari a casa Fulham, rimanendo così a braccetto con il Tottenham in vetta alla Premier. In realtà, soprattutto in considerazione del gioco messo in mostra nel primo tempo, per i campioni in carica questo è un punto guadagnato piuttosto che due persi. Perché fino al quarantesimo il Liverpool ha capito poco o niente di questa partita. Tempestata dalle folate di un Fulham in chiara trance agonistica la squadra di Klopp è andata vicina a concedere un’imbarcata simile a quella che aveva subito più di due mesi fa sul terreno dell’Aston Villa. I tocchi di Loftus-Cheek, le accelerazioni di Lookman e Cavaleiro hanno mandato fuori giri la retroguardia quasi titolare (Van Dijk a parte) dei Reds. Il Liverpool si è appigliato a un superbo Alisson che li ha salvati in almeno quattro occasioni, anche se non ha potuto opporsi al destro fulminante di Decordova-Reid. Klopp sembrava una fiera in gabbia e nell’intervallo i muri degli angusti spogliatoi di Craven Cottage avranno di sicuro rischiato di cadere. Non che nella ripresa i Reds si siano riscattati del tutto. Quanto basta tuttavia per impegnare l’eccellente Areola e per procacciarsi un rigore infilato non senza qualche grattacapo da Salah. È il terzo uno a uno esterno consecutivo del Liverpool che non vince in campionato lontano da Anfield dal 20 settembre. Il risultato? la classifica si accorcia. Tottenham e Reds restano in testa a 25 punti, ma il Southampton, battendo 3-0 lo Sheffield United, continua a correre e ora a – 2 dalle capoliste.

Alle spalle del duo di testa, ad un solo punto di distanza, il Leicester che travolge il Brighton per 3-0. Primo tempo capolavoro delle Foxes che chiudono subito la gara grazie alla rete del solito Vardy e alla doppietta di Maddison.Dietro la formazione di Rodgers, sempre ad una lunghezza, c’è invece la sorpresa Southampton che supera con facilità il fanalino di coda Sheffield United, ancora alla ricerca dei primi tre punti stagionali. Al St.Mary’s finisce 3-0: i gol dei Saints portano la firma di Adams al 34′ minuto, Armstrong al 62′ minuto e Redmond all’83’ minuto appena subentrato a Walcott. Crolla definitivamente l’Arsenal sconfitta in casa dal Burnley: clamoroso autogol di Aubameyang al 73′ minuto, con i Gunners in dieci dal 60′ minuto per il rosso rimediato da Xhaka.