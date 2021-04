Premier League: Pari spettacolo tra Ancelotti e Mourinho

Nell’anticipo della trentaduesima di Premier Everton e Tottenham si giocano la loro ultima chance per tenere in vita il sogno Champions, ma la sprecano non andando oltre il 2-2. Mantengono di conseguenza il loro ottavo e settimo posto. Entrambe abbottonate di fronte a una difesa a tre e con due incontristi a ulteriore rinforzo, i Toffeemen e i londinesi sembrano, almeno inizialmente, non volersi far male.Kane apre e chiude con una doppietta di eccellente fattura che lo spinge a quota ventuno nell’attuale edizione della Premier. In entrambe le occasioni l’attaccante della nazionale inglese deve però ringraziare la coppia Keane-Holgate, i cui errori gli spianano la strada.

Al 27’ minuto del primo tempo la deviazione aerea di Keane manda fuori tempo Holgate e al 68’ minuto il flipper innescato dai due Toffeemen finisce per liberare il bomber dei londinesi. Sigurdsson non vuole essere da meno del numero dieci degli ospiti e anch’egli mette a segno un “double”. L’islandese fredda Lloris dal dischetto dopo che Reguilon era maldestramente franato dietro a James Rodriguez. L’ex di serata si ripete nella ripresa sfruttando l’assist del neo-entrato Coleman per scoccare un bellissimo tiro al volo che non dà scampo al portiere francese del Tottenham.

Alderweireld e Kane colpiscono i montanti esterni della porta del rientrante Pickford, ma è Richarlison a sprecare l’occasionissima per dare i tre punti ai padroni di casa sparando sopra la traversa da posizione assai favorevole. Al fischio finale, Kane lascia il campo zoppicando vistosamente e mandando nel panico i tifosi del Tottenham in vista della finale di Carabao Cup di domenica prossima contro il Manchester City. L’abbraccio di commiato tra Ancelotti e Mourinho è caloroso, ma tradisce il rammarico per non poter più acciuffare l’Europa che conta.