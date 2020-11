Premier League: Pari tra Chelsea e Tottenham, rimonta United, Arsenal ko

Ritorno agrodolce per Mou a Stamford Bridge: il Tottenham pareggia a reti bianche una gara con tre soli tiri nello specchio ed entrambi i portieri protagonisti. Mendy decisivo al 16’ minuto su Aurier, Lloris provvidenziale all’81’ minuto su Mount. Più pericoloso il Chelsea: gol annullato a Werner per fuorigioco all’11’ minuto, chance non sfruttate da Abraham al 65’ minuto e da Ziyech al 67’ minuto. Con questo 0-0, il Tottenham resta in testa alla classifica ma non approfitta del pari del Liverpool a Brighton per allungare sui Reds. Il Chelsea resta terzo, ma rischia il sorpasso del Leicester impegnato in casa col Fulham.

Il Wolverhampton riesce a portare a casa tre punti pur soffrendo non poco. Gli uomini di Espírito Santo si sono imposti con il minimo scarto ma, a onor del vero, non si sono mai trovati in svantaggio. Primo tempo scoppiettante. Infatti dopo 27 minuti di gioco l’equilibrio iniziale viene rotto dalla rete realizzata da Pedro Neto. L’Arsenal, schierato in campo con una disposizione tattica volta ad ottenere il giusto mix tra fase offensiva e fase di contenimento della pressione avversaria, deve inseguire il pareggio prestando attenzione a non concedere grosse opportunità di raddoppio. Un eventuale doppio svantaggio significherebbe gara in perenne salita. Il pareggio diventa realtà al 30′ minuto. Entrambe le squadre sono punto e a capo. Si deve pensare nuovamente a come far girare il match dalla propria parte. Il sigillo sulla vittoria del Wolverhampton lo mette Daniel Podence al 42′ minuto che regala alla sua squadra il successo finale per 2-1.

Paura per l’attaccante del Wolverhampton Raul Jimenez, costretto a lasciare il campo per una violenta botta alla testa dopo lo scontro con il difensore dell’Arsenal David Luiz. L’infortunio è arrivato al quinto quando Jimenez ha perso subito i sensi ed è stato portato fuori dal campo in barella. Dopo lo scontro sia il numero 9 dei Wolves che il difensore brasiliano sono rimasti a terra ma che le condizioni del centravanti messicano fossero più serie si è capito subito. Jimenez è rimasto a terra 10 minuti prima di essere portato via per andare in ospedale e non sembrava essere cosciente (si è vista anche una maschera per l’ossigeno) mentre David Luiz è poi rientrato in campo con una vistosa fasciatura. In tarda serata, il club sul profilo twitter ha poi annunciato che Jimenez è sotto osservazione in ospedale ma cosciente.

Il Southampton, trascinato da James Ward-Prowse, è crollato nei minuti finali di gara. Ma era partito forte: al 14’ minuto, su angolo di Ward-Prowse, colpo di testa di Jan Bednarek. Al 33’ minuto il raddoppio, su punizione a giro vincente del 26enne centrocampista di Portsmouth. Prima dell’intervallo, il Manchester United aveva inoltre perso per un infortunio al ginocchio De Gea. Nella ripresa, l’ingresso in campo di Cavani ha cambiato la partita: assist a Bruno Fernandes al 59’ minuto, colpo di testa valso il pari al 74’ minuto e definitivo vantaggio al 92’ minuto su cross di Rashford. Prima doppietta con lo United per il 33enne ex Napoli che, arrivato da svincolato a ottobre, aveva già segnato all’Everton due giornate fa. La squadra di Solskjaer è ora settima con 16 punti, a -1 proprio dai Saints attualmente quinti.