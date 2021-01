Premier League: Pari tra Reds e United. Vince il Tottenham, poker City

Zero a zero nel superderby d’Inghilterra, roba da Serie A. La sfida per eccellenza del football made in England regala poche emozioni: meglio il Liverpool per un’ora, ultimo quarto d’ora nelle mani dello United con due parate d’istinto di Alisson su Fernandes e Pogba. Il pareggio impedisce alla squadra di Solskjaer di spiccare il volo e frena i piani di rimonta dei Reds: un risultato che favorisce il Manchester City, senza ostacoli in serata contro il Crystal Palace e potenzialmente in vetta (è a -2 dallo United con una gara in meno). Il Liverpool ha giocato con due centrocampisti nel cuore della difesa, Fabinho e Henderson: il provino last minute di Matip non ha infatti dato esiti positivi.

Lo United ha schierato a sorpresa Fred: una mossa per dare maggior consistenza al centrocampo. Morale: gara bloccata, in cui la prima occasione passa per i piedi di Firmino, al 17’: sinistro sballato. Salah sfiora la traversa (22’), mentre la migliore chance nel primo tempo dello United è una punizione di Fernandes (34’). Nella ripresa, buon assalto iniziale dei Reds, con due affondi di Firmino e Salah, ma poco lavoro per De Gea. Nel finale, cambio di marcia dello United, figlio dell’inserimento di Cavani al posto di Martial, ma Alisson mura le conclusioni di Fernandes e Pogba. Zero a zero deludente: un punto a testa per consolarsi. C’è mezzo campionato ancora da vivere.

Un tris per ripartire. Il Tottenham di José Mourinho vince 3-1 sul campo dello Sheffield United e si mette alle spalle un periodo critico, con un solo successo in sei match. Contro la banda di Chris Wilder, ultima in classifica, ma rilanciata dal successo sul Newcastle, gli Spurs passano al 5’ con una capocciata di Aurier e raddoppiano al 40’ con uno splendido tiro di Kane da venti metri: il centravanti sale a quota 12 in classifica cannonieri.

Nella ripresa McGoldick riapre la partita con una capocciata e Mourinho rivede antichi fantasmi, ma la conclusione di Ndombélé appena tre minuti dopo fa calare il sipario. Il Tottenham gestisce bene il finale e torna in zona Champions. Lo Sheffield Utd è invece a – 11 dalla zona salvezza: se il mercato non metterà a disposizione di Wilder un buon attaccante, la caduta in Championship sarà inevitabile.

Ne approfitta il Manchester City che asfalta 4-0 il Crystal Palace. Per i citizens lo 0-0 dei rivali è un risultato perfetto per recuperare punti preziosi e mettere in agenda il sorpasso. All’Etihad è la serata del centrale Stones, autore di una doppietta, favorita anche dal sempre ispirato De Bruyne. Le altre due firme le mettono Gundogan con una gemma solitaria e Sterling su punizione.