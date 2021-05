Premier League: Poker Leeds, per il West Ham l’Europa si allontana

Il Leeds ha vinto l’anticipo della 36^ giornata di Premier League con un netto 4-0 sul campo del Burnley. La squadra di Bielsa è passata in vantaggio sul finire del primo tempo con Klich per poi raddoppiare con Harrison allo scoccare dell’ora di gioco. Nel finale è invece salito in cattedra Rodrigo che con una doppietta in due minuti ha calato il poker per gli ospiti. Il Leeds sale così a quota 53 punti in classifica, mentre il Burnley resta fermo a 39.

Termina in parità la sfida tra Brighton e West Ham, valida per la 36^ giornata di Premier League 2020/2021. Dopo oltre 80 minuti senza gol, ad aprire le danze è stato Welbeck, il quale ha portato in vantaggio i padroni di casa a 6 minuti dalla fine. Il vantaggio dei seagulls, però, è durato appena 3 minuti. Il club londinese ha infatti trovato il pari con il neo entrato Benhrama, protagonista di una bella conclusione dal limite. Punto ininfluente per il Brighton, che è già salvo e non ha nulla da chiedere al campionato. Risultato molto più significativo, invece, per il West Ham, che riesce ad evitare la sconfitta e resta in corsa per un posto in Europa. La squadra di Moyes si mantiene al sesto posto, offrendo la possibilità a Tottenham ed Everton, che hanno una partita in meno, di raggiungerli a quota 59 punti.

Vittoria più netta di quanto non dica il risultato finale per il Southampton che non ha sofferto più di tanto nella sfida contro il Fulham. La squadra di Scott Parker è sempre stata sotto nel punteggio e non ha quasi mai dato la sensazione di poter tornare realmente in partita, un piccolo sussulto c’è stato quando al 75′ minuto quando hanno accorciato le distanze portandosi sul 2-1. Partenza in quarta degli uomini di Ralph Hasenhüttl che prima sbloccano la gara e che poi trovano la rete del doppio vantaggio. Sono passati 60 minuti e la gara pare già indirizzata. Dall’altra parte il Fulham ha provato ad iniziare una rincorsa che fin da subito si è dimostrata molto difficile alla fine i punti non sono arrivati. Le difese di entrambe le squadre hanno comunque concesso qualcosa, magari in futuro torneranno ad essere protagoniste ma sono in tanti a ringraziare le squadre per lo show offerto.