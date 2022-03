Premier League: Recuperi, vincono Chelsea, Wolves e Newcastle

Giovedì di recuperi in Premier League. Il Chelsea, nella gara valida per la 30^ giornata di Premier League, non si fa distrarre dalle questioni extra-campo. A Carrow Road supera il Norwich e consolida il terzo posto. Finisce 1-3: Chalobah sblocca la gara, nella ripresa tocca col braccio in area e regala un tiro dal dischetto agli avversari realizzato da Pukki. Prima però c’era già stato il raddoppio di Mason Mount, poi Havertz chiude i giochi. Nel recupero della 19^ giornata, i Wolves asfaltano il Watford: 4-0 e rincorsa lanciata alla zona Europa. Nel recupero della 21^ giornata, il Newcastle batte il Southampton in trasferta e si allontana ancor di più dal fondo della classifica. Nel recupero della 20^ giornata l’Aston Villa passa col Leeds: è la terza vittoria consecutiva per la squadra di Gerrard. Ancora un k.o. per gli uomini di Marsch, addirittura il sesto di fila.

Nella gara tra Norwich e Chelsea valida per la 30^ giornata di Premier League, i Blues partono fortissimo. Al 3’ sono già avanti con la rete di Chalobah: colpo di testa vincente su calcio d’angolo battuto da Mount. Terza rete in campionato per il difensore, male la difesa dei padroni di casa. Gli uomini di Tuchel assediano l’area avversaria. Havertz è pericolosissimo qualche minuto dopo, poi al 14’ minuto serve bene Mason Mount che controlla e fa partire un destro perfetto: raddoppio degli ospiti. Le uniche due chance della squadra di Smith ce le ha Normann. Nel secondo tempo pochi lampi fino al 66’ minuto, quando Chalobah è ancora protagonista ma stavolta in negativo: tocca col braccio in area. L’arbitro chiamato al Var fischia il rigore. Dal dischetto ci va Pukki, non sbaglia. Ottavo gol stagionale per il finlandese. Il Norwich fa poco per trovare il pari e al 90’ minuto Havertz chiude i giochi, riceve da Kanté si libera e tira. Seconda vittoria di fila in campionato per i Blues.

Nel recupero della 19^ giornata di Premier League tra Wolverhampton e Watford, c’è una sola squadra in campo al Molineux. Jimenez e compagni sono incontenibili. La prima rete è dell’attaccante messicano al 13’minuto, sinistro preciso nell’angolino. Gli uomini di Hogdson perdono subito la concentrazione: cinque minuti più tardi Hernandez è protagonista di un autogol: avanti 2-0 i padroni di casa. Al 21’minuto arriva pure il tris, Podence da fuori beffa Foster. Gli ospiti provano a reagire prima dell’intervallo con scarsi risultati. L’esterno portoghese è pericoloso anche nella ripresa: al 50’ minuto fa partire un gran sinistro. Al 75’ minuto Fabio Silva ha una chance in area, tira fuori. Buio pesto per il Watford: al minuto 85 Ruben Neves sigla il poker. I Wolves tornano a vincere dopo tre k.o. consecutivi.

Vittoria in trasferta per il Newcastle a Southampton nel recupero della 21^ giornata di Premier League. Nella prima parte di gara i padroni di casa attaccano. La rete che sblocca la partita è di Armstrong al 25’minuto: colpo di testa che si insacca alle spalle di Dubravka. Gli ospiti non perdono tempo, dieci minuti più tardi arriva il pareggio: Shelvey crossa al centro e Wood spizza di testa nell’angolino. Al 37’ minuto la squadra di Hasenhuttl sfiora il raddoppio, una conclusione di Adams si stampa sulla traversa. Nella ripresa i Magpies passano in vantaggio con Bruno Guimaraes bravo a sfruttare il tocco di testa di Burn. Armstrong e Salisu hanno due buone occasioni negli ultimi dieci minuti, respinge il portiere. Nel recupero i Saints ci provano, ma finisce così. Ottavo risultato utile di fila per il Newcastle.

Nel recupero della 20^ giornata di Premier League tra Leeds e Aston Villa la gara bloccata nei primi 15’ minuti, Coutinho prova a farsi vedere. Al minuto 22 fa partire un gran destro da centro area e porta avanti i suoi. Al 33’ minuto Douglas Luiz ci prova da sinistra, para Mesller. Prima dell’intervallo gli ospiti costringono il portiere avversario agli straordinari, il risultato non cambia. I padroni di casa attaccano nel secondo tempo con Gelhardt, ancora poco pericoloso. I Villans non si arrendono e trovano il raddoppio al 65’ minuto: Cash finalizza il cross di Ings. C’è tempo anche per la terza rete: Chambers trova un gran gol di destro che si insacca sotto la traversa. Ancora gli uomini di Gerrard pericolosi negli ultimi minuti. Non reagisce il Leeds, anche senza Bielsa fatica a uscire dal momento negativo.