Premier League: Si ferma la marcia del Liverpool, il Watford vince 3-0! Stop Chelsea, colpo Palace

Si ferma la marcia del Liverpool in Premier League dopo 44 partite di fila senza sconfitte (e 18 vittorie consecutive). I Reds finiscono clamorosamente ko sul campo del Watford penultimo in classifica con un secco 3-0: una sconfitta senza appello. Primo tempo scialbo e noioso che finisce senza reti. Poi gli Hornets si scatenano: vanno in gol il senegalese Sarr, che firma una doppietta, al 54’ minuto ed al 60’minuto. Capitan Deeney firma il tris al 72’ minuto. Da segnalare, nel Watford, il grave infortunio al ginocchio per l’ex milanista Deulofeu. Svanisce così, per il Liverpool. che non perdeva dallo scorso 3 gennaio 2019, la possibilità di battere il record assoluto di imbattibilità nel campionato inglese, detenuto dall’Arsenal degli “immortali” di Wenger, arrivato a 49 partite senza sconfitte tra il 2003 e il 2004.

Il Chelsea non va oltre il 2-2 in casa del Bournemouth, coinvolto nella lotta per non retrocedere, con una doppietta di Marcos Alonso. L’ex Fiorentina porta avanti i blues al 33’minuto del primo tempo, ma nella ripresa i padroni di casa ribaltano il risultato con le reti di Lerma e King. Nel finale ancora Marcos Alonso evita un ko pesante alla formazione di Frank Lampard che sale così a 45 punti, restando al quarto posto, anche se dietro Manchester United e Tottenham possono avvicinarsi ancora.

La partita tra Newcastle e Burnley finisce senza reti. Uno scialbo 0-0, in uno stadio non proprio pienissimo. Rinviata, invece, la gara tra Aston Villa e Sheffield United. In coda successo fondamentale in tocca salvezza per il West Ham, che piega 3-1 il Southampton. A segno per gli Hammers Bowen, Haller e Antonio. Di Obafemi la rete per i Saints del momentaneo 1-1. Colpo in trasferta del Crystal Palace che ha vinto 1-0 sul campo del Brighton. Per la squadra di Roy Hodgson decisivo il gol di Ayew al 70′ minuto. L’attaccante è al settimo centro stagionale. Grazie a questo successo il Crystal Palace aggancia momentaneamente all’undicesimo posto l’Everton di Ancelotti, impegnato al Goodison Park contro il Machester United.