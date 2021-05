Premier League: Solskjaer rimanda la festa a Guardiola, Ancelotti sogna ancora l’Europa

Lo svantaggio iniziale non ha spaventato più di tanto il Wolverhampton di Nuno Espírito Santo che è riuscito a rovesciare in maniera completa l’esito del match giocato contro il Brighton. Per la squadra capitanata da Dunk il match ha vissuto momenti molto differenti dal punto di vista emozionale. Si è partiti dalla gioia per una possibile vittoria, alla mestizia causata dalla sconfitta. Tutto il contrario di quello che hanno provato in casa Wolverhampton. Espírito Santo decide di schierare la sua squadra con il giusto mix tra propensione offensiva ed equilibrio difensivo; Brighton che però è protagonista del primo momento clou della sfida: come detto sono proprio gli uomini di Potter a passare per primi quando sul cronometro ci sono 13 minuti. La fase di gestione gara non è stata di certo però una passeggiata. Il Wolverhampton infatti alza il baricentro, guadagna campo e riesce a creare diversi pericoli anche se ogni tanto lascia spazio al contropiede. La costante spinta offensiva porta al ribaltamento del punteggio. E’ Gibbs-White a firmare la rete del definitivo sorpasso. Il finale premia il Wolverhampton che porta a casa i tre punti vincendo per 2-1 Il Brighton ha giocato parte della partita in inferiorità numerica, per l’espulsione di 2 giocatori, Lewis Dunk, espulso al minuto 53 e Neal Maupay, mandato negli spogliatoi al 97′ minuto.

L’assegnazione del titolo della Premier può attendere, mentre l’Everton sogna ancora l’Europa battendo 1-0 il West Ham: il Manchester United va sotto a Birmingham, in casa dell’Aston Villa, nel primo tempo e fino al 52’ minuto il City è campione d’Inghilterra, ma un rigore stupido provocato da Douglas Luiz permette ai Red Devils di pareggiare con Fernandes e poi di andare a vincere 3-1 grazie alle reti di Greenwood al 56’minuto e di Cavani all’ 87’minuto. I Red Devils si portano a -10 dal City con quattro gare ancora da giocare, di cui due nelle prossime 96 ore: all’Old Trafford sbarcano martedì il Leicester (ore 19) e giovedì il Liverpool (21.15), nel recupero del match saltato domenica scorsa. Nel primo tempo, gara aperta e divertente. Traoré al 24’ minuto porta avanti il Villa con una legnata all’incrocio. Martinez evita il pareggio dello United con due parate importanti su Greenwood e Rashford. Henderson tiene in vita i Red Devils, evitando il 2-0 di Watkins.

Nella ripresa, ribaltone. Prolungato e stupido il fallo di Douglas Luiz che consegna il rigore allo United: Fernandes dal dischetto non sbaglia e firma il 27° gol stagionale. Al 56’ minuto, il sorpasso: Greenwood gestisce bene il pallone, si libera con una finta di Mings e supera Martinez con un sinistro preciso. L’Aston Villa si lancia all’assalto. Cavani, inserito al 65’ minuto al posto di Greenwood, con un intervento difensivo impedisce alla banda di Dean Smith di trovare il 2-2 e va poi a siglare il 3-1 all’87’ minuto con una stoccata di testa: rete numero 9 in Premier per l’uruguayano. Campionato ancora vivo, onore dello United salvo, ma due brutte notizie per Solskjaer: gli infortuni di Maguire e Greenwood.

L’Everton non molla: vince 1-0 a Londra in casa del West Ham e la squadra di Ancelotti può ancora coltivare la speranza di un piazzamento europeo. I Toffees sono ottavi con una gara in meno, a quota 55, – 3 rispetto al West Ham, quinto. Il Liverpool è sesto a 57 e giovedì recupera contro il Manchester United all’Old Trafford, mentre il Tottenham è a 56. Situazione complicata, ma come dice Calvert-Lewin, firma del gol dell’Everton “abbiamo tenuto aperto il discorso europeo e dobbiamo dare il massimo fino all’ultimo”. La stoccata di Calvert-Lewin arriva al 23’minuto, sul lancio in verticale di Godfrey: il centravanti si apre lo spazio, supera in velocità Dawson e, di destro, infila Fabianski.

Il portiere del West Ham è il migliore dei suoi nel primo tempo: spettacolari le risposte sulla punizione di Sigurdsson e sul sinistro di Richarlison. Nella ripresa, il West Ham è più vivo e al 61’ minuto Coufal colpisce il palo. L’Everton si difende con ordine e riparte. Un recupero di Lingard impedisce a Coleman di raddoppiare, poi nel finale King sfiora il 2-0. Unica nota negativa del pomeriggio dei Toffees: l’aria seccata di Richarlison al momento della sostituzione, all’84’ minuto. Ci sono giocatori che non maturano mai. Peccato, perché il brasiliano ha un enorme talento.

Intanto l’Arsenal di Mikel Arteta batte 3-1 il West Bromwich Albion condannando quest’ultima alla retrocessione in Championship. Dopo la cocente eliminazione in Europa League, ad un passo dalla finale, l’Arsenal ritrova la vittoria in Premier League. Contro il West Bromwich finisce 3-1 grazie alle reti di Smith Rowe, Pépé e Willian. I Gunners si portano così al nono posto in classifica, a -4 dalla zona Europa a tre giornate dalla fine: qualche speranza c’è ancora, ma la corsa andrà fatta su Tottenham ed Everton e non sarà semplice..