Premier League: Tonfo City, Chelsea no problem. CR7 rilancia lo United

Cristiano Ronaldo si riprende la copertina del Manchester United. Nella decima giornata di Premier League, i Red Devils vincono 3-0 contro il Tottenham con un gol e un assist (a Cavani) di CR7. Il Chelsea batte il Newcastle 3-0 (doppietta di James e rigore di Jorginho) e allunga sul Liverpool, rimontato sul 2-2 dal Brighton. Crolla ancora il City, 0-2 con il Crystal Palace, gioiscono l’Arsenal (2-0 a Leicester), il Southampton e il Burnley.

Il Manchester United interrompe la crisi con un brillante 3-0 esterno contro il Tottenham. Gli Spurs propongono un gioco meno convincente di altre uscite, ma riescono a costruire le prime occasioni della serata con il tiro di Son da distanza ravvicinata, alto, e il gol di Romero in fuorigioco, subito annullato. I Red Devils si difendono compatti e si affacciano in ripartenza con il colpo di testa di Cavani, a lato, e la botta di Fred, su cui vola Lloris. Al 38’ minuto la scintilla dei campioni apre il tabellino: Bruno Fernandes pennella il lancio dalla trequarti, Cristiano Ronaldo incrocia all’angolino con un destro al volo. È l’1-0 per lo United, che copre bene sui tentativi del Tottenham per pungere in contropiede. La pazienza degli uomini di Solskjaer viene ripagata al 64’ minuto con una ripartenza magistrale dei tre violini. Bruno Fernandes recupera palla, Ronaldo inventa un filtrante col contagocce e Cavani supera Lloris in uscita con uno scavetto per il 2-0. Nel finale Ronaldo esce (e discute con Solskjaer) per fare spazio a Rashford, che ripaga la fiducia infilando all’angolino in contropiede il pallone del 3-0. Il Manchester stravince e vola a 17 punti, in piena zona Champions. Il Tottenham, al secondo ko consecutivo in Premier, resta a 15.

L’Arsenal continua la sua striscia di risultati utili con una preziosa vittoria 2-0 sul campo del Leicester. I Gunners partono a razzo e passano in vantaggio dopo appena cinque minuti con il colpo di testa di Gabriel, perfetto nel tempismo e nella conclusione sul corner di Saka. Al 18’ minuto Smith Rowe firma il 2-0 per gli ospiti, infilando un pallone vagante nel bersaglio. Il Leicester prova a reagire ma non ha fortuna: la punizione di Maddison viene respinta da Ramsdale sul palo, sulla ribattuta Evans colpisce il legno destro. Nella ripresa Thomas e Lookman sfiorano il gol che riaprirebbe la partita, ma il 2-0 rimane fino al triplice fischio. L’Arsenal arriva a nove risultati utili consecutivi, imbattuto da settembre in poi, e sale a 17 punti, di nuovo vicino alla zona Champions. Il Leicester torna a perdere dopo quattro giornate e rimane a 14.

Ha aspettato la decima giornata, ma per il primo successo in Premier League il Burnley decide di fare le cose in grande. I Clarets stendono il Brentford 3-1 in una partita già decisa nel primo tempo. Wood sblocca dopo appena 4’ minuti, poi Cornet si vede annullare il raddoppio dal Var per un fuorigioco. La festa per il 2-0 è solo rimandata al 32’ minuto, quando Lowton svetta di testa e incrocia all’angolino di sinistra sul cross di Taylor. Al 36’ minuto Cornet chiude i conti con il 3-0, stavolta regolare, grazie a un tiro dal limite dell’area. Inutile per la classifica il gol di Ghoddos al 79’ minuto: il match termina con un netto 3-1. La prima vittoria lancia il Burnley a 7 punti, quartultimo in campionato, mentre il Brentford è a 12.

Passo falso del Liverpool, che vede allontanarsi il Chelsea a causa di un sorprendente 2-2 in casa con il Brighton, dopo essere stato avanti di due reti . Gli uomini di Klopp, reduci dal passaggio di turno in EFL contro il modesto Preston, arrivano con energie fresche e sbloccano il punteggio al 4’ con capitan Henderson, perfetto nell’esecuzione del tiro dal limite dell’area, specialità della casa. Al 24’ minuto Sadio Mané incorna il gol del 2-0, che sembra scrivere la parola fine sulla partita. I Reds si vedono annullare il tris, di nuovo firmato Mané, per un fallo di mano rilevato dal Var, e clamorosamente escono dal campo. Al 41’ minuto infatti Mwepu trova un eurogol dalla distanza, con un pallonetto che sorprende Alisson e riapre il match. La rimonta viene completata da Trossard, che al 65’ minuto spedisce all’angolino il pallone del 2-2. Lo stesso Trossard si vede poi annullare il gol del clamoroso 3-2 per fuorigioco. Il pareggio finale non fa certo male al Brighton, a 16 punti, mentre rallenta la corsa del Liverpool, ora secondo a tre lunghezze dal Chelsea primo.

Dopo la clamorosa eliminazione dalla EFL per mano del West Ham, il Manchester City incappa in un’altra sconfitta sorprendente. Gli uomini di Guardiola cedono in casa al Crystal Palace e perdono terreno sulle principali rivali per la lotta alla vittoria della Premier League. La partita inizia subito in salita per i padroni di casa a causa del gol di Zaha, che al 6’ minuto finalizza il contropiede gestito perfettamente da Gallagher. I Citizens si affidano a Rodri dalla distanza e a Gabriel Jesus, ma nessuno dei due riesce a pungere. I padroni di casa si complicano la vita da soli con il fallo da espulsione di Laporte, che va sotto la doccia in chiusura di primo tempo e lascia i suoi in dieci. Nella ripresa sia il raddoppio di Zaha sia il pareggio di Gabriel Jesus vengono annullati per fuorigioco. Il City si scopre per trovare il pari, ma concede spazi enormi e Gallagher punisce spedendo in rete il 2-0 definitivo su assist di Olise. Il Crystal Palace va quindi a 12 punti, il Manchester si ferma a 20 e scivola a -5 dal primo posto.

Il Chelsea approfitta dei passi falsi delle rivali e vince la resistenza del Newcastle nella ripresa, per poi allungare fino al roboante 3-0 finale. I Blues, privi degli infortunati Lukaku e Werner, controllano il gioco per tutto il match, faticando però a creare grosse difficoltà. La scintilla nelle azioni degli uomini di Tuchel arriva spesso da Ziyech, a segno in fuorigioco con un gol subito annullato nel primo tempo e più volte pericoloso dalla distanza. A inizio ripresa il marocchino colpisce anche un palo su un tiro da fuori deviato da un difensore. Con il Newcastle arroccato in difesa, arriva una grande prestazione di James a togliere il Chelsea dai guai. Il classe ’99 apre le marcature al 65’ minuto, spedendo all’incrocio il pallone raccolto sugli sviluppi di un cross di Hudson-Odoi dalla sinistra. Poco dopo lo stesso James si ripete con un missile da fuori area, che non lascia scampo a Darlow. Nel finale c’è spazio per il tris firmato da Jorginho, sul rigore fischiato per fallo su Havertz. Con questo successo, il Chelsea si porta a +3 sul Liverpool e +5 sul City.

Il Southampton conquista un’importante sfida salvezza, espugnando il campo del Watford 1-0. Gli ospiti si rendono subito pericolosi con Armstrong e trovano l’1-0 con Adams, autore di uno splendido tiro dal limite dell’area al 20’ minuto di gioco. Armstrong continua a mettere in difficoltà la difesa avversaria ma non trova la gioia personale, mentre per i padroni di casa è Kucka a impegnare McCarthy con una conclusione dalla distanza. Il Southampton riesce a proteggere l’1-0 e a uscire dalla palude, a 11 punti, mentre il Watford si ferma a 10.