Premier League: United di misura in attesa di CR7, al Tottenham basta Son

Quando Cristiano Ronaldo salirà a Manchester dopo gli impegni con la nazionale portoghese, troverà uno United su di giri e secondo in classifica, in compagnia di altre quattro squadre: un destro sporco di Mason Greenwood all’80’ minuto ha infatti regalato tre punti d’oro ai Red Devils, tenuti in vita al 69’ minuto da De Gea con una straordinaria doppia parata sull’assalto ravvicinato di Saiss. L’1-0 punisce i limiti in attacco di un Wolverhampton che ha condotto la partita e avrebbe potuto segnare tre volte nel primo quarto d’ora con Jimenez, Trincao e Joao Moutinho, ma se dopo tre gare di campionato i “lupi” sono a zero punti e con nessun gol all’attivo, è chiaro che il fronte avanzato va rivisto e corretto in fretta.

Alla ripresa, il portoghese Bruno Lage avrà a disposizione il sudcoreano Hwang Hee-Chang, 25 anni, prelevato in prestito dal Lipsia: basterà per risolvere i problemi? Lo United ha sofferto in alcuni momenti la pressione dei Wolves, ma la difesa, con il debuttante Varane, ha tenuto botta e quando Saiss ha sfondato il muro due volte in pochi secondi, De Gea è stato prodigioso, prima nella respinta d’istinto sulla capocciata dell’esterno marocchino, poi sulla ribattuta. Lo spagnolo, con uno spettacolare colpo di reni, è riuscito a evitare il crollo. Nel gioco compassato dei Red Devils, si è fatto notare solo Pogba, bravo a sventagliare verso l’attacco: male Sancho, così così Fernandes, discontinuo Greenwood. Quest’ultimo è stato però reattivo sulla ripartenza dello United dopo un pallone perso in uscita da Neves, che ha cercato di confondere l’arbitro buttandosi a terra: sull’assist di Varane, il giovane attaccante inglese ha piazzato il destro, toccato in modo maldestro da Sa. ol e gloria per Greenwood: è il secondo teenager della storia della Premier a segnare nelle prime tre gare di campionato, dopo l’exploit di Robbie Fowler del Liverpool nel 1994-95. Lo United è imbattuto in trasferta in Premier da 28 gare: 18 successi e 10 pareggi. L’omaggio di De Gea a Cristiano Ronaldo in diretta tv: “E’ un sogno il suo ritorno. Speriamo che possa portare qualcosa di speciale per rendere la squadra ancora più forte”.

Aspettando Kane, il Tottenham sale in vetta alla Premier con Son: c’è la firma del sudcoreano sull’1-0 che abbatte il Watford al 42’minuto. L’attaccante celebra nel migliore dei modi la presenza numero 200 in Premier con gli Spurs e Nuno Espirito Santo è il primo allenatore a vincere le prime tre gare di fila per il club londinese dopo il trittico di Artur Rowe nel 1949. Il Tottenham s’isola a quota 9 e dimostra di aver superato nel migliore dei modi il caos legato alla questione Kane. Il centravanti, che in settimana ha annunciato di rinunciare ai progetti di trasferimento, sarà la carta in più dopo la sosta. Il Watford ha giocato bene, ma gli Spurs hanno creato occasioni importanti con Alli, Dier e Bergwijn. I tre derby di fila in programma, contro Crystal Palace, Chelsea e Arsenal, saranno il banco di prova per il Tottenham.

Nell’altra sfida del pomeriggio, Burnley-Leeds finisce 1-1: 1-0 del neozelandese Wood al 61’minutp, pareggio di Bamford all’86’ minuto. Il centravanti inglese del Leeds festeggia con il sorriso la convocazione in Nazionale.