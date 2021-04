Premier League: United tris al Mourinho, ok Arsenal e West Ham

Il programma della domenica si è aperto con lo scontro salvezza tra Burnley e Newcastle, vinto dai Magpies per 1-2. Vydra riesce a portare in vantaggio i padroni di casa dopo 18 minuti, ma nella ripresa gli ospiti ribaltano tutto. Sono Murphy e Saint-Maximin a regalare al Newcastle una vittoria importante e tre punti preziosi, che permettono alla squadra di Steve Bruce di salire a +6 sul terzultimo posto. Il Leicester perde due volte: in campo e fuori. Al London Stadium, la squadra di Brendan Rodgers viene superata 3-2 dal West Ham: al 48’minuto era 3-0 per la banda di David Moyes, ma la doppietta di Iheanacho al 70’ minuto ed al 91’minuto regala brividi nei sei minuti di recupero. Fuori, il Leicester non fa una bella figura: tre giocatori sono esclusi per aver infranto le norme Covid. Si tratta di Maddison, Perez e Choudhury. Lo United espugna il campo del Tottenham accorciando le distanze rispetto al City: – 11 e potenzialmente – 8, considerato il match in meno rispetto ai “cugini”. Nessun problema per l’Arsenal, che ne fa tre allo Sheffield.

Il simbolo dell’ascesa del West Ham è Jesse Lingard. Prelevato in prestito a gennaio dal Manchester United, ha segnato otto gol in nove match di Premier ed ha riconquistato il posto in Nazionale. Lingard apre le danze al 29’minuto, con un’esecuzione a giro, al volo, sul servizio di Coufal: splendido. Il bis matura al 44’minuto, su azione di contropiede e dormita generale del Leicester: sull’appoggio di Bowen, Lingard segna a porta vuota. In avvio di ripresa, al 48’minuto Bowen cala il tris, sull’assist di Soucek. Le Foxes sono al tappeto, il 4-0 viene annullato dal VAR per fuorigioco, ma al 70’minuto Iheanacho, con una botta potente di sinistro, riapre il match. Il Leicester insiste e si lancia all’assalto. Il West Ham tiene, ma al 91’minuto una distrazione della retroguardia consente a Iheanacho di firmare la doppietta personale. La capocciata di Fofana, al 96’minuto, fa tremare Moyes: il pallone si accomoda sui tabelloni. Il West Ham sale a quota 55, – 1 dal Leicester. La volata Champions, con Chelsea, Liverpool e Tottenham coinvolte nella partita, promette spettacolo.

Nella gara vinta dai Red Devils, la prima occasione è per il Manchester United al 17’minuto, ma Dier chiude bene su Rashford, liberato da Cavani. L’attaccante uruguayano porta avanti i Red Devils al 35’ minuto, sull’assist delizioso di Pogba, ma una manata in faccia di McTominay su Son, in avvio di azione, costringe l’arbitro a annullare. Al 40’ minuto il Tottenham passa: splendido dialogo a alta velocità Kane-Moura e Son completa l’opera con un sinistro che brucia Henderson. La ripresa decolla con lo United all’assalto. Lloris respinge una sassata di McTominay, ma deve arrendersi al 57’minuto, quando il portiere francese si oppone a un tiro di Cavani, ma Fred sulla ribattuta spacca la rete. Solskjaer inserisce Greenwood al posto di Rashford: è la mossa vincente. Il giovane attaccante piazza il cross per la capocciata in tuffo del 2-1 di Cavani e nel recupero firma il 3-1. Tra i due gol dello United, un’autorete sfiorata dallo stesso Cavani, per contrastare in area Sissoko. Mourinho perde per la prima volta 10 gare in un campionato, ma non è solo colpa sua: la squadra ha limiti caratteriali enormi.

L’Arsenal dà un ulteriore spinta allo Sheffield United verso una retrocessione annunciata da tempo. I Gunners vincono 3-0 con la doppietta di Lacazette con le reti al 33’ minuto ed all’85’minuto, e il gol del brasiliano Martinelli al 71’ minuto, a secco in campionato dal 21 gennaio 2020. Il francese raggiunge quota 50 centri in Premier: è il sesto della storia. Gara senza sorprese, in cui lo Sheffield United ha mostrato il solito carattere, ma anche gli enormi limiti tecnici, soprattutto in attacco. Il club deve ora programmare il futuro, a cominciare dal nuovo allenatore: a -18 dal quartultimo posto non c’è scelta. L’Arsenal sale a quota 45, ma L’Europa resta lontana.