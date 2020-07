Premier League: Vincono tutte le big. Si infiamma la corsa Champions

Partita divertente all’Old Trafford. Il Bournemouth, disperato, passa al 15’ minuto con Stanislas: tunnel per saltare Maguire e tiro da posizione angolata, che infila De Gea sul suo palo. Solskjaer, in panchina, ha lo sguardo perplesso. Lo United attuale ha però due giocatori ispirati: l’ex Novara, Udinese e Sampdoria Bruno Fernandes che è riuscito a recuperare last minute dopo uno scontro in allenamento con Pogba, e il giovane attaccante Mason Greenwood, 18 anni, originario di Bradford, che milita nelle file dei Red Devils da quando era bambino. Sull’asse Fernandes-Greenwood, al 29’ minuto nasce l’1-1: appoggio del portoghese e stangata di sinistro dell’attaccante inglese. Al 35’minuto, arriva il sorpasso: rigore per lo United per un fallo di mano di Adam Smith, e Rashford, implacabile dagli undici metri, firma il suo primo gol dopo la ripartenza della Premier, salendo a quota 20 nel rendimento stagionale.

I Red Devils sono padroni del campo: Martial, nel recupero, con un gioiello sigla il 3-2: tiro a giro di destro, pallone all’incrocio. Anche per lui, rete numero 20. Si riparte e nel giro di due minuti il Bournemouth prima colpisce il palo con Groeneveld appena entrato e poi riapre il match sul secondo penalty del match, concesso per il tocco con il braccio di Bailly, anche lui fresco d’ingresso in campo. King fulmina De Gea. L’illusione della banda di Howe dura però appena cinque minuti: al 54’ minuto, infatti, Greenwood, sul suggerimento di Matic, piazza la botta del 4-2. Lo United non si ferma e su punizione al 59’ minuto Bruno Fernandes, autore di una doppietta pochi giorni fa, mette la firma sul 5-2. Lo United sale a quota 55 ed è lanciatissimo: nonostante la vittoria del Chelsea. Il Bournemouth, invece, sprofonda: quinto ko di fila, penultima posizione, ritorno di Champhionship sempre più vicino.

In una città ferita dal Covid-19 e costretta ad affrontare un nuovo lockdown, il Leicester vince la prima gara dopo la ripartenza del torneo. Il 3-0 sul Crystal Palace matura nella ripresa: Iheanacho al 49’ minuto trova l’1-0, nel finale sale in cattedra Jamie Vardy, reduce da un lungo digiuno. Il centravanti sigla il 2-0 al 77’ minuto sul servizio di Barnes ed è la rete numero 100 in Premier. Al 94’ minuto l’attaccante inglese arriva a quota 101: Vardy parte dalla sua metà campo e sull’uscita di Guaita con un tocco di destro regala il 3-0 al Leicester, che rimane in pianta stabile al terzo posto con 58 punti.

L’Arsenal ferma l’ascesa del Wolverhampton. I Gunners superano 2-0 in trasferta la squadra di Nuno Espirito Santo. L’1-0 ha la firma di Saka al 43’ minuto, con una splendida girata di sinistro sul cross di Tierney: per il talento dell’Arsenal è il primo gol in Premier League. Nella ripresa, Lacazette, partito dalla panchina, realizza, sul finire della gara, all’86’ minuto il 2-0. Successo importante per la squadra di Arteta che sale al settimo posto e considerata la classifica corta può puntare addirittura alla qualificazione Champions. Cade sul più bello il Wolverhampton, dopo le tre vittorie di fila dalla ripartenza del campionato. L’uomo del momento, Traorè, spreca la chance dell’1-1 e per i Wolves k.o. che può pesare nella volata Champions.

Il Brighton fa bottino pieno sul campo del Norwich e tira una boccata d’ossigeno in chiave salvezza, di contro condannando i padroni di casa. L’1-0 firmato Trossard permette ai suoi di portarsi a quota 36 punti e di affrontare con un pizzico di serenità in più i prossimi match casalinghi contro Liverpool e Manchester City. Si fa sempre più dura, invece, per il fanalino di coda Norwich fermo a 21 punti, alla quinta sconfitta di fila in campionato e ormai con un piede nella Championship.

Nell’ultima gara della giornata, poi, il Chelsea batte 3-0 il Watford con gol nel primo tempo dell’ex obiettivo dell’Inter, Oliver Giroud e di Willian su rigore, per concludere con il tris di Barkley al 92’ minuto, piazzandosi così al quarto posto in classifica a uno di distanza dal Leceister e con uno invece di vantaggio sul Manchester United.