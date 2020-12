Premier League: Vincono United e Leeds, ma il Covid torna a far paura

Minuto 93 all’ Old Trafford, il Manchester Utd è ancora inchiodato sullo 0-0 dal Wolverhampton e il sorpasso su Everton e Leicester sembra un miraggio. Poi, però, compare Rashford: azione insistita in area, sinistro deviato e Rui Patricio si arrende, dopo aver compiuto ottimi interventi per tutta la partita. Mastica amaro Nuno Espirito Santo, esulta Solskjaer: i Red Devils trovano l’1-0 in extremis e si portano solitari al secondo posto della Premier League, a -2 dal Liverpool capolista (e a parità di gare disputate coi campioni d’Inghilterra in carica). Il tiro vincente di Rashford è fortunoso, sì, ma è anche il premio alla buona volontà dello United, salvato da un paio di buone parate di De Gea ma propositivo per tutto il match.

Cinque gol al Newcastle il 16 dicembre, sei incassati all’Old Trafford il 20 di fronte al Manchester United, cinque di nuovo a favore in casa del West Bromwich Albion: il Leeds di Marcelo Bielsa è questo, nel bene e nel male si va avanti solo con goleade: prendere o lasciare. La cinquina rifilata alla squadra di Sam Allardyce fa seguito all’1-0 contro il Burnley di due giorni fa e permette ai Whites di salire a quota 23, undicesima posizione. Contro il West Bromwich non c’è partita. La banda di casa regala l’1-0 con un’autorete spettacolare di Sawyers al 9’ minuto ed è il prologo della disfatta. Il Leeds segna altri gol prima dell’intervallo: il 2-0 è di Alioski al 31’minuto, Harrison firma il 3-0 al 36’ minuto, Rodrigo cala il poker al 40’minuto. Nella ripresa, al 72’minuto, il 5-0 di Raphinha.

Anche l’Arsenal di Mikel Arteta conquista il secondo successo di fila e si mette alle spalle la paura di impantanarsi nella lotta per non retrocedere. L’1-0 sul campo del Brighton matura al 66’ minuto con Lacazette, entrato appena 21 secondi prima. Nel k.o. dei Seagulls pesano le scelte assurde dell’allenatore Graham Potter: in panchina mezza squadra, in pratica tutti i migliori (Maupay, Trossard, Welbeck). I Gunners sono ora al 13° posto, a quota 20, mentre il Brighton è al 17°.

Un gol di testa di Mee al 32’ minuto consegna al Burnley la terza vittoria in cinque match: lo Sheffield United, falcidiato dal Covid, resta staccato in fondo alla classifica, con appena due punti. Per il Burnley un successo importante in vista della svolta attesa nelle prossime 48 ore, con l’acquisto del club da parte del gruppo statunitense ALK Capitale.

Southampton-West Ham, con l’allenatore dei Saints da oggi in autoisolamento dopo la positività riscontrata in un congiunto, finisce 0-0. E sempre per motivi di coronavirus è a rischio il derby londinese Tottenham-Fulham per il possibile focolaio nei Cottagers, alle prese con diverse positività.