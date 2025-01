Primo gol per Chiesa col Liverpool, manita Chelsea, show City

Il calcio è reso bello da tante componenti, tra cui le squadre cosiddette “Underdog“, cioè quelle che partono con gli sfavori del pronostico e che, ribaltando ogni tipo di aspettativa, arrivano a grandi imprese e inattesi traguardi. C’è il caso eclatante del Coventry City che, nella scorsa stagione, è riuscito addirittura ad arrivare alle semifinali di FA Cup. Gli Sky Blues fermarono sul 3-3 i ben più quotati Red Devils, per poi però vedere il sogno del raggiungimento della finale infrangersi ai calci di rigore.Tiri dal dischetto favorevoli quest’anno in coppa, anche se molto prima del penultimo atto. Nella sfida giocata oggi contro lo Sheffield Wednesday e valida per il terzo turno di FA Cup, infatti, il Coventry ha battuto lo Sheffield Wednesday prevalendo alla lotteria dei rigori dopo che i supplementari si erano chiusi sull’1-1. Non ci sono sorprese nelle ultime sfide in programma oggi valide per il terzo turno di FA Cup. Non delude il Manchester City, ma anzi giganteggia contro il malcapitato Salford. 8-0 per la squadra di Guardiola, con il centrocampista classe 2002 McAtee mattatore con una tripletta. In evidenza anche Doku, che di reti ne segna 2. Successo di misura invece per Leeds United, per 1-0 contro l’Harrogate Town. Tra Coventry City e Sheffield Wednesday, invece, il match proseguirà ai supplementari. In chiusura, due gare del pomeriggio sono finite dopo il 90′: il Burnley ha vinto per 1-3 contro il Reading, mentre 1-2 è il punteggio con cui lo Stoke City ha battuto il Sunderland.

Applausi di rispetto per l’Accrington, squadra di quarta divisione, ma alla fine è arrivata una vittoria ad Anfield per il Liverpool. La corazzata di Arne Slot mantiene alta la concentrazione anche in questa occasione e con numerosi cambiamenti di formazione, trovando un 4-0 che rende felice anche Chiesa, al suo primo gol in maglia Reds. Nelle altre gare i Wolves passano al turno successivo di FA Cup (2-1 al Bristol), insieme a Birmingham e al Blackburn. Missione compiuta. Il Leicester di Van Nistelrooy non sbaglia e ottiene solo la sua seconda vittoria dalla metà di ottobre, qualificandosi per il quarto turno di FA Cup. Polverizzato il QPR, 6-2 il risultato finale: nella fiera del gol a partecipare anche capitan Jamie Vardy su rigore. Dopo le vittorie di Fulham, Cardiff ed Everton (nonostante l’esonero di Dyche comunicato poche ore prima), i 32esimi di FA Cup sono andati avanti oggi con altre due partite. Il Wycombe si è imposto contro il Portsmouth grazie alle reti di Hanlan e Bradley, ma soprattutto l’Aston Villa ha guastato il debutto di Potter sulla panchina del West Ham: a Birmingham passano avanti gli Hammers con Paquetà, ma nella ripresa in cinque minuti Onana e Rogers regalano la qualificazione a Emery. il Chelsea non riserva sorprese e asfalta il Morecambe (5-0) con doppietta di Joao Felix e Adarabioyo, in gol anche Nkunku (oggetto del desiderio di diversi club). Liscio come l’olio anche il match del Brighton contro il Norwich, con un poker calato nel segno di Enciso e la doppietta di Rutter, così Hurzeler avanza nella competizione. Luton valicato per 2-0 dal Nottingham Forest, invece. Sorprende l’eliminazione del Brentford contro il Plymouth precedentemente in mano a Rooney e ora in mano a Miron Muslic. Chiude il Bournemouth con una manita impressionante al West Brom.

Di seguito tutti i risultati del terzo turno di F.A. Cup:

Fulham – Watford 4-1

Sheffield United – Cardiff City 0-1

Everton – Peterborough United 2-0

Wycombe Wanderers – Portsmouth 2-0

Aston Villa – West Ham 2-1

Birmingham City – Lincoln City 2-1

Bristol City – Wolves 1-2

Middlesbrough – Blackburn 0-1

Leicester – Queens Park Rangers 6-2

Bournemouth – West Bromwich 5-1

Brentford – Plymouth Argyle 0-1

Exeter – Oxford United 3-1

Norwich City – Brighton 0-4

Nottingham Forest – Luton Town 2-0

Chelsea – Morecambe 5-0

Leyton Orient – Derby County post.

Reading – Burnley 1-3 dts

Manchester City – Salford City 8-0

Sunderland – Stoke City 1-2 dts

Coventry City – Sheffield Wednesday 1-1 dts (4-3 dcr)

Leeds United – Harrogate Town 1-0

Liverpool-Accrington Stanley 4-0

Missione compiuta: il Liverpool ci mette 29 minuti a infilzare l’Accrington Stanley, 19° (su 24) in League Two, poi senza troppi patemi si gode la partita e si prende il quarto turno di FA Cup. Mettendo finalmente in mostra anche un bel po’ di Federico Chiesa, che trova al 90’ minuto il suo primo gol inglese. L’azzurro parte dalla panchina in una formazione profondamente rivista, in cui Slot lascia fuori Salah ma all’ex Juve inizialmente preferisce il 16enne Rio Ngumoha, ma ad inizio ripresa tocca a lui. È la sua quinta presenza totale col Liverpool, la prima volta in campo dal 18 dicembre in Carabao Cup, la seconda mezza partita giocata da fine settembre. Chiesa si piazza sull’out destro d’attacco e in meno di un minuto ha già un’occasione, colpendo però l’esterno della rete. Poi mette lo zampino sul 3-0 (Jota e Alexander-Arnold tra il 29’ minuto ed il 44’ minuto avevano messo il Liverpool avanti di due gol), involandosi in contropiede al 76’ minuto: il portiere Crellin respinge il suo tiro ma non può niente sul rimpallo catturato da Danns. Ci riprova all’87’ minuto, ma il suo bel dribbling in area porta a un sinistro che finisce sul palo. Va decisamente meglio al 90’ minuto: un suo splendido tiro dal limite si infila rasoterra imparabile dando al Liverpool il poker. Questa è stata decisamente la miglior esibizione di Chiesa coi Reds: fisicamente sembra finalmente pronto a dare una mano, gli manza solo quel ritmo partita che si ottiene solo stando in campo, proprio quello che fino a questo momento ha fatto fatica a fare. Con la finestra di gennaio aperta, le prossime settimane saranno importanti per l’azzurro: rimanere a Liverpool e provare a guadagnarsi più minuti in un attacco affollato, dove al momento nelle gerarchie ha davanti almeno 5 giocatori, o rimandare l’esperimento Premier e andare altrove, magari al Napoli che l’ha messo nella sua lista di rimpiazzi per il dopo Kvara.

Chelsea-Morecambe 5-0

Un portiere che prova a fare l’eroe, un rigore parato, la doppietta di un difensore e quella di un’ex promessa che cerca di rilanciarsi. Sono gli ingredienti della cinquina del Chelsea al Morecambe, formazione penultima in League Two che fino a quando Jones al 39’ minuto si ritrova sulla schiena un tiro da fuori di Tosin e lo devia imparabilmente per il vantaggio Blues sogna il colpaccio a Stamford Bridge. Invece il Chelsea, che al 17’ minuto aveva visto il rigore di Nkunku parato da Harry Burgoyne, il portiere ospite che ha provato a fare l’eroe, costruisce su quel gol e con una ripresa dominante come le 87 posizioni di differenza nella piramide del calcio inglese suggerirebbero la vittoria che vale il passaggio del turno. E restituisce a Maresca la vittoria che mancava da tre partite, giusto in tempo per la ripresa della Premier martedì (con la buona notizia dei ritorni dei lungodegenti Romeo Lavia e Reece James). Nel dominio della ripresa, oltre al riscatto di Nkunku e ad un altro tiro da fuori di Tosin che gli vale la prima doppietta in carriera, c’è spazio anche per i due gol nello spazio di 3’ di João Felix, la promessa mai diventata fenomeno che con queste belle reti (soprattutto quella del 5-0) prova a convincere Maresca a dargli più spazio. Al Morecambe resta il pomeriggio di Stamford Bridge, sotto le luci della ribalta: il ritorno alla realtà è il tentativo di evitare la retrocessione nella Non-League.

Manchester City-Salford City 8-0

Era la partita perfetta per continuare la rinascita, in casa contro una squadra di League Two, il Salford City, su cui leggende del Manchester United come Paul Scholes, Nicky Butt e Ryan Giggs hanno messo le mani. Non solo il Manchester City non ha sprecato l’occasione, ma ha pure esagerato, prendendosi con una formazione largamente sperimentale la vittoria più larga finora in questo terzo turno di FA Cup (il record assoluto in una partita di Coppa d’Inghilterra resta un 26-0 che il Preston inflisse all’Hyde nel 1887). Con Haaland per una volta a guardare dalla panchina, ai gol ci hanno pensato James McAtee, autore di una tripletta nella ripresa (primo inglese con 3 gol in coppa da Robbie Fowler nel 2006) e Jeremy Doku, assolutamente devastante ben oltre la doppietta (a cui tra l’altro ha aggiunto due assist) in una prestazione da migliore in campo. Ma è stata una festa di tutto il City: di Divine Mubama, ad ora la 20enne riserva di Haaland che ha segnato il suo primo gol per Guardiola; di Nico O’Reilly che ha segnato il suo primo gol in carriera. E di Jack Grealish, che ha dimostrato di poter giocare anche da numero 10, mettendoci la ciliegina sulla torta del rigore del momentaneo 4-0 a inizio ripresa. In attesa dei rinforzi, con la Premier che riparte martedì, il City ha una serie aperta di tre successi di fila: non accadeva da ottobre.

Le altre gare della giornata

Il Brentford diventa la prima squadra di Premier eliminata dalla FA Cup 2024-25 da un team di categoria inferiore: al Gtech Stadium la festa è del Plymouth Argyle, squadra ultima in Championship che a Natale ha esonerato Wayne Rooney che passa 1-0 in casa delle Bees. Il Plymouth Argyle non vinceva dal 5 novembre e da allora aveva perso 7 partite su 11. Il Forest secondo in classifica in Premier arriva a 5 gare di fila con la porta inviolata tenendo a secco il Luton, battuto 2-0 al City Ground dove martedì arriva il Liverpool. Importante 6-2 del Leicester al QPR: le Foxes di Van Nistelrooy non vincevano da 6 partite e in Premier hanno una striscia aperta di 5 ko. Ok anche Brighton (4-0 a Norwich), Bournemouth (5-1 al WBA) e Wolverhampton (2-1 in casa del Bristol City).