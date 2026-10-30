Serie A, tutte le probabili formazioni della 10° giornata di campionato

Bologna-Monza (sabato 31 ottobre, ore 15)
Bologna (3-4-3): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Juan Miranda; Bernardeschi, Odgaard, Mbangula/Cambiaghi. All. Palladino.
Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Goglichidze/Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Robinson, Mota; Varela. All. Juric.
Udinese-Roma (sabato 31 ottobre, ore 18)
Udinese (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma/Ebosse; Vojvoda, Karlström, Kamara, Chakvetadze/Miller; Zaniolo/Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis.
Roma (3-4-2-1): Gollini; Mancini/Ghilardi, N’Dicka, Hermoso; Lulli/Rensch, Pisilli, De Roon, Wesley; Soulé, Cristante/Rodrigo Mora; Malen. All. Gasperini.
Milan-Inter (sabato 31 ottobre, ore 20.45)
Milan (4-2-3-1 o 3-4-2-1): Maignan; De Winter, Pavlović, Gila/Tomori, Estupiñán/Bartesaghi; Modrić, Rabiot/Musah; Hutchinson, Pulisic; Gonçalo Ramos. All. Amorim.
Inter (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Thuram. All. Chivu.
Como-Venezia (domenica 1 novembre, ore 12.30)
Como (4-2-3-1): Butez/Robert Sánchez; Yan Couto, Kempf, Jacobo Ramón, Valle/Kaiki; Perrone, Milla; Da Cunha, Nico Paz, Baturina/Caqueret; Douvikas. All. Fàbregas.
Venezia (3-5-2): Stanković; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Pérez, Sohm, Bašić, Mazzocchi/Haps; Adams, Yeboah. All. Nicola.
Frosinone-Torino (domenica 1 novembre, ore 15)
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi/Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.
Torino (3-4-1-2 o 3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Fitz-Jim, Bragança, Patterson/Gineitis; Vlašić/Cacciamani; Simeone, Adams. All. Abate.
Lazio-Cagliari (domenica 1 novembre, ore 15)
Lazio (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi/Šutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro/Sugawara, Mina, Juan Rodríguez, Obert; Adopo, Deiola, Romano; Massolin, Maldini; Mendy. All. Pisacane.
Lecce-Genoa (domenica 1 novembre, ore 18)
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Maleh, Ngom, Gorter/Kaba; N’Dri, Esteban/Geubbels, Monteiro/Fatah. All. Di Francesco.
Genoa (3-5-2 o 3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim/Wiafe, Mitaj; Baldanzi/Junior Messias, Vitinha/El Shaarawy; Osmajić. All. De Rossi.
Juventus-Napoli (domenica 1 novembre, ore 20.45)
Juventus (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Douglas Luiz, Sarr, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.
Napoli (4-3-3): Meret/Milinković-Savić; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Højlund, Lang. All. Allegri (squalificato).
Sassuolo-Fiorentina (lunedì 2 novembre, ore 18.30)
Sassuolo (4-3-3 o 4-2-3-1): Turati; Cinquegrano, Idzes/Odenthal, Ćaleta-Car, Doig; Bakola, Matić/Lipani, Adžić/Volpato; Berardi, Sebastiano Esposito, Laurienté.
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Álex Jiménez, Drăgușin, Viery, João Mário/Valdepeñas; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli.
Atalanta-Parma (lunedì 2 novembre, ore 20.45)
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obrić, Bernasconi/Kristensen; Éderson, Pašalić/Gaetano; Elmas, De Ketelaere, Zalewski/Rowe; Krstović. All. Sarri.
Parma (3-5-2 o 3-4-2-1): Daffara; Delprato, Troilo, Diego Carlos/Drobnič; Britschgi, Keita, Bernabé, Sierro, Valeri/Carboni; Touré, Romero.