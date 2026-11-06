Serie A, tutte le probabili formazioni della 11° giornata di campionato

Venezia-Udinese: venerdì 6 novembre, ore 20:45
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Moreno M., Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Busio, Perez K., Mazzocchi; Yeboah J., Adams A. All. Nicola.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Palma; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara H.; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis K. All. Zanetti.
Cagliari-Frosinone: sabato 7 novembre, ore 15:00
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Aurelio; Adopo, Winks, Romano, Deiola; Maldini, Mendy P. All. Pisacane.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini.
Torino-Lecce: sabato 7 novembre, ore 15:00
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Vlasic, Fitz-Jim, Braganca, Patterson; Adams C., Simeone. All. Abate.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Gorter, Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.
Parma-Bologna: sabato 7 novembre, ore 18:00
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita M., Valeri; Tourè E., Lontani. All. Gilardino.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda J.; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard. All. Palladino.
Roma-Sassuolo: sabato 7 novembre, ore 20:45
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini.
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Candè, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.
Napoli-Lazio: domenica 8 novembre, ore 12:30
NAPOLI (3-5-1-1): Meret; Rrahmani, Marin R., Beukema; Politano, Zambo Anguissa, Gilmour, McTominay, Lang; De Bruyne; Hojlund. All. Allegri.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares N.; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
Genoa-Milan: domenica 8 novembre, ore 15:00
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè Hj., Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara S.; Moreira, Musah, Modric, Pulisic; Rabiot; Ramos G. All. Amorim.
Monza-Atalanta: domenica 8 novembre, ore 15:00
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Zeballos; Varela G. All. Juric.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Obric, Bernasconi; Pasalic, Ederson D.S.; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.
Inter-Como: domenica 8 novembre, ore 18:00
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito F.P., Thuram. All. Chivu.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Fiorentina-Juventus: domenica 8 novembre, ore 20:45
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Njie; Pellegrino M. All. Vanoli.
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Alajbegovic; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.