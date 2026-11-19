Como-Cagliari: sabato 21 novembre, ore 15:00
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Kofler, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Deiola, Romano, Massolin; Maldini, Mendy P. All. Pisacane.
Lazio-Lecce: sabato 21 novembre, ore 15:00
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Pinamonti, Noslin. All. Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ngom, Maleh; N’Dri, Stulic, Fatah. All. Di Francesco.
Parma-Roma: sabato 21 novembre, ore 18:00
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Drobnic; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita M., Valeri; Tourè E., Lontani. All. Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina N., Cristante, Konè M., Wesley; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini.
Napoli-Torino: sabato 21 novembre, ore 20:45
NAPOLI (4-3-3): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin R., Olivera; Zambo Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.
TORINO (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Braganca, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Adams C., Simeone. All. Abate.
Juventus-Venezia: domenica 22 novembre, ore 12:30
JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Cambiaso, Bremer, Lucumì, Cabal; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Boga; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Halhal, Moreno M., Juan Jesus; Hainaut, Sohm, Basic, Perez K., Mazzocchi; Yeboah J., Adams A. All. Nicola.
Bologna-Udinese: domenica 22 novembre, ore 15:00
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Mbangula; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli. All. Palladino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara H.; Zaniolo, Ekkelenkamp; Davis K. All. Zanetti.
Sassuolo-Genoa: domenica 22 novembre, ore 15:00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Dominguez B., Esposito Se., Laurientè. All. D’Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè Hj., Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.
Milan-Frosinone: domenica 22 novembre, ore 18:00
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara S.; Musah, Rabiot, Modric, Moreira; Pulisic; Ramos G. All. Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Tchato; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Birligea. All. Alvini.
Atalanta-Inter: domenica 22 novembre, ore 20:45
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac, Bernasconi; Kessiè, Ederson D.S.; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones C., Dimarco; Thuram, Esposito F.P. All. Chivu.
Monza-Fiorentina: lunedì 23 novembre, ore 20:45
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Tourè I., Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Zeballos; Varela G. All. Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves P., Njie; Pellegrino M. All. Vanoli.