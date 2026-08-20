Probabili formazioni Serie A: 1ª giornata 2026/27

INTER-MONZA
Sabato 22 agosto – Ore 18.30
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Esposito. All. Chivu.
MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; Kouadio, Delli Carri, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Colpani, Varela; Cutrone. All. Juric.
UDINESE-COMO
Sabato 22 agosto – Ore 18.30
UDINESE (3-5-2): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.
COMO (4-2-3-1): Butez;Couto, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
GENOA-NAPOLI
Sabato 22 agosto – Ore 20.45
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi.
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Alisson. All. Allegri
PARMA-CAGLIARI
Sabato 22 agosto – Ore 20.45
PARMA (4-3-3): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti, Valeri; Bernabe, Keita, Ordonez; Frigan, Touré, Diallo. All. Cuesta.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert; Adopo, Winks, Romano; Fazzini, Mendy, Maldini. All. Pisacane.
FROSINONE-JUVENTUS
Domenica 23 agosto – Ore 18.30
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Akpoguma, Monterisi, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; Kolo Muani. All. Spalletti.
VENEZIA-LECCE
Domenica 23 agosto – Ore 18.30
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Schingtienne, Franjic; Hainaut, Basic, Busio, Perez, Correia; Adams, Yeboah. All. Stroppa.
LECCE (4-2-3-1): Falcone; D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Ngom, Coulibaly; Pierotti, Maleh, N’dri; Geubbels. All. Di Francesco.
ATALANTA-SASSUOLO
Domenica 23 agosto – Ore 20.45
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Ahanor; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Krstovic, Raspadori. All. Sarri.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Missori, Walukiewicz, Idzes, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Volpato, Bowie, Laurienté. All. Aquilani.
TORINO-MILAN
Domenica 23 agosto – Ore 20.45
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Comuzzo, Comert, Coco; Pedersen, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic, Njie; Simeone. All. Abate.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Jashari, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek; Ramos. All. Amorim.
BOLOGNA-LAZIO
Lunedi 24 agosto – Ore 18.30
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Helland, Heggem, Miranda; Ferguson, Moro, Bernardeschi; Orsolini, Piccoli, Rowe. All. Tedesco.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso.
ROMA-FIORENTINA
Lunedi 24 agosto – Ore 20.45
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Kone, Wesley; Malen, Dybala; Castro. All. Gasperini.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Oulai, Brescianini; Atta, Gudmundsson; Kean. All. Grosso.