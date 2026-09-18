Le probabili formazioni di Monza-Sassuolo
venerdì ore 20.45
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni; Birindelli, Akinsamiro, Folorunsho, Mangas; Colpani, Cutrone; Varela. All. Juric.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Laurienté. All. Aquilani.
Le probabili formazioni di Bologna-Torino
sabato ore 15
BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Vitik, Heggem, Theate; Holm, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Palladino.
TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Vlasic; Simeone. All. Abate.
Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari
sabato ore 15
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Miller, Karlstrom, Kamara; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis. All. Runjaic.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Ze Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Romano, Winks, Fazzini; Adopo, Maldini; Mendy. All. Pisacane.
Le probabili formazioni di Roma-Inter
sabato ore 18
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu.
Le probabili formazioni di Venezia-Lazio
sabato ore 20.45
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Adams, Yeboah. All. Stroppa.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belhayane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. All. Gattuso.
Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli
domenica ore 12.30
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Pongracic, Ranieri, Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Pellegrino, Njie. All. Vanoli.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.
Le probabili formazioni di Frosinone-Como
domenica ore 15
FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Schmid, Calò, Masini; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze. All. Alvini.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Le probabili formazioni di Parma-Genoa
domenica ore 15
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. All. Cuesta.
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Puczka; Ehizibue, Sow, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Colombo, Osmajic. All. De Rossi.
Le probabili formazioni di Juventus-Atalanta
domenica ore 18
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kossounou, Scalvini, Kolasinac; Kessié, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri.
Le probabili formazioni di Milan-Lecce
domenica ore 20.45
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos. All Amorim.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ilic, Ngom; N’Dri, Stulic, Monteiro. All. Di Francesco