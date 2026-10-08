Serie A, tutte le probabili formazioni della 6° giornata di campionato

Genoa-Fiorentina
sabato 10 ottobre, ore 15:00
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Amorim, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha O., Osmajic. All. De Rossi.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Ranieri L., Viery; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Njie; Pellegrino M. All. Vanoli.
Inter-Parma
sabato 10 ottobre, ore 18:00
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Martinez L. All. Chivu.
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Keita M., Valeri; Tourè E., Lontani; Romero D. All. Cuesta.
Napoli-Frosinone
sabato 10 ottobre, ore 20:45
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Neres. All. Allegri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. All. Alvini.
Como-Roma
domenica 11 ottobre, ore 12:30
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah T., Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina N., De Roon, Konè M., Wesley; Soulè, Dybala; Malen. All. Gasperini.
Lazio-Monza
domenica 11 ottobre, ore 15:00
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares N.; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson J.; Varela G. All. Juric.
Lecce-Bologna
domenica 11 ottobre, ore 15:00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly L., Ilic, Maleh; Pierotti, Geubbels, Monteiro J. All. Di Francesco.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda J.; Orsolini, Bernardeschi; Piccoli. All.Palladino.
Sassuolo-Milan
domenica 11 ottobre, ore 18:00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen F., Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Moreira; Ramos G. All. Amorim.
Cagliari-Juventus
domenica 11 ottobre, ore 20:45
CAGLIARI (4-4-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Winks, Romano, Fazzini; Maldini, Mendy P. All. Pisacane.
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; McKennie, Douglas Luiz; Conceicao, Gonzalez N., Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.
Atalanta-Venezia
lunedì 12 ottobre, ore 18:30
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen T., Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Kessiè, Ederson D.S.; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. All. Sarri.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Moreno M., Bella-Kotchap, Juan Jesus; Hainaut, Perez K., Sohm, Helgason, Correia T.; Yeboah J., Adams A. All. Stroppa.
Torino-Udinese
lunedì 12 ottobre, ore 20:45
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone. All. Abate.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Miller L., Karlstrom, Kamara H.; Unai Gomez, Ekkelenkamp; Davis K. All. Runjaic.