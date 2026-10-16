Serie A, tutte le probabili formazioni della 7° giornata di campionato

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FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Bakola, Matic, Adzic; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.
Venezia-Napoli: sabato 17 ottobre, ore 15:00
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Perez K., Sohm, Basic, Sagrado; Yeboah J., Adams A. All. Nicola.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R.; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri.
Bologna-Inter: sabato 17 ottobre, ore 18:00
BOLOGNA (3-4-2-1): Pessina Mas.; Darmian, Heggem, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda J.; Bernardeschi, Cambiaghi; Piccoli. All. Palladino.
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Pavard, Akanji, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito F.P., Thuram. All. Chivu.
Roma-Genoa: sabato 17 ottobre, ore 20:45
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., De Roon, Pisilli, Wesley; Soulè, Mora; Castro S. All. Gasperini.
GENOA (4-4-1-1): Bijlow; Ehizibue, Otoa, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Traorè Hj., El Shaarawy; Messias; Osmajic. All. De Rossi.
Udinese-Lecce: domenica 18 ottobre, ore 12:30
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Bertola, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller L., Kamara H.; Chakvetadze, Ekkelenkamp; Davis K. All. Runjaic.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly L., Ngom, Maleh; Pierotti, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.
Fiorentina-Como: domenica 18 ottobre, ore 15:00
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Ranieri L., Valdepenas; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Gnonto; Beto. All. Vanoli.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah T., Valle; Da Cunha, Milla; Rodriguez Je., Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Milan-Atalanta: domenica 18 ottobre, ore 18:00
MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Estupinan; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; Ramos G. All. Amorim.
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen T., Kolasinac, Zappacosta; Ederson D.S., Kessiè; De Ketelaere, Samardzic, Rowe; Krstovic. All. Sarri.
Juventus-Lazio: domenica 18 ottobre, ore 20:45
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, Sarr P.; Conceicao, McKennie, Gonzalez N.; Kolo Muani. All. Spalletti.
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares N.; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
Monza-Cagliari: lunedì 19 ottobre, ore 18:30
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Ngonge, Mota; Varela G. All. Juric.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Massolin; Mendy P. All. Pisacane.
Parma-Torino: lunedì 19 ottobre, ore 20:45
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Bernabè, Sierro, Keita M., Valeri; Tourè E., Romero D. All. Gilardino.
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez R.; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams C.; Simeone. All. Abate.