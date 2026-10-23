Serie A, tutte le probabili formazioni della 8° giornata di campionato

Torino-Monza: venerdì 23 ottobre, ore 20:45
TORINO (3-4-2-1): Perri; Comuzzo, Ismajli, Coco; Belghali, Mandragora, Braganca, Cacciamani; Vlasic, Adams C.; Simeone. All. Abate
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson J.; Varela G. All. Juric.
Cagliari-Bologna: sabato 24 ottobre, ore 15:00
CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Winks, Romano, Fadera; Maldini; Mendy P. All. Pisacane.
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Pobega, Ferguson, Miranda J.; Bernardeschi, Cambiaghi; Enem. All. Palladino.
Como-Sassuolo: sabato 24 ottobre, ore 15:00
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Kempf, Ramon, Valle; Da Cunha, Perrone; Liberali, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Van Der Brempt, Caleta-Car, Odenthal, Doig; Thorstvedt, Matic, Bakola; Berardi, Esposito Se., Laurientè. All. Aquilani.
Napoli-Roma: sabato 24 ottobre, ore 18:00
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Badiashile; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri.
ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., De Roon, Pisilli, Wesley; Soulè, Mora; Malen. All. Gasperini.
Lazio-Parma: sabato 24 ottobre, ore 20:45
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares N.; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Noslin, Zaccagni. All. Gattuso.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Fabbian, Keita M., Bernabè, Valeri; Tourè E., Romero D. All. Gilardino.
Inter-Fiorentina: domenica 25 ottobre, ore 12:30
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito F.P., Thuram. All. Chivu.
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jimenez A., Dragusin, Pongracic, Viery; Ndour, Fagioli, Oulai; Mastantuono, Njie; Pellegrino M. All. Vanoli.
Atalanta-Frosinone: domenica 25 ottobre, ore 15:00
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen T., Obric, Bernasconi; Gaetano, Ederson D.S.; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. All. Sarri.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono A., Calvani, Cittadini, Bracaglia; Calò, Masini; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.
Genoa-Venezia: domenica 25 ottobre, ore 15:00
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Frendrup, Traorè Hj., Ellertsson; Messias, El Shaarawy; Osmajic. All. De Rossi.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Moreno M., Juan Jesus, Halhal; Hainaut, Perez K., Sohm, Basic, Haps; Yeboah J., Adams A. All. Nicola.
Lecce-Juventus: domenica 25 ottobre, ore 18:00
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N’Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.
JUVENTUS (3-5-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì; Gonzalez N., McKennie, Douglas Luiz, Sarr P., Celik; Woltemade, Kolo Muani. All. Spalletti.
Udinese-Milan: domenica 25 ottobre, ore 20:45
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Palma, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Piotrowski, Kamara H.; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis K. All. Runjaic.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos G. All. Amorim.