Probabili formazioni Serie A: 2ª giornata 2026/27

Probabili formazioni Milan-Venezia
sabato 28 agosto, ore 20.45
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Rabiot, Modric, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè A.; Ramos G. All. Amorim.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic F.; Schingtienne, Bella-Kotchap, Franjic; Correia T., Perez K., Busio, Basic, Hainaut; Yeboah J., Adams A. All. Stroppa.
Probabili formazioni Fiorentina-Frosinone
sabato 29 agosto, ore 18.30
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Ranieri L., Valdepenas; Ndour, Fagioli, Atta; Mastantuono, Gudmundsson A.; Kean. All. Grosso.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Monterisi, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Cichella, Calò; Fini, Schmid, Kvernadze; Raimondo. All. Alvini.
Probabili formazioni Monza-Udinese
sabato 29 agosto, ore 18.30
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Mout, Foe Ondoa, Mangas; Colpani, Mota; Varela G.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Bertola; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara H.; Ekkelenkamp, Unai Gomez; Davis K.
Probabili formazioni Sassuolo-Torino
sabato 29 agosto, ore 18.30
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Odenthal, Leysen F., Doig; Adzic, Matic, Bakola; Volpato, Bowie, Laurientè. All. Aquilani.
TORINO (3-4-2-1): Mascardi; Comuzzo, Coco, Comert; Fortini, Gineitis, Fitz-Jim, Cacciamani; Casadei, Vlasic; Simeone. All. Abate.
Probabili formazioni Juventus-Parma
sabato 29 agosto, ore 20:45
JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly L., Cambiaso; Douglas Luiz, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Kolo Muani. All. Spalletti.
PARMA (4-3-1-2): Corvi; Delprato, Troilo, Ndiaye, Valeri; Bernabè, Keita M., Ordonez C.; Almqvist; Tourè E., Lontani. All. Cuesta.
Probabili formazioni Napoli-Como
domenica 30 agosto, ore 18:30
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marin R., Spinazzola; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Santos A. All. Allegri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Chalobah T., Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz N., Baturina; Douvikas. All. Fabregas.
Probabili formazioni Cagliari-Inter
domenica 30 agosto, ore 20:45
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez Ju., Obert; Adopo, Winks, Romano; Maldini, Fazzini; Mendy P. All. Pisacane.
INTER (3-5-2): Martinez Jo.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Martinez L., Esposito F.P. All. Chivu.
Probabili formazioni Lazio-Genoa
domenica 30 agosto, ore 20:45
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Rovella, Taylor K.; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha O.; Colombo. All. De Rossi.
Probabili formazioni Lecce-Roma
lunedì 31 agosto, ore 18:30
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga D., Gaspar K., Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly L., Ngom, Gorter; Pierotti, Geubbels, N’Dri. All. Di Francesco.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina N., Konè M., Cristante, Wesley; Dybala, Mora; Malen. All. Gasperini.
Probabili formazioni Atalanta-Bologna
lunedì 31 agosto, ore 20:45
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Zappacosta, Kossounou, Scalvini, Bernasconi; Samardzic, Gaetano, Ederson D.S.; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. All. Sarri.
BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda J.; El Azzouzi O., Ferguson, Odgaard; Orsolini, Piccoli, Rowe. All. Tedesco.