Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Serie A

Programma della 13^giornata di Serie A: numeri e curiosità

Dopo una giornata ricca di emozioni, con nuovi ribaltamenti della classifica, la Serie A vede una lotta scudetto imprevedibile e spietata, con qualche dubbio che già incombe su alcune squadre.

Nov 28, 20254 Lettura
STUTTGART, GERMANY - NOVEMBER 06: Gian Piero Gasperini, Head Coach of Atalanta, reacts during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4 match between VfB Stuttgart and Atalanta BC at Stuttgart Arena on November 06, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

Il 13° turno di Serie A si apre venerdì 28 novembre alle 20:45 con Como-Sassuolo, due delle quattro squadre che hanno chiuso il lunedì della giornata precedente. Gli uomini di Fabregas sono reduci dalla roboante vittoria in casa del Torino, con un netto 1-5, in una gara che è rimasta aperta per più di un’ora e dove i lariani hanno dilagato negli ultimi 20 minuti. Con la seconda vittoria nelle ultime 5 gare, i padroni di casa cercano la seconda successo consecutivo nella sfida contro il Sassuolo, per iniziare ad avere quella continuità che fino ad ora è mancata, e blindare ancora di più una classifica già ottima, con un sesto posto in solitaria. Dall’altra parte gli uomini di Fabio Grosso vengono dal 2-2 pazzo contro il Pisa, in una gara che ha visto un inizio scoppiettante con il vantaggio dei neroverdi al 4° minuto e il pareggio dei toscani dopo 2 minuti, e un finale mozzafiato con il goal della squadra di Gilardino che sembrava ormai prossima alla vittoria, prima del pareggio dei padroni di casa in pieno recupero. Al Sinigaglia va in scena una sfida che promette divertimento.

Venendo al sabato, alle 15:00 è in programma Parma-Udinese. I gialloblu vengono dalla vittoria pesante nello scontro diretto contro il Verona, registrando così il secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio contro il Milan, e guardano con fiducia a una nuova sfida salvezza, quella contro l’Udinese, reduce dal pesante ko interno contro il Bologna, il secondo consecutivo e il terzo nelle ultime cinque partite. In contemporanea Genoa-Verona. Il Grifone è reduce dal 3-3 pirotecnico contro il Cagliari, ottenendo così il secondo pareggio in due partite sotto la nuova gestione di Daniele De Rossi, ma necessita di una vittoria per fare un balzo in avanti in classifica e provare ad emergere nella lotta per non retrocedere. Discorso analogo per l’Hellas Verona, reduce per l’appunto dalla sconfitta di Parma e solo all’ultimo posto.

Alle 18:00 Juventus-Cagliari. I bianconeri vengono dal pareggio di Firenze, contro una Fiorentina a dir poco in difficoltà, a cui è seguita la vittoria sofferta in Champions League contro il Bodo Glimt, ma che può sicuramente essere un punto di partenza per Luciano Spalletti per ripartire e lavorare sui tanti ed evidenti problemi che riguardano la squadra. Contro il Cagliari, reduce dal 3-3 casalingo contro il Genoa, l’occasione di tornare al successo anche in campionato per rincorrere il quarto posto, e forse anche altro.

Alle 20:45 è il momento di Milan-Lazio. I rossoneri sono reduci dalla entusiasmante vittoria nel derby contro l’Inter, arrivata al termine di una gara sofferta e di una prestazione di cuore e grinta, dove Mike Maignan ha brillato su tutti gli altri, permettendo ad Allegri di essere al secondo posto in classifica, a due punti dalla vetta. Contro i biancocelesti, reduci dalla vittoria contro il Lecce all’Olimpico, l’occasione di tenere la scia della Roma capolista, e magari, di tentare il sorpasso visto lo scontro diretto tra il Napoli e i giallorossi.

Il lunch match della domenica è Lecce-Torino. I salentini vengono dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio per 2-0 dopo due risultati utili consecutivi e vogliono rimettersi in cammino nella sfida contro il Torino che, dopo quattro partite senza sconfitta, tra cui una vittoria e tre pareggi, ha avuto una forte battuta d’arresto nella disfatta casalinga contro il Como per 1-5, incassando così per la seconda volta in campionato cinque goal in 90 minuti, dopo quella con l’Inter all’esordio. La sfida contrappone due squadre che viaggiano sul filo del rasoio, con due panchine in bilico.

Alle 15:00 Pisa-Inter. I padroni di casa, sono reduci dal pareggio roboante in trasferta contro il Sassuolo, confermandosi una squadra ostica, di carattere e che ora inizia anche a macinare punti. Dopo il pareggio ottenuto al Meazza contro il Milan, gli uomini di Gilardino cercano il colpaccio anche contro l’Inter. Gli uomini di Chivu, che per l’occasione saranno presumibilmente in divisa da trasferta, sono reduci da una settimana a dir poco amara, con la sconfitta nel derby e il ko in Champions League sul campo dell’Atletico Madrid. Entrambe le sfide hanno il sapore della doppia beffa, poiché le due sconfitte sono arrivate al termine di due ottime prestazioni, condite da tante occasioni da goal create e altrettante sprecate, con gli avversari che hanno saputo colpire alla prima distrazione. Sebbene nelle ultime due uscite non sia mancata la sfortuna, è evidente che al momento in casa Inter vi è un problema di mancanza di cinismo e di cattiveria sotto rete, imputabile principalmente al momento poco brillane dei due attaccanti titolari. Contro il Pisa l’obbligo di tornare alla vittoria e rimanere attaccati al treno per lo scudetto.

Alle 18:00 Atalanta – Fiorentina. Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina della Dea, uscita sconfitta per 3-1 dal Maradona, contro un Napoli apparso fin dall’inizio aggressivo e voglioso di prendersi i tre punti, per porre fine anch’esso a un momento complicato. Il riscatto è arrivato subito in settimana, grazie una vittoria schiacciante in Champions League contro l’Eintracht a Francoforte, dove Lookman e De Keteleare hanno deciso i giochi nel giro di pochi minuti. Per rimettersi sui binari giusti anche in campionato è necessario battere la Fiorentina, assetata anche lei di punti vista l’emergenza di classifica, ma reduce dal pareggio casalingo contro la Juventus, una piccola iniezione di fiducia per gli uomini di Vanoli.

La domenica si chiude con il piatto forte di questa giornata, ovvero lo scontro al vertice: Roma-Napoli. Gli uomini di Gasperini si godono la vetta della classifica in esclusiva, grazie al ko dell’Inter contro il Milan e alla vittoria a Cremona per 1-3, dove oltre alla nona vittoria in campionato, i giallorossi hanno messo in campo anche una prestazione convincente dal punto di vista del gioco. Aldilà delle scaramanzie del tecnico e dell’ambiente, la Roma cresce di partita in partita rendendo sempre meno proibitiva la parola scudetto. Per continuare a sognare occorre cambiare rotta negli scontri diretti, dopo le sconfitte contro Inter e Milan e quale migliore occasione se non quella della sfida contro il Napoli, reduce dalla netta vittoria contro l’Atalanta e del successo, meno brillante, in Europa contro il Qarabag. Per i campioni in carica l’opportunità, non solo di agganciare la vetta, ma anche di porre fine al momento più difficile sotto la gestione di Antonio Conte.

Chiude la giornata Bologna-Cremonese. I rossoblù di Vincenzo Italiano vivono un vero e proprio momento d’oro e, grazie alla vittoria per 0-3 a Udine, la terza consecutiva in campionato, sono ora al quinto posto a soli tre punti dalla vetta, sognando in grande e nel desiderio di poter replicare la grande stagione di due anni fa, che ha poi portato alla storica qualificazione in Champions League. Per dare seguito alla scia di risultati utili c’è da avere la meglio su una Cremonese reduce dalla sconfitta casalinga contro la Roma, la terza di fila, segno di un momento di flessione, dopo un avvio scoppiettante. Sulla carta il Bologna parte con i favori del pronostico, ma in questo campionato i colpi di scena sembrano essere la norma.

0 Shares

Articoli correlati

Le probabili formazioni della 13ª giornata di Serie A 2025/26

Nov 28, 2025

Il Como travolge il Torino: 5-1 e sesto posto. Pari tra Sassuolo e Pisa

Nov 25, 2025

Il Milan vince il derby e sorpassa l’Inter: Pulisic decide, Maignan super

Nov 24, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.