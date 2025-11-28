Programma della 13^giornata di Serie A: numeri e curiosità

Il 13° turno di Serie A si apre venerdì 28 novembre alle 20:45 con Como-Sassuolo, due delle quattro squadre che hanno chiuso il lunedì della giornata precedente. Gli uomini di Fabregas sono reduci dalla roboante vittoria in casa del Torino, con un netto 1-5, in una gara che è rimasta aperta per più di un’ora e dove i lariani hanno dilagato negli ultimi 20 minuti. Con la seconda vittoria nelle ultime 5 gare, i padroni di casa cercano la seconda successo consecutivo nella sfida contro il Sassuolo, per iniziare ad avere quella continuità che fino ad ora è mancata, e blindare ancora di più una classifica già ottima, con un sesto posto in solitaria. Dall’altra parte gli uomini di Fabio Grosso vengono dal 2-2 pazzo contro il Pisa, in una gara che ha visto un inizio scoppiettante con il vantaggio dei neroverdi al 4° minuto e il pareggio dei toscani dopo 2 minuti, e un finale mozzafiato con il goal della squadra di Gilardino che sembrava ormai prossima alla vittoria, prima del pareggio dei padroni di casa in pieno recupero. Al Sinigaglia va in scena una sfida che promette divertimento.

Venendo al sabato, alle 15:00 è in programma Parma-Udinese. I gialloblu vengono dalla vittoria pesante nello scontro diretto contro il Verona, registrando così il secondo risultato utile consecutivo dopo il pareggio contro il Milan, e guardano con fiducia a una nuova sfida salvezza, quella contro l’Udinese, reduce dal pesante ko interno contro il Bologna, il secondo consecutivo e il terzo nelle ultime cinque partite. In contemporanea Genoa-Verona. Il Grifone è reduce dal 3-3 pirotecnico contro il Cagliari, ottenendo così il secondo pareggio in due partite sotto la nuova gestione di Daniele De Rossi, ma necessita di una vittoria per fare un balzo in avanti in classifica e provare ad emergere nella lotta per non retrocedere. Discorso analogo per l’Hellas Verona, reduce per l’appunto dalla sconfitta di Parma e solo all’ultimo posto.

Alle 18:00 Juventus-Cagliari. I bianconeri vengono dal pareggio di Firenze, contro una Fiorentina a dir poco in difficoltà, a cui è seguita la vittoria sofferta in Champions League contro il Bodo Glimt, ma che può sicuramente essere un punto di partenza per Luciano Spalletti per ripartire e lavorare sui tanti ed evidenti problemi che riguardano la squadra. Contro il Cagliari, reduce dal 3-3 casalingo contro il Genoa, l’occasione di tornare al successo anche in campionato per rincorrere il quarto posto, e forse anche altro.

Alle 20:45 è il momento di Milan-Lazio. I rossoneri sono reduci dalla entusiasmante vittoria nel derby contro l’Inter, arrivata al termine di una gara sofferta e di una prestazione di cuore e grinta, dove Mike Maignan ha brillato su tutti gli altri, permettendo ad Allegri di essere al secondo posto in classifica, a due punti dalla vetta. Contro i biancocelesti, reduci dalla vittoria contro il Lecce all’Olimpico, l’occasione di tenere la scia della Roma capolista, e magari, di tentare il sorpasso visto lo scontro diretto tra il Napoli e i giallorossi.

Il lunch match della domenica è Lecce-Torino. I salentini vengono dalla sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio per 2-0 dopo due risultati utili consecutivi e vogliono rimettersi in cammino nella sfida contro il Torino che, dopo quattro partite senza sconfitta, tra cui una vittoria e tre pareggi, ha avuto una forte battuta d’arresto nella disfatta casalinga contro il Como per 1-5, incassando così per la seconda volta in campionato cinque goal in 90 minuti, dopo quella con l’Inter all’esordio. La sfida contrappone due squadre che viaggiano sul filo del rasoio, con due panchine in bilico.

Alle 15:00 Pisa-Inter. I padroni di casa, sono reduci dal pareggio roboante in trasferta contro il Sassuolo, confermandosi una squadra ostica, di carattere e che ora inizia anche a macinare punti. Dopo il pareggio ottenuto al Meazza contro il Milan, gli uomini di Gilardino cercano il colpaccio anche contro l’Inter. Gli uomini di Chivu, che per l’occasione saranno presumibilmente in divisa da trasferta, sono reduci da una settimana a dir poco amara, con la sconfitta nel derby e il ko in Champions League sul campo dell’Atletico Madrid. Entrambe le sfide hanno il sapore della doppia beffa, poiché le due sconfitte sono arrivate al termine di due ottime prestazioni, condite da tante occasioni da goal create e altrettante sprecate, con gli avversari che hanno saputo colpire alla prima distrazione. Sebbene nelle ultime due uscite non sia mancata la sfortuna, è evidente che al momento in casa Inter vi è un problema di mancanza di cinismo e di cattiveria sotto rete, imputabile principalmente al momento poco brillane dei due attaccanti titolari. Contro il Pisa l’obbligo di tornare alla vittoria e rimanere attaccati al treno per lo scudetto.

Alle 18:00 Atalanta – Fiorentina. Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Raffaele Palladino sulla panchina della Dea, uscita sconfitta per 3-1 dal Maradona, contro un Napoli apparso fin dall’inizio aggressivo e voglioso di prendersi i tre punti, per porre fine anch’esso a un momento complicato. Il riscatto è arrivato subito in settimana, grazie una vittoria schiacciante in Champions League contro l’Eintracht a Francoforte, dove Lookman e De Keteleare hanno deciso i giochi nel giro di pochi minuti. Per rimettersi sui binari giusti anche in campionato è necessario battere la Fiorentina, assetata anche lei di punti vista l’emergenza di classifica, ma reduce dal pareggio casalingo contro la Juventus, una piccola iniezione di fiducia per gli uomini di Vanoli.

La domenica si chiude con il piatto forte di questa giornata, ovvero lo scontro al vertice: Roma-Napoli. Gli uomini di Gasperini si godono la vetta della classifica in esclusiva, grazie al ko dell’Inter contro il Milan e alla vittoria a Cremona per 1-3, dove oltre alla nona vittoria in campionato, i giallorossi hanno messo in campo anche una prestazione convincente dal punto di vista del gioco. Aldilà delle scaramanzie del tecnico e dell’ambiente, la Roma cresce di partita in partita rendendo sempre meno proibitiva la parola scudetto. Per continuare a sognare occorre cambiare rotta negli scontri diretti, dopo le sconfitte contro Inter e Milan e quale migliore occasione se non quella della sfida contro il Napoli, reduce dalla netta vittoria contro l’Atalanta e del successo, meno brillante, in Europa contro il Qarabag. Per i campioni in carica l’opportunità, non solo di agganciare la vetta, ma anche di porre fine al momento più difficile sotto la gestione di Antonio Conte.

Chiude la giornata Bologna-Cremonese. I rossoblù di Vincenzo Italiano vivono un vero e proprio momento d’oro e, grazie alla vittoria per 0-3 a Udine, la terza consecutiva in campionato, sono ora al quinto posto a soli tre punti dalla vetta, sognando in grande e nel desiderio di poter replicare la grande stagione di due anni fa, che ha poi portato alla storica qualificazione in Champions League. Per dare seguito alla scia di risultati utili c’è da avere la meglio su una Cremonese reduce dalla sconfitta casalinga contro la Roma, la terza di fila, segno di un momento di flessione, dopo un avvio scoppiettante. Sulla carta il Bologna parte con i favori del pronostico, ma in questo campionato i colpi di scena sembrano essere la norma.