Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 25° giornata

Pronostici Bundesliga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 5, 20261 Lettura
STUTTGART, GERMANY - DECEMBER 11: Enzo Millot of VfB Stuttgart celebrates scoring his team's second goal during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6 match between VfB Stuttgart and BSC Young Boys at Stuttgart Arena on December 11, 2024 in Stuttgart, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke - UEFA/UEFA via Getty Images)

In Bundesliga siamo arrivati alla 25ª giornata (6-8 marzo 2026). Il Bayern Monaco sta letteralmente dominando il campionato con 63 punti e un attacco da record (88 gol fatti), mentre il Dortmund (52) cerca di difendere il secondo posto dall’assalto di un sorprendente Hoffenheim e dello Stoccarda, entrambi a 46 punti.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Bayern Monaco vs Gladbach (Ven 6, 20:30): I bavaresi aprono il turno all’Allianz Arena. Il Gladbach è storicamente la “bestia nera” del Bayern, ma quest’anno naviga a metà classifica e la squadra di Kompany sembra inarrestabile. Kane punta a superare quota 30 gol proprio in questa sfida.

Lipsia vs Augsburg (Sab 7, 15:30): Il Lipsia (5°) ha bisogno di punti per rientrare in zona Champions. L’Augsburg è una squadra ostica che viene da un buon momento, ma la qualità dei padroni di casa alla Red Bull Arena solitamente fa la differenza.

Colonia vs Dortmund (Sab 7, 18:30): Il Dortmund deve blindare il secondo posto dopo il pareggio nell’ultimo turno. Il Colonia lotta per non retrocedere e darà battaglia, ma i gialloneri hanno un potenziale offensivo troppo superiore.

Friburgo vs Leverkusen (Sab 7, 15:30): Sfida tra la 6ª e l’8ª in classifica. Il Bayer di Xabi Alonso sta cercando di ritrovare la brillantezza della scorsa stagione, mentre il Friburgo in casa è una squadra estremamente solida tatticamente.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Bayern – Gladbach 1 + Over 3.5 Il Bayern segna a valanga e il Gladbach non rinuncia a giocare.
Colonia – Dortmund 2 (Dortmund vincente) I gialloneri devono vincere per tenere a distanza le inseguitrici.
Lipsia – Augsburg 1 (Vittoria Lipsia) Troppo importante per la corsa Champions dei padroni di casa.
Mainz – Stoccarda X2 + Over 1.5 Stoccarda rivelazione, ma il Mainz in casa è sempre fastidioso.
Union Berlino – Brema Under 2.5 Scontro salvezza tra due squadre che segnano poco e rischiano meno.

Il “Top Pick”: Bayern Monaco Vincente (Handicap -1). I bavaresi hanno una media di quasi 4 gol a partita in casa. Anche se il Gladbach è un avversario storico, il divario tecnico in questa stagione 2025/26 è troppo ampio.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

