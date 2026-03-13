Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
Pronostici Bundesliga

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 26° giornata

Pronostici Bundesliga: analisi completa delle partite, statistiche e possibili sorprese del turno.

Mar 13, 20261 Lettura
BERGAMO, ITALY - MARCH 10: Dayot Upamecano of FC Bayern Munich celebrates as teammate Nicolas Jackson (obscured) scores his team's fourth goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg match between Atalanta BC and FC Bayern München at Stadio di Bergamo on March 10, 2026 in Bergamo, Italy. (Photo by Francesco Scaccianoce - UEFA/UEFA via Getty Images)

La 26ª giornata della Bundesliga (13-15 marzo 2026) mette sul piatto un match che profuma di storia e di alta classifica: il ritorno di Xabi Alonso contro il suo passato. Il Bayern Monaco sta dominando con un vantaggio rassicurante (66 punti), ma il Bayer Leverkusen (44) cerca la vittoria della svolta per rientrare prepotentemente in zona Champions.

Ecco l’analisi e i consigli per i match di questo weekend:

I Match Chiave

Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco (Sab 14, 15:30): Il big match assoluto. Il Bayern di Kompany viaggia a medie gol spaventose (92 reti fatte), ma la BayArena è un campo dove il Leverkusen si esalta. Senza Neuer (infortunato), la difesa bavarese potrebbe soffrire le ripartenze di Wirtz.

Stoccarda vs RB Lipsia (Dom 15, 17:30): Un vero spareggio per il 4° posto. Entrambe le squadre sono appaiate a 47 punti. Lo Stoccarda vuole sfruttare il fattore campo, ma il Lipsia è reduce da una serie di vittorie convincenti che ne hanno rilanciato le ambizioni.

Dortmund vs Augsburg (Sab 14, 15:30): Il Borussia (2°) deve guardarsi le spalle dall’Hoffenheim. Dopo il pareggio nel Klassiker, i gialloneri hanno bisogno dei tre punti contro un Augsburg (9°) solido ma che fatica molto a contenere le fiammate di Guirassy.

Amburgo vs Colonia (Sab 14, 18:30): Una classica del calcio tedesco tra due club storici. L’Amburgo (10°) cerca di chiudere definitivamente il discorso salvezza, mentre il Colonia (14°) è in piena bagarre e ha bisogno di ossigeno.

Consigli Betting

Match Segno Consigliato Nota Flash
Bayer Leverkusen – Bayern GOL + Over 2.5 Difficile vedere una delle due a secco in questa sfida.
Dortmund – Augsburg 1 + Over 1.5 Il fattore Signal Iduna Park spingerà il BVB alla vittoria.
Hoffenheim – Wolfsburg 1 (Vittoria Hoffenheim) Padroni di casa (3°) lanciatissimi verso un sogno Champions storico.
Werder Brema – Mainz X (Pareggio) Due squadre molto simili che tendono ad annullarsi a metà campo.
Stoccarda – RB Lipsia 1X + GOL Stoccarda favorito dal pubblico, ma il Lipsia segna sempre fuori casa.

 Il “Top Pick”

Harry Kane Marcatore (Bayern Monaco). L’attaccante inglese ha già raggiunto quota 30 gol e, con l’assenza di Neuer che mette pressione alla squadra, spetterà a lui trascinare l’attacco. La difesa del Leverkusen è organizzata, ma Kane in questo stato di grazia è quasi immarcabile.

Gioca responsabilmente. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni.

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 25° giornata

Mar 5, 2026

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 24° giornata

Feb 26, 2026

Pronostici Bundesliga: i nostri consigli per le gare della 23° giornata

Feb 20, 2026
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.