Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport Tutto il calcio di Serie A, B, Champions League, Europa League e calciomercato. Le notizie su MotoGP, Formula 1. Foto e video di sport
© COPYRIGHT 2025 Officine 07 Srl | P.Iva 18021491008 | Testata Reg. Trib. di Roma N. 49/2010 del 24-02-2010 | Direttore Responsabile: Cristiano Peconi
IPA73092028 - Lamine Yamal (FC Barcelona) Raphina (FC Barcelona) celebrates a goal during the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between FC Barcelona and Newcastle United FC at Camp Nou on March 18, 2026 in Barcelona, Spain. (Photo by Xavi Bonilla/DeFodi Images)
Pronostici Champions League

Pronostici Champions League: analisi e consigli per le gare della 3° giornata

Ott 20, 20264 Lettura

Le grandi sfide europee promettono spettacolo, intensità e tante occasioni da gol. Dal confronto tra Porto e PSV alla sfida di cartello tra PSG e Barcellona, passando per gli impegni di Roma, Liverpool, Inter e Bayern Monaco, il programma offre diversi spunti interessanti per gli appassionati di pronostici.

Le nostre analisi si concentrano sull’andamento atteso delle partite, sui mercati Gol e Over e sulle possibili giocate individuali dedicate a marcatori, assist e tiri in porta. Si tratta di indicazioni da valutare in base alle formazioni ufficiali, al minutaggio previsto e alle condizioni dei giocatori.

Porto – PSV: equilibrio e possibili emozioni

Porto e PSV sono due squadre che possono dare vita a una partita aperta, caratterizzata da ritmo e occasioni da entrambe le parti. Il Porto, soprattutto davanti al proprio pubblico, può contare sul fattore campo e sulla capacità di alzare l’intensità nei momenti decisivi. Il PSV, dal canto suo, può rendersi pericoloso se trova spazio per ripartire e riesce a sfruttare le situazioni offensive.

Pronostici da seguire:

  • Entrambe le squadre a segno — Sì
  • Rigore durante la partita — Sì
  • Perisic o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Samu Agahowa o un suo eventuale sostituto: marcatore

La sfida potrebbe offrire occasioni interessanti, ma il mercato del rigore e le giocate sui singoli calciatori restano particolarmente imprevedibili.

PSG – Barcellona: una sfida da grandi palcoscenici

PSG-Barcellona è il tipo di confronto che può accendere la serata. Qualità tecnica, talento individuale e capacità di attaccare gli spazi possono rendere la gara particolarmente spettacolare. Entrambe le squadre hanno le caratteristiche per creare occasioni, soprattutto se la partita si apre presto.

Pronostici da seguire:

  • Entrambe le squadre a segno — Sì
  • Dembélé o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Yamal o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Rigore durante la partita — Sì

La previsione è quella di una gara ricca di spunti offensivi. Gol e occasioni potrebbero essere protagonisti, anche se l’effettivo andamento dipenderà dagli approcci tattici e dalle scelte degli allenatori.

Roma – Bratislava: pressione e obiettivo vittoria

La Roma è chiamata a fare la propria partita con personalità, cercando di imporre il ritmo e sfruttare il vantaggio del campo, se confermato dal calendario. In una gara in cui la squadra giallorossa parte con l’obiettivo di conquistare il risultato, sarà importante trasformare il possesso in occasioni concrete e mantenere attenzione nelle transizioni difensive.

Pronostici da seguire:

  • Malen o un suo eventuale sostituto: marcatore
  • Mancini o un suo eventuale sostituto: marcatore
  • Roma con handicap asiatico -1 sul mercato della squadra, da valutare in base alla quota disponibile

L’handicap -1 richiede una vittoria con margine: in base alla tipologia di mercato, un successo di misura può comportare il rimborso della puntata oppure una perdita. È quindi fondamentale verificare le regole specifiche del bookmaker.

Liverpool – Villarreal: attenzione a una sfida insidiosa

Liverpool-Villarreal è un confronto da non sottovalutare. Il Liverpool può provare a imporre intensità e pressione, mentre il Villarreal ha la possibilità di rendersi pericoloso quando trova spazio per sviluppare le proprie azioni. Una partita da affrontare con attenzione, senza dare per scontato il risultato finale.

Pronostici da seguire:

  • 1X + Over 1,5 gol
  • Szoboszlai o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Barcola o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Van Dijk: almeno un tiro in porta

La doppia chance 1X copre la vittoria della squadra di casa e il pareggio, mentre l’Over 1,5 richiede almeno due reti complessive. Le selezioni sui giocatori andranno invece verificate in base alle formazioni effettive e alla presenza in campo.

Como – Manchester: spettacolo e attenzione alle occasioni

Como-Manchester si presta a una lettura orientata allo spettacolo e alle opportunità offensive. Il confronto potrebbe diventare interessante se entrambe le squadre riuscissero a trovare continuità nella fase di costruzione e a sfruttare gli spazi concessi dagli avversari.

Pronostici da seguire:

  • Entrambe le squadre a segno — Sì
  • Nocopaz o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Fernandes o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist

Le giocate individuali dipendono molto dal ruolo, dalla titolarità e dal tempo effettivamente trascorso in campo. Prima di inserirle in una multipla, è opportuno controllare che i calciatori siano associati alla partita corretta.

Inter – Shakhtar: i nerazzurri cercano il risultato

L’Inter può puntare sulla propria organizzazione e sulla qualità della manovra per cercare una vittoria. In una partita in cui il risultato è importante, la squadra nerazzurra dovrà essere concreta negli ultimi metri e attenta a non concedere ripartenze.

Pronostici da seguire:

  • Inter vincente + Over 1,5 gol
  • Dimarco o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Çalhanoğlu o un suo eventuale sostituto: gol oppure assist
  • Thuram: marcatore

La combinazione Inter vincente e Over 1,5 richiede una vittoria nerazzurra con almeno due gol complessivi nella partita. Thuram rappresenta la selezione individuale dedicata al gol, mentre Dimarco e Çalhanoğlu possono essere valutati anche per il loro contributo alla costruzione offensiva.

Bayern Monaco – Arsenal: una grande sfida europea

Bayern Monaco-Arsenal è una partita che mette di fronte due squadre capaci di alternare qualità tecnica, aggressività e ricerca del gol. Il confronto potrebbe svilupparsi su ritmi elevati, con grande attenzione agli equilibri tattici e ai duelli individuali.

Pronostici da seguire:

  • 1X + Over 1,5 gol
  • Kane o un suo eventuale sostituto: marcatore
  • Merino: ammonito
  • Laimer: ammonito

Il mercato 1X + Over 1,5 combina la doppia chance a favore della squadra indicata come casa con almeno due reti totali. Le selezioni sui cartellini sono invece legate all’intensità della partita, ai compiti tattici e alle decisioni arbitrali.

Tripla dei calciatori: le giocate individuali

Oltre ai pronostici sulle singole partite, ecco una selezione dedicata ai protagonisti offensivi e alle possibili occasioni da rete.

  • McGinn – Aston Villa: gol oppure assist
  • Antony – Betis: gol oppure assist
  • Suárez – Sporting Lisbona: marcatore
  • Kylian Mbappé – Real Madrid: autore di una doppietta

Queste selezioni hanno profili di rischio differenti: gol e assist richiedono un contributo diretto alla rete, mentre la doppietta di Mbappé necessita di almeno due gol dello stesso giocatore. Per questo motivo, è preferibile considerare la selezione come una proposta ad alta variabilità e non come un esito scontato.

Conclusioni e riepilogo dei pronostici

Il programma offre diversi mercati da valutare: entrambe le squadre a segno nelle partite considerate più aperte, combinazioni con Over 1,5 per alcune delle squadre attese protagoniste e selezioni individuali su marcatori, assist e cartellini.

Prima di confermare qualsiasi giocata, è importante controllare calendario, competizione, formazioni ufficiali, eventuali indisponibilità e quote aggiornate. Le indicazioni sui calciatori sostituti sono valide soltanto se il bookmaker prevede esplicitamente questa possibilità nel mercato scelto.

Nota per i lettori: i pronostici rappresentano valutazioni sportive e non garanzie di risultato. I mercati sui marcatori, sui rigori e sui cartellini sono particolarmente imprevedibili; è consigliabile mantenere puntate proporzionate al proprio budget e non inseguire eventuali perdite. GIOCATE RESPONSABILE 

0 Shares
Avatar
Redazione

Notizie sport in tempo reale, Calcio, Serie A, Serie B, Premier League, Liga, Bundesliga e molto altro.

Articoli correlati

Pronostici Champions: i nostri consigli per il ritorno dei quarti

Apr 14, 2026

Pronostici Champions: i nostri consigli per l’andata dei quarti

Apr 7, 2026

Il pronostico di Barcellona-Inter. I nostri consigli per la semifinale

Apr 30, 2025
Football-Magazine - Tutta l'attualità dello sport
Normativa sulla Privacy

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilità che hai di intervenire nella raccolta e nell’utilizzo di tali informazioni nel Sito.

L’Azienda, nella qualità di Titolare del trattamento dei tuoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con la presente ti informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e agli obblighi di riservatezza ivi previsti.

Il trattamento dei dati personali si applica a coloro che interagiscono con i servizi web dell’Azienda, accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo del nostro Sito (www.football-magazine.it), corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale dell’Azienda. Ciò si applica solo per il Sito di proprietà dell’Azienda e non anche per altri siti web estranei all’Azienda, eventualmente visitati dall’utente tramite link a partire dal nostro Sito. L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità Europee per la protezione dei dati personali – riunite nel gruppo istituito dall’Art.29 della Direttiva Europea N° 95/46/CE – hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In particolare i tuoi dati verranno trattati per finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali. Il trattamento dei dati funzionali per l’espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare del trattamento dei dati rende noto, inoltre, che l’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare del trattamento dei dati di garantire la congruità del trattamento stesso.

DIFFUSIONE DEI DATI
I tuoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo, se non negli eventuali casi in cui ciò fosse espressamente richiesto dagli organi di Legge.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (Art.7 del D.Lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Chiunque dovesse avere dubbi riguardanti il rispetto della politica per la tutela della privacy adottata dall’Azienda, la sua applicazione, l’accuratezza dei tuoi dati personali o l’utilizzo delle informazioni raccolte può contattarci tramite e-mail all’indirizzo e-mail dell’Azienda (info@football-magazine.it).

COOKIES
Per la trattazione dell’argomento si rimanda l’utente alla pagina dei cookies.