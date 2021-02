Pronostici Liga, 25° giornata: Siviglia-Barça e Real Madrid-Real Sociedad da gol

La 25.ma giornata di Liga vede tre partite di grande fascino e tradizione: il Villarreal ospita la capolista Atletico Madrid, il Real di Zidane ospita la Real Sociedad e il Siviglia affronta il Barcellona di Leo Messi. La squadra di Simeone sta attraversando il primo periodo di calo della stagione, un punto in due partite contro il Levante e la sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions contro il Chelsea possono avere un contraccolpo sul morale dei Colchoneros, il Sottomarino giallo potrebbe invece sfruttare l’entusiasmo per il passaggio del turno in Europa League per tornare alla vittoria in casa anche in campionato, vittoria che manca dal 2 gennaio.

A Valdebebas le Merengues, che arrivano da quattro vittorie consecutive in campionato più quella di Bergamo in Champions contro l’Atalanta, ricevono la Real Sociedad, che non perde in Liga da cinque partite, nelle quali ha segnato dodici gol. Al Ramon Sanchez Pizjuan va in scena Siviglia-Barcellona: la squadra di Lopetegui ha vinto le ultime sei partite di campionato subendo un solo gol, mentre i Blaugrana non perdono addirittura da 14 partite di campionato (11 vittorie e 3 pareggi).

Chiudiamo con due partite da Under 2,5: Getafe-Valencia e Alaves-Osasuna. Il Valencia ha concluso otto delle ultime dieci partite di campionato con meno di tre gol, mentre il Getafe ha il peggior attacco del campionato con 17 gol, uno in meno di Leo Messi. Alaves e Osasuna si giocano molto in ottica salvezza e in queste partite la tensione la fa da padrona ai danni dello spettacolo.

PRONOSTICI LIGA – 25° GIORNATA

10213 – Villarreal – Atletico Madrid

1X – 1,57

85 – Siviglia – Barcellona

GOL – 1,51

4596 – Alaves – Osasuna

UNDER – 1,49

10202 – Getafe – Valencia

UNDER – 1,45

2891 – Real Madrid – Real Sociedad

GOL – 1,70

QUOTA TOTALE: 9,28

