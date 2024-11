Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 12°giornata

Il dodicesimo turno della Liga vede il Real Madrid ospite del Valencia, in una sfida che rievoca anche grandi partite del passato, fra finali di coppe nazionali e scontri diretti in campionato, ma che oggi vede fra le due compagini un grande divario. Gli uomini di Carlo Ancelotti sono reduci dalla batosta nel Clasico contro il Barca e da una settimana con molte polemiche per la mancata assegnazione del pallone d’oro a Vinicius, con la delegazione del Real che non si è presentata alla cerimonia. Tornando al campo i Blancos devono ritrovare la retta via per portare a casa i tre punti e per non perdere ulteriore terreno dalla vetta, obiettivo non irraggiungibile dato che il Valencia è all’ultimo posto in classifica con soli sette punti.

Stesso imperativo per l’Atletico Madrid, che dopo la sconfitta in casa del Betis Siviglia è scivolato a otto lunghezze dal Barcellona, salutando verosimilmente le speranze di lottare per il titolo. I Colchoneros sono però chiamati a una reazione d’orgoglio contro il Las Palmas reduce da due vittorie consecutive, per tenere il passo di una corsa per la qualificazione alla prossima Champions League che al momento sembra essere molto affollata. Gli uomini di Simeone partono con i favori del pronostico, ma già più volte quest’anno hanno disatteso le aspettative.

In Catalogna è arrivato il weekend del Derby. Il Barcellona, dopo il grande successo del Bernabeu, si trova ora a più sei sul Real Madrid e a più nove sul terzo posto occupato dal Villareal, mantenendo fin qui un ritmo elevatissimo per punti e gioco mostrato, con i tratti di una vera e propria corazzata. Al Campo Nou arriva l’Espanyol reduce da due ko consecutivi contro Atletico Bilbao e Siviglia, quattro nelle ultime cinque gare disputate e che nel Derby dovrà necessariamente tirare fuori una performance fatta di orgoglio e tanto cuore, per poter portare a casa almeno un pareggio. Blaugrana ampiamente favoriti, ma i derby, si sa, sono partite a sé.

Match interessante per la zona Europa quello tra Siviglia e Real Sociedad, rispettivamente al decimo e al dodicesimo posto, ma a pochi punti dal quinto e dal sesto posto. I lusitani sono reduci dalla vittoria sul campo dell’Espanyol, ma continuano ad avere un rendimento discontinuo e hanno l’obbligo di inanellare una serie di alcune vittorie consecutive se vogliono ambire almeno all’Europa League, competizione in cui detengono il primato per numero di edizioni vinte, almeno da quando c’è la nuova dicitura. Dall’altra parte la Real Sociedad è reduce dalla sconfitta interna contro l’Osasuna, interrompendo una seria di quattro risultati utili consecutivi. Siviglia favorito ma la gara può rivelarsi combattuta.

Pronostici Liga: i nostri consigli per le gare della 12°giornata

02.11 21:00 Valencia – Real Madrid – 2

03.11 14:00 Atletico Madrid – Las Palmas – 1

03.11 16:15 Barcellona – Espanyol – 1

03.11 18:30 Siviglia – Real Sociedad – x

03.11 21:00 Atletico Bilbao – Betis Siviglia – goal